„Zappeduschder“ – Mordermittlungen zwischen Franken und dem Saarland

Am 25.6. erscheint der Saarland-Krimi „Zappeduschder“ der Bayreuther Autorin Jaqueline Lochhmüller

Eigentlich hat Kommissarin Kristina Herbich in Bayreuth alle Hände voll zu tun: Ein Mordfall in einer Tanzbar fordert ihre ganze Aufmerksamkeit. Doch bei ihren Nachforschungen verliebt sie sich, und ehe sie sich’s versieht, ist sie schon auf dem Weg ins Saarland, wo ihr neuer Freund wohnt. Auf der Fahrt dorthin begegnet sie einer Anhalterin – wenig später wird die junge Frau ermordet am Bostalsee aufgefunden. Als Kristina erfährt, dass in der Gegend immer wieder Anhalterinnen spurlos verschwinden, beschließt sie, der Sache auf den Grund zu gehen, und gerät dabei in größte Gefahr.

Die Liebe gesucht, den Alptraum gefunden

In Franken sind die Krimis von Jacqueline Lochmüller längst Kult. In ihrem neuen Roman führt die Liebe zu einem Journalisten die Bayreuther Ermittlerin Kristina Herbich in ein neues Revier: das Saarland. Denn kaum ist Kristina dort angekommen, stolpert sie auch schon in einen neuen Fall. Und als wäre das noch nicht genug, entpuppt sich auch ihre Beziehung als durchaus kompliziert. Aufgerieben in einer Gemengelage aus professionellem Spürsinn, schlechtem Gewissen und Unklarheit über ihr eigenes Leben, stürzt sich Kristina immer tiefer in einen Fall um verschwundene Anhalterinnen. Dabei gerät sie jedoch in den Fokus des Täters, der auch für sie einen grausamen Plan bereithält.

Jacqueline Lochmüller ist mit »Zappeduschder« ein bis zum Zerreißen spannender Ermittlerkrimi gelungen, der seine Faszination aus der stets gegenwärtigen Bedrohungslage aufbaut. Für alle Leserinnen und Leser, die herausfinden wollen, wie spannend das Saarland sein kann und für alle Fans guter Kriminalliteratur ist »Zappeduschder« ein absolutes Muss.

Jacqueline Lochmüller, 1965 in Bayreuth geboren, arbeitet seit 2008 als Autorin. Sie schreibt Krimis, Thriller, erotische Bücher, Kurzgeschichten und Heftromane, teilweise unter Pseudonym. Jacqueline Lochmüller hat zwei erwachsene Töchter.