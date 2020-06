Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 05.06.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Kennzeichendiebstahl

BAMBERG. Zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochfrüh, 09.00 Uhr, wurde Am Leinritt von einem dort geparkten Renault das vordere Kennzeichen gestohlen. Das Kennzeichen hat einen Wert von 50 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Fenster an VW Golf eingeschlagen

BAMBERG. In der Nürnberger Straße hat zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr, und Donnerstag, 07.30 Uhr, ein Unbekannter die hintere Beifahrerseite eines dort geparkten grauen VW Golf eingeschlagen. Obwohl aus dem Fahrzeug nichts gestohlen wurde, richtete der unbekannte Täter Sachschaden von etwa 300 Euro an.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Absperrpfosten aus Verankerung gerissen

BAMBERG. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Hallstadter Straße wurde im Zeitraum vom Mai ein Absperrpfosten aus der Verankerung gerissen. Der Metallpfosten wurde anschließend dort abgelegt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 100 Euro beziffert.

57-jährige Frau leistet Widerstand

BAMBERG. Am Donnerstagabend kurz vor 19.00 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass eine 57-jährige Frau zur Notaufnahme im Bamberger Klinikum kam, um dort ihren Mann zu besuchen. Weil dies aufgrund der bestehenden Corona-Bestimmungen nicht möglich war, packte die Frau eine Ärztin an beiden Unterarmen, zog einen Schuh aus und schlug diesen gegen deren Kopf. Außerdem griff die Frau noch einen Krankenpfleger an, den sie zwickte und ebenfalls mit ihrem Schuh attackierte. Beim Eintreffen der Polizei war die 57-Jährige aufbrausend, uneinsichtig und versuchte sich durch Tritte und Schläge einer Fesselung zu entziehen. Aufgrund ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes musste die Frau anschließend in ärztliche Behandlung gebracht werden. Sie muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.

36-jähriger Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

BAMBERG. Freitagfrüh kurz vor 02.00 Uhr wurde in der Zollnerstraße ein Autofahrer kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er räumte ein, regelmäßig Rauschgift zu konsumieren und, dass er zu Hause noch eine kleine Menge Marihuana hat. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen, bevor zu Hause die Drogen und dazugehörigen Utensilien sichergestellt wurden.

57-Jähriger tritt nach Polizisten und bespuckt diese

BAMBERG. Am Donnerstagabend kurz vor 20.00 Uhr wurde die Polizei erneut zur Notaufnahme ins Bamberger Krankenhaus gerufen, weil dort ein 57-jähriger Amtsbekannter randalierte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte er diese sowie eine Ärztin und versuchte nach diesen zu treten. Weiterhin bespuckte er noch einen Polizisten, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Der Mann muss sich wegen Widerstandes, Beleidigung und Körperverletzung verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Kettensäge entwendet

STACKENDORF. Gegen 10 Uhr am Montag stellte ein 46-Jähriger seine rot/schwarze Kettensäge der Marke ISEKI unter seinem Anhänger ab und ging kurz in seine Werkstatt. Als er nach zehn Minuten zurückkam, war die Kettensäge nicht mehr vorhanden. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib der Säge bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Gegenstände aus Scheune entwendet

EICHENHÜLL. Aus einer offenen Scheune entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag zwei schwarze Oberlenker von Traktoren sowie eine Anhängerkupplung im Gesamtwert von 1.500 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib der Gegenstände bzw. zum Dieb machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Gegen Gartenmauer gefahren

STRULLENDORF. Gegen die Gartenmauer vor einem Anwesen im Kapellenweg stieß am Mittwoch, zwischen 13.15 und 14.47 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. An der Mauer konnte weißer Fremdlack gesichert werden. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Geparkten Pkw beschädigt

GUNDELSHEIM. Am Donnerstag, zwischen 10 und 11.15 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Meixnerstraße geparkten blauen Pkw Ford/Focus und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Ausweichmanöver endet im Graben

SCHÖNBRUNN. Die Staatsstraße 2262, von Frensdorf in Richtung Steinsdorf, befuhr am Donnerstag, gegen 06.18 Uhr, ein 41-jähriger VW-Fahrer. Auf Höhe der Abzweigung nach Steinsdorf kam dem VW-Fahrer ein bislang unbekannter Audi-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der VW-Fahrer nach rechts ins Bankett ausweichen. Um einen Anstoß mit einer dortigen Verkehrsinsel zu verhindern, lenkte der Fahrer stark nach links und kam dadurch nach rechts in den Graben. Ohne sich um den verunfallten leicht verletzten VW-Fahrer und dem entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern, setzte der der Audi-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Pkw Audi/A 3 handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

POMMERSFELDEN. Mehrere zerstörte Blumenkästen und teils deutlich verbogene Eisenstreben am Brückengeländer in Steppach hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer bereits in der Nacht von Freitag 29.05.2020 auf Samstag 30.05.2020 im Kreuzungsbereich in der Ortsmitte. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Das Verursacherfahrzeug dürfte aus Burgebrach gekommen sein und kam nach rechts über den erhöhten Bordstein von der Fahrbahn ab, wo es gegen das Brückengeländer stieß. In Anbetracht des Schadens am Brückengeländer, dürfte das Fahrzeug deutliche Unfallspuren aufweisen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben. Diese bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Illegaler Aufenthalt

A 73 / Hirschaid. Ohne Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis halten sich zwei 28- und 32jährige georgische Staatsangehörige in Deutschland auf, wie sich bei der Kontrolle eines Kleintransporters durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei am Donnerstagmittag im Bereich des Pendlerparkplatzes herausstellte. Beide waren im Inland nicht gemeldet und wurden durch einen Unternehmer aus dem Raum Nürnberg als Bauhelfer beschäftigt. Sie werden nun wegen illegalen Aufenthalt in Deutschland angezeigt.

Zu schnell in die Einfahrt

A 70 / Viereth-Trunstadt. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Donnerstagvormittag der 36jährige Fahrer eines Ford, auf regennasser Fahrbahn, im Einfahrtsast der Anschlussstelle, Richtung Bamberg, ins Schleudern und prallte in die Außenschutzplanke. Das unfallbeschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pkw und der Schutzplanke summiert sich auf rund 5000 Euro.

Unvorsichtiger Fahrstreifenwechsel

A 73 / Forchheim. Beim Ausscheren zum Überholen übersah am Donnerstagnachmittag der 63jährige Fahrer eines LKW-Zuges den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Ford einer 35jährigen Fahrerin und es kommt zum seitlichen Zusammenstoß zwischen LKW-Anhänger und Pkw. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 10000 Euro.

Umschreibung versäumt

Forchheim. Obwohl er schon seit drei Jahren im Inland wohnt hatte ein 37jähriger Opel-Fahrer die Umschreibung seines ausländischen Führerscheins in eine deutsche Fahrerlaubnis versäumt. Dies stellte sich am Donnerstagabend bei einer Kontrolle der Verkehrspolizei Bamberg im Stadtgebiet heraus. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ist nun die Folge.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Katze verletzt

Bad Berneck. Am Pfingstmontag gegen 11.00 Uhr bemerkte eine 49jährige Katzenbesitzerin aus Bärnreuth, dass ihre Katze stark am Kopf blutet. Ein Tierarzt stellte bei einer Untersuchung fest, dass es sich bei der Verletzung um eine Schusswunde, vermutlich von einem Luftgewehr handelt. Ob das Tier bleibende Schäden davonträgt steht noch nicht fest. Zunächst konnte sie die Besitzerin mit nach Hause nehmen.

Wer am Pfingstmontagvormittag im Raum Bärnreuth bei Bad Berneck etwas Verdächtiges gesehen hat, der möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Land, Tel. 0921/506 2230 in Verbindung setzen.

Einbruch in Sportheim

Hollfeld. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser Woche haben bisher unbekannte Täter in das Sportheim von Freienfels eingebrochen. Sie hebelten zwei Garagentore auf und entwendeten zwei Aufsitzrasenmäher, einen Kompressor, ein Ladegerät und einige andere Gegenstände. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 5000 Euro, der Sachschaden an den Garagentoren beträgt ca. 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter der Telefonnummer 0921/506 2230.

Nur Anlieger Frei

Bindlach. Seit dem 27. Mai ist die Staatsstraße 2460 im Ortsbereich von Bindlach aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. In beide Richtungen sind die Umleitungsstrecken gut ausgeschildert. Damit nicht der gesamte Verkehr auf kleine Ortsstraßen in den Wohngebieten ausweicht, hat die Gemeinde Bindlach als örtlich zuständige Verkehrsbehörde mehrere Straßen gesperrt. Hier ist nur Anliegerverkehr erlaubt.

Offensichtlich halten sich jedoch einige Verkehrsteilnehmer nicht an diese Verkehrszeichen. Seit Beginn der Sperrung mussten bereits etwa 30 Verkehrsteilnehmer verwarnt werden. Allein am Freitagfrüh verwarnten Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land 12 Pkw-Fahrer, die verbotswidriger weise den Griesbrückenweg benutzten.

Seit der Änderung des Bußgeldkataloges ist für diese Ordnungswidrigkeit ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro fällig. Zum Schutz der Bindlacher Bürger sowie zum Erhalt der Sicherheit auf den Straßen in den Wohngebieten wird die Polizei auch weiterhin die Durchfahrtssperren überwachen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000,– Euro war die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Friedhofstraße und übersah beim Überqueren der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigen 53-jährigen Skoda-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Unfallfluchten

FORCHHEIM. Einen Schaden von ca. 1.500,– Euro verursachte in der Zeit von Mittwochvormittag, ca. 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr an einem blauen Toyata, welcher auf dem Supermarktparkplatz in der Bügstraße geparkt war. Vermutlich beim Ein- und Ausparken verursachte der bislang unbekannte Fahrzeugführer eine große Delle am linken Heck des Pkws. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Sonstiges

FORCHHEIM. Am Donnerstagmorgen wurde eine massive Müllablagerung im Rodensteinweg gegenüber der „Wiesentpromenade“ festgestellt. Bislang unbekannte Täter lagerten dort Bauschutt u. a. zwei Holztüren, Europaletten usw. ab. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 entgegen.

FORCHHEIM. In der Zeit von Sonntagabend bis Mittwochabend beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Rebenstraße in Burk die Hausfassade eines 82-Jährigen. Die weiße Hauswand wurde mit brauner Farbe vermutlich durch Schüsse aus einer Paintballwaffe verschmutzt. Wer sachdienliche Hinweise erteilen kann, setzt sich bitte umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung, Telefon: 09191/7090-0.

Polizeiinspektion Kulmbach

Unter Drogen am Steuer

KULMBACH. Ein unrühmliches Ende nahm die Autofahrt eines 24-jährigen Mannes aus Kasendorf am Donnerstagabend. Er saß unter Drogeneinfluss am Steuer seines BMW, infolge der Kontrolle wurde er zum Fußgänger. Zudem erwartet ihn ein saftiges Bußgeld.

Gegen 19:40 Uhr stach das Fahrzeug des jungen Mannes einer zivilen Streifenbesatzung der operativen Ergänzungsdienste Bayreuth auf der B289 ins Auge. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wirkte der Fahrer auf die Ordnungshüter verdächtig, insbesondere weil er körperliche Auffälligkeiten zeigte, die er nicht ohne weiteres plausibel erklären konnte. Letztlich brachte ein Urintest vor Ort die Gewissheit. Der BMW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Sein Auto musste er an Ort und Stelle stehen lassen, seinen Zündschlüssel übergab er an die Beamten. Außerdem musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den jungen Fahrer erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

Polizeipräsidium Oberfranken – Landkreis Kulmbach

Gestohlenen VW sichergestellt

A70 / NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Einen gestohlenen VW Touran stellten Verkehrspolizisten am Donnerstagmittag während einer Kontrolle auf der Autobahn A70 sicher. Der 42-jährige Fahrer hatte zudem keinen gültigen Führerschein.

Gegen 11 Uhr wurden die Beamten auf den VW Touran mit Düsseldorfer Zulassung aufmerksam, der auf der A70 in Richtung Bamberg fuhr. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellten sie fest, dass das 15 Jahre alte Fahrzeug Ende April im Bereich Düsseldorf gestohlen worden war. Die Streifenbesatzungen konnten das Fahrzeug am Parkplatz Rotmaintal anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 43-jähriger Mann aus Rumänien, der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. In Absprache mit der zuständigen Dienststelle in Düsseldorf stellten die Polizisten den Touran sicher und übergaben den Fahrer an die Kripo Bayreuth. Die weitere Sachbearbeitung hinsichtlich des Fahrzeugdiebstahls übernahm die Polizei in Düsseldorf. Den Mann erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch die Bayreuther Verkehrspolizei.