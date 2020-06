Kulmbach: Unfallflucht und Sachbeschädigung – die Polizei sucht Zeugen

KULMBACH. Ein kleiner grauer Pkw verursachte am vergangenen Dienstag einen Verkehrsunfall in der Kettelerstraße in Kulmbach und flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bereits am Dienstagmorgen gegen 08:50 Uhr war der graue Kleinwagen mit Kulmbacher Zulassung in der Kettelerstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Auf seinem Weg touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Bei dem Unfall wurde der linke Außenspiegel des abgestellten Autos beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Der Besitzer des VWs konnte das Unglück sogar noch beobachten, musste aber feststellen, dass der Unfallverursacher das Weite suchte. Immerhin konnte der Geschädigte noch ein Teilkennzeichen des kleinen grauen „Übeltäters“ ablesen. Zeugen, die diesen Unfall beobachteten oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 09221/609-0 zu melden.

KULMBACH. Randalierer tritt Spiegel ab. In der Zeit von Samstag 21:00 Uhr, bis Sonntag 10:15 Uhr, wurde in der Ludwig-Crößmann-Straße, von einem unbekannten Täter, der Seitenspiegel eines schwarzen VW Passat abgetreten. An dem Pkw entstand somit ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 €. Wer zu der Tat oder den Tätern Angaben machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Kulmbach in Verbindung zu setzen.