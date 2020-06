Karpfenland-Gästeführungen in Neuhaus und Uehlfeld starten – Anmeldungen ab sofort möglich

Geschichten aus Neuhaus



Am Donnerstag, den 11. Juni, um 15.00 Uhr bietet die Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet eine Führung „Im Schatten des Schlossturms – Geschichte(n) rund um Neuhaus“ an. Treffpunkt ist am Brunnen in der Schloßstraße. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Ein Hygieneabstand von 1,5 m ist einzuhalten. Ein Mund-/Nasenschutz ist für den Besuch der Kirche St. Matthäus am Ende der Tour erforderlich. Die Teilnahme kostet € 8,-. Anmeldung unter: 0151/2621 1382.

Rundgang über den jüdischen Friedhof in Uehlfeld



Am Sonntag, den 14. Juni, um 10.30 Uhr bietet die Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet einen Rundgang über den jüdischen Friedhof in Uehlfeld an. Treffpunkt ist am Eingang zum Friedhof in der Burghaslacher Straße in Uehlfeld. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Ein Hygieneabstand von 1,5 m ist einzuhalten. Ein Mund-Nasenschutz ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Herren werden gebeten eine Kopfbedeckung mitzbringen. Anmeldung unter: 0151/2621 1382.