Erlangen: Stuttgarterin schreibt Roman über Erlangen

Neuerscheinung

„Und Frösche können fliegen“ – der neue Roman von Maja Christ rund um das Glück über und unter den Wolken

Stuttgart, 6. Juni 2020 – Wer auf der Suche nach kurzweiligem Lesefutter ist, um dem Alltag ein wenig zu entkommen, dem sei „Und Frösche können fliegen“ von Maja Christ an Herz gelegt. Der frisch erschienene Roman handelt von der Liebe zum Fliegen, dem Glück und dem Leben drumherum. Das Buch ist der zweite Roman der Stuttgarter Hobbypilotin und -autorin und spielt wie „Tausche Pumps für ein Stück Himmel“ am Rande der Fränkischen Schweiz in Erlangen.

Der Roman

„Über den Wolken bin ich frei, denn da scheint immer die Sonne – egal, wie grau und verregnet es darunter ist“, lautet das Motto der fränkischen Fluglehrerin Hanne Frantz. Sie fliegt seit ihrer Kindheit und wenn sie nicht in der Luft ist, restauriert sie mit viel Hingabe einen Oldtimer-Doppeldecker. Doch nicht allen Sorgen am Boden kann man davonfliegen: Die väterliche „Flugschule Fränkische Schweiz“ schreibt rote Zahlen und dann zerbricht auch noch Hannes Beziehung. Hanne wäre nicht Hanne, wenn sie sich davon unterkriegen lassen würde. Erst einmal muss sie sich um die Flugschule kümmern. Ein Traumprinz wird sich dann schon finden. Hauptsache, er liebt die Fliegerei so wie sie. Oder lieber doch nicht?

Bibliografische Daten

Maja Christ: Und Frösche können fliegen

Epubli, 2020

Taschenbuch: ISBN 978-3-752958-50-8; 10,90 EUR; 300 Seiten

Das Buch ist über den Buchhandel und gängige Onlinebuchhandlungen bestellbar, Print-on-demand, Lieferzeit 8 bis 10 Werktage

ebook: ISBN 978-3-752939-23-1; 3,49 EUR

Die Autorin

Maja Christ lebt mit ihrer Familie in Stuttgart. Ihre Jugend verbrachte sie unter anderem auf einem Segelflugplatz und im darüberliegenden Luftraum im Weserbergland. Nach einer längeren Flugpause hat die Fliegerei wieder einen festen Bestandteil in ihrem Leben – in der Luft und am Boden: Gemeinsam mit ihrem Mann baut sie in der Freizeit ein Nurflügel-Flugzeug.

2018 veröffentlichte sie ihren ersten Roman »Tausche Pumps für ein Stück Himmel«. Im Urlaub führt es die Familie regelmäßig zum Klettern, Wandern, Entspannen und zum Fliegen in die Fränkische Schweiz. Da die Autorin die Gegend in ihr Herz geschlossen hat, wurde sie zum Schauplatz ihrer Geschichten. Und es sind bereits weitere Geschichten rund um die fiktive »Flugschule Fränkische Schweiz« in Arbeit.