Bayern: Über die Fastfood-Kette McDonalds ist eine neue Wutwelle hereingebrochen

Bayern (ha) – Die Fastfood-Kette McDonalds sieht sich bei Facebook einer neuen Wutwelle ausgesetzt. Grund ist, dass das Unternehmen zum Monatswechsel den Preis für den Sortimentsklassiker kräftig angehoben hat.

15 Jahre lang gab es das wohl beliebteste Produkt der Fastfood-Kette für einen Euro; damit ist seit Anfang Juni nun Schluss. Stolze 30 Cent kostet der Hamburger nun mehr. McDonalds selbst begründet den Schritt mit teuren Einkaufspreisen. Viele McDonalds Kunden sind stocksauer und können die Preiserhöhung von 30 Prozent nicht nachvollziehen. Die Reaktionen auf die Preiserhöhung sind heftig. So wird offen zum Boykott der Fastfood-Filialen aufgerufen. So überlegen viele McDonalds Kunden der Fastfood-Kette den Rücken zu kehren und lieber in Gaststätten essen zu gehen. Inzwischen seien die Preise für Fastfood-Essen fast genauso hoch, wie wenn man in einer Gaststätte ganz normal essen gehen würde, so die Meinung des einen oder anderen McDonalds Kunden. Diese wollen zukünftig den einen oder anderen Euro drauflegen und dafür dann in Gaststätten zum Essen gehen. Doch bei aller Kritik; es gibt auch immer wieder Kunden die für die Preiserhöhung Verständnis zeigen. So wurde oftmals die „Geiz ist geil“-Mentalität der Deutschen beklagt. Manche bezeichneten die überzogene Reaktion der Kritiker. Andere wiederum riefen dazu auf Mc Donalds den Rücken zu kehren und zur Konkurrenz zu gehen, andere Facebook-User wollen sich zukünftig „gesünder“ ernähren und wollen den Fastfood-Konsum einschränken. Bereits im Jahr 2012 wurde Mc Donalds auch mit einem solchen Facebook-Shitstorm überrascht. Damals hatte das Unternehmen angekündigt, den Preis für einen Cheeseburger von einem Euro auf 1,39 Euro zu erhöhen. Binnen 48 Stunden waren es damals rund 81.000 Facebook-User die den Beitrag kommentiert haben. McDonalds reagierte damals prompt und verkündete den rund zwei Millionen Fans, dass der Cheeseburger auch weiterhin einen Euro kosten würde. Mit sofortiger Wirkung wurde die Preiserhöhung zurückgenommen. Inzwischen kostet der Cheeseburger 1,59 Euro. ha