KAB Bamberg veranstaltet Webinar zum Thema „Rechte Verschwörungstheorien um Covid-19“

Donnerstag, 18. Juni 2020. Beginn: 19.00 Uhr, Ende: 20.30 Uhr

Im Internet und in den sozialen Medien kursieren seit Beginn der Corona-Pandemie zahlreiche Erklärungs-ansätze und Verschwörungstheorien rund um die Entstehungsgeschichte des Virus sowie den „richtigen“ Umgang damit. Das Seminar wendet sich an Interessierte, die mit kruden Theorien rund um Covid-19 konfrontiert sind und sich Handlungsstrategien im Umgang damit aneignen möchten.

Es wendet sich auch an Menschen, die rechte und auch antisemitische Verschwörungstheorien sowie einige der einschlägigen Internetplattformen erkennen und einordnen möchten. Darüber hinaus geht die Referentin auf so genannte Hygiene-Demos gegen die Corona-Maßnahmen ein, die derzeit bundesweit und auch in Franken stattfinden.

ABLAUF:

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde werden Erfahrungen von Teilnehmenden mit dem Thema gesammelt.

Im Hauptteil wird die Referentin in zwei etwa 20-minütigen Abschnitten verschiedene Aspekte des Themas beleuchten und mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation Beispiele aufzeigen. Nach jedem der beiden Abschnitte gibt es die Möglichkeit für kurze Nachfragen. Im letzten Teil gibt es Raum für Diskussion und die Entwicklung von Handlungsstrategien.

Im Anschluss an das Seminar erhalten die Teilnehmenden per E-Mail ein Handout zugeschickt.

Referentin:

Birgit Mair, Diplom-Sozialwirtin (Univ.) Buchautorin und Rechtsextremismus-Expertin

Frau Mair verfügt über eine 20-jährige Praxis in der Beobachtung extrem rechter Erscheinungsformen. Sie arbeitet seit fünfzehn Jahren als Projektleiterin für das Nürnberger Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung (ISFBB) e.V.

Organisatorisches:

Die Teilnahmegebühr beträgt 15,00 €. Anmeldung erbeten bis 16. Juni 2020 beim Veranstalter. Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung über die Teilnahmegebühr sowie am Veranstaltungstag den Link für das Webinar.

Veranstalter:

KAB Bildungswerk Bamberg e.V.

Ludwigstraße 25 – Eingang C

96052 Bamberg

0951 / 91691 – 0

Fax: 0951 / 91691 – 49

E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de

Homepage: www.bildungswerk.kab-bamberg.de

in Kooperation mit dem KAB Diözesanverband Bamberg e.V., der KAB in der Erzdiözese Bamberg e.V. und der Ketteler-Stiftung der KAB Bamberg

Gespeichert werden die bei der Kontaktaufnahme angegebenen Daten: Name, Vorname, Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort, die Telefon-, FAX- und Mobil-Nummer sowie die E-Mail-Adresse. Die gespeicherten Daten verbleiben, bis eine Löschung ge-wünscht wird. Die Einwilligung zur Speicherung kann jederzeit gegenüber dem Vorstand für die Zukunft widerrufen werden. Zwingende gesetzliche Bestimmungen -insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen- bleiben unberührt. Es erfolgt keine Datenweitergabe an Dritte. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten finden Sie auf: https://www.kab-bamberg.de/datenschutz.html