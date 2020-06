Polizeiinspektion Fränkische Schweiz vom 07.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 07.06.2020

Bamberg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die Beamten der Polizei Bamberg mehrere Kontrollen in Bezug auf die Ausrüstung und Sicherheit von Fahrzeugen durchgeführt. Dabei wurden mehrere Anzeigen erstattet, da die jeweiligen Fahrzeugführer Veränderungen an ihren Fahrzeugen durchgeführt hatten, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Ein 27jähriger Mann wurde Sonntagfrüh gegen ca. 00:30 Uhr in der Zollnerstraße kontrolliert, da er zunächst mit seinem E-Scooter auf dem Radweg fuhr und bei Erblicken der Polizeistreife abstieg und diesen gehend neben sich herschob. Der Grund dafür dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von rund 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Wenig später wurde in der Brennerstraße ein 38jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch dieser Mann war alkoholisiert. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von rund 2 Promille, sodass auch bei diesem Mann eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 07.06.2020

HALLSTADT. Samstagabend wurde in einem Verbrauchermarkt in der Emil-Kemmer-Straße ein Ladendiebstahl festgestellt. Ein 37-jähriger Mann hatte mehrere Kleidungsstücke angezogen und Kosmetikartikel in seine Jackentasche gesteckt. Als er den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er aufgehalten. Die Waren hatten einen Gesamtwert von über 300 Euro. Die Polizei nahm den gefassten Dieb mit zur Wache.

BISCHBERG. Bereits am letzten Mittwoch, gegen 10:00 Uhr, wurde in Bischberg, im Bereich Hauptstraße/Kirchberg, die Dachverkleidung an einer Scheune beschädigt. Verursacher dürfte der Fahrer eines Lkws mit ausländischem Kennzeichen gewesen sein. Der Sachschaden wurde mit ca. 100 Euro angegeben. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

HIRSCHAID. Samstagnacht wurde bei Hirschaid ein 26-jähriger mit seinem Pkw angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten u.a. fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der junge Mann musste mit zur Blutentnahme.

SCHLÜSSELFELD. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte in Bernroth eine Scheune. Die umliegenden Feuerwehren waren mit ca. 70 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Brand entstand offenbar an einem in der Scheune abgestellten Fahrzeug.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 07.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 07.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 07.06.2020

HEROLDSBACH. LKR. FORCHHEIM. 6.000,– EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Samstagabend an der Einmündung Wimmelbacher Straße in die Hauptstraße. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin wollte aus der Wimmelbacher Straße nach links auf die Hauptstraße einfahren. Von rechts kam eine 58-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihrerseits in die Wimmelbacher Straße abbiegen wollte. Aufgrund der engen Straßenverhältnisse hielt die Mercedes-Fahrerin an, um der Opel-Fahrerin ein Ausfahren aus der Wimmelbacher Straße zu ermöglichen. Als diese auf die Hauptstraße einfährt, übersieht sie einen von links kommenden 53-jährigen Opel-Fahrer. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Opel der Unfallverursacherin noch auf den wartenden Mercedes geschoben. Der Opel des 53-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

FORCHHEIM. Ein zunächst unbekannter Autofahrer hatte am späten Samstagabend in der Sattlertorstraße einen roten Skoda angefahren. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.500,– EUR zu kümmern. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Ermittlungen wegen Unfallflucht konnte er ermittelt werden. Zu Hause angetroffen wurde festgestellt, dass der 46-Jährige unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert über zwei Promille. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist die Folge.

FORCHHEIM. Am späten Samstagabend wurde bei der Kontrolle einer 55-jährigen Autofahrerin festgestellt, dass diese unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert über 1,2 Promille. Eine Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein der 55-Jährigen wurde sichergestellt. Sie hat sich wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 07.06.2020

EGLOFFSTEIN. Am Samstagnachmittag wurde ein 56-jähriger Kraftfahrer aus dem Fürther Raum auf der Staatsstraße bei Hammerbühl einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, daß der Autofahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem wurden Anzeichen eines vorausgegangenen Alkohol- und Drogenkonsums festgestellt, weshalb anschließend eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

KIRCHEHRENBACH. Ein weiterer Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluß wurde am Samstagabend in Kirchehrenbach einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit räumte der 24-jährigen Mann ein, daß er zuvor Drogen konsumiert hat. Ferner wurden noch Betäubungsmittel bei ihm aufgefunden. Überdies wurde festgestellt, daß er nicht mehr die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt, weswegen auch gegen ihn nach erfolgter Blutentnahme diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 07.06.2020

KULMBACH. Ein kleiner grauer Pkw verursachte am vergangenen Dienstag einen Verkehrsunfall in der Kettelerstraße in Kulmbach und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bereits am Dienstagvormittag gegen 08:50 Uhr war der graue Kleinwagen mit Kulmbacher Zulassung in der Kettelerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Auf seinem Weg touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel des abgestellten Autos beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR.

Der Besitzer des VWs konnte das Unglück sogar noch beobachten, musste aber feststellen, dass der Unfallverursacher das Weite suchte. Immerhin konnte der Geschädigte noch ein Teilkennzeichen des kleinen grauen „Übeltäters“ ablesen. Zeugen, die diesen Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 09221/609-0 bei der Polizei in Kulmbach zu melden.

KULMBACH. Am Samstagnachmittag hatte eine defekte Klimaanlage den Serverraum einer IT-Firma in Kulmbach in Schutt und Asche gelegt. Kurz nach 15 Uhr ging bei den Rettungskräfte der Notruf über einen Brand bei einer IT-Firma am Kressenstein in Kulmbach ein. Kurz darauf stellte man fest, dass der Serverraum der IT-Firma in Flammen steht. Den Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt an einem Klimagerät ursächlich für den Brand. Diesen konnte die Feuerwehr allerdings rasch unter Kontrolle bringen. Durch den Brand entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 36.000 Euro. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Zu größeren Einschränkungen für den Verkehr ist es während des Einsatzes nicht gekommen.