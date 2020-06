Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 08.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 08.06.2020

BAMBERG. In der Zollnerstraße hat zwischen Samstagabend, 21.00 Uhr, und Sonntag, 18.00 Uhr, ein Unbekannter von einem schwarzen Fahrrad eine Lenkradtasche gestohlen. Die blaue Tasche hat einen Zeitwert von knapp 80 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In der Siechenstraße stellten Polizeibeamte am Sonntagmittag gegen 12.40 Uhr fest, dass dort ein Straßenschild „Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ umgetreten worden war. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Sonntagabend kurz vor 20.00 Uhr fiel am Adenauer-Ufer ein junger Mann auf, der sichtlich betrunken war. Weil der 21-Jährige angab, mit seinem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen, führten die Beamten einen Alkoholtest durch, der 2 Promille ergab. Der Betrunkene musste deshalb seinen Drahtesel nach Hause schieben.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 08.06.2020

STOLZENROTH. In der Nacht zum Samstag brachen unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Wohnhaus auf und gelangten so in das unbewohnte und leerstehende Haus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310.

REUNDORF. Gegen die Beifahrertüre eines Pkw VW-Golf stieß ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in der Ortsstraße „Lange Straße“. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 08.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 08.06.2020

MISTELGAU, LKR. BAYREUTH. Keinen guten Start ins Eheleben hatte ein Brautpaar samt Trauzeuge am Samstagabend. Das Trio geriet bei Obernsees in eine Geschwindigkeitskontrolle von Beamten der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth. Den fahrenden Trauzeugen erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Gegen 19 Uhr war der Trauzeuge mit dem Brautpaar auf der Staatsstraße bei Obernsees unterwegs. Sie kamen direkt von der Trauung. Auf der mit 60 km/h beschränkten Strecke war der Mann mit fast 90 km/h unterwegs. Für ihn wird jetzt ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro fällig. Zudem erwarten ihn ein Fahrverbot sowie ein Eintrag im Fahreignungsregister. Bei dieser erheblichen Überschreitung gab es für die Beamten auch unter diesen Umständen keinen Ermessensspielraum. Bleibt zu hoffen, dass die Zukunft für die frisch Vermählten positiver läuft.

Hollfeld. In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter in Hollfeld, Ortsteil Krögelstein, drei Rasenmäher aus einer Feldscheune. Der oder die Täter nutzten den Umstand, dass der Tatort nur schwer einsehbar ist und ein Entdeckungsrisiko bei der Tatausführung nicht vorhanden war. Zum Abtransport der Gartengeräte war mindestens ein Kleintransporter notwendig. Es entstand ein Entwendungsschaden von ca. 800 Euro. Ob ein Tatzusammenhang mit den Diebstählen in Freienfels besteht, wird durch die Polizeiinspektion Bayreuth-Land geprüft. Hinweise bitte an die vorhergenannte Dienststelle unter 0921/506-2230.

Weidenberg. Einen stattlichen Wert von 2,02 Promille brachte ein 36jähriger PKW-Fahrer aus dem östlichen Landkreis zustande, der am Sonntagmorgen gegen 06.00 Uhr, beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen Gartenzaun in Mengersreuth beschädigte. Trotz des entstandenen Schadens setzte er seine Fahrt fort und wollte sich den gesetzlichen Verpflichtungen bei einem Verkehrsunfall entziehen. Glücklicherweise erkannte der Geschädigte des Gartenzauns die Situation rechtzeitig und nahm die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf. Es gelang ihm, den PKW-Fahrer zu stellen und der Polizei zu übergeben. Hierbei wurden sogleich alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Beschuldigte musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Nach Eingang des Blutergebnisses wird die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, u.a. an die zuständige Staatsanwaltschaft zur Entscheidung abgegeben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 08.06.2020

FORCHHEIM. Am 07.06.2020 wurden in der Zeit von 22:30 Uhr bis 23:10 Uhr die beiden rechten Reifen eines in der Bammersdorfer Straße geparkten roten Renault Megane von einem bislang unbekannten Täter zerstochen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 entgegen.

FORCHHEIM. Am Sonntag wurden gegen 19:30 Uhr mehrere Fahrräder im Stadtpark Forchheim von eine Gruppe Jugendlicher mutwillig umhergeworfen und teilweise stark beschädigt. Ein Teil der Gruppe wurde später in der Nacht beim Edeka-Markt in der Bamberger Straße erneut angetroffen – wieder vor einigen Fahrrädern, die ähnlich wie die zuvor im Stadtpark beschädigt worden waren. Alle Fahrräder wurden sichergestellt. Die Polizei Forchheim bittet nun alle möglichen Zeugen dieser Sachbeschädigungen und insbesondere natürlich auch die rechtmäßigen Eigentümer der Räder, sich unter 09191/7090-0 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 08.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 08.06.2020

Fehlanzeige.