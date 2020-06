Erlangen: Sternla Schloss Strand 2020 wird abgesagt

In wenigen Wochen sollte die siebte Sternla SchlossStrand Saison vom 25. Juni bis 9. August 2020 auf dem Erlanger Schlossplatz stattfinden. Aufgrund der andauernden COVID-19 Pandemie und der hieraus folgenden Einschränkungen für die Gastronomie musste das Projekt nun abgesagt werden.Es sollte wieder eine außergewöhnliche Nordseestrand-Atmosphäre auf dem Erlanger Schloss Strand entstehen. Bereits zum siebten Mal in Folge, erstmals fand der SchlossStrand im Jahr 2014 in Erlangen statt, sollten knapp 200 Tonnen weißer Sand, original weiß-blaue Strandkör-be aus Sylt und hunderte Sternla-Liegestühle Sommerurlaubs-Gefühle in die Erlanger Innenstadt zaubern. Das Gemeinschaftsprojekt, das die Erlanger Veranstaltungsagentur DiBou und das Erlanger City-Manage-ment gemeinsam veranstalten, zog Jahr für Jahr viele Tausend Besu-cher in die Erlanger Altstadt.Die Größe und der Erfolg des beliebten SchlossStrandes wären nun auch eine besondere Herausforderung in „Corona-Zeiten“gewesen. Das Projekt lebt davon, dass man sich mit Freunden, Familie oder am Feierabend nach der Arbeit trifft und ausgelassen in den Sonneruntergang feiert. Aus zwei, drei Freunden werden so über den Abend schnell auch mal größere Gruppen. „Da kann man sich schwer vorstellen, dass man z.B. die Sonnenliegen fest im Boden verankert, um ein Zusammenrutschen der Stühle zu verhindern“, so Ines Boubaker, von der Agentur DiBou. „Wir wollen unsere Gäste nicht Einschränken und glauben nicht daran, dass die besondere ausgelassene Stimmung am Schloss Strand beibehalten werden kann, wenn man die Abstands- und Hygieneregeln so umsetzt, wie es die Vorgaben vorsehen“. Auch eine Reservierung im Voraus, wie es nun viele Gastronomen anden-ken, verfälscht den ungezwungen Charme eines Stadtstrandes, der gerade davon lebt, dass man sich beim Stadtbummel auch mal nur kurz niederlässt und bei einem Kaffee oder Cocktail für einen Moment entspannt.

Beschränkungen der Besucherkapazität

Das eigentliche Problem aber wären die drastischen Beschränkungen der zugelassenen Besucherkapazität, die unausweichlich gewesen wären. „Der SchlossStrand wird rechtlich als Eventgastronomie denn alsBiergarten gewertet und fällt demnach – zumindest nach aktuellen Bewertungsgrundsätzen – unter das Veranstaltungsverbot. Zudem sind wir uns der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, dass wir die starken Frequenzströme, die der SchlossStrand normalerweise in die Innenstadt zieht, derzeit nicht zulassen wollen “, so City- ManagerChristian Frank. An schönen Tagen werden am SchossStrand rund um das Friedrich-Alexander-Denkmal hunderte Strand-Hungrige zwischen einem und 80 Jahren erwartet. Genau das ist das Besondere, es trifft sich Jung und Alt. Neben den Abstandsregeln, die einen Mindestabstand von 1,5m zwischen den Sitzen vorgeben und damit eine deutliche Reduzierung der Platzkapazitäten nach sich ziehen, kämen auch noch weitere Platz-verluste hinzu: Die Stadt Erlangen gewährt in der aktuellen Krise den angrenzenden Gastronomiepartner, eine Vergrößerung deren Außen-flächen. Ziel ist, dass die Abstandsregeln nicht zu einem zu großen Besucherverlust führen. Auch die Marktstände des Wochenmarktes verteilen sich neben dem Marktplatz nun auch auf dem Schlossplatz.„All diese Maßnahmen sind verständlich und helfen den betreffenden Marktbeschickern und Kolleg*innen aus der Gastronomie sicherlich, die teilweise großen Umsatzverluste aus den Wochen des „Corona-Lock-Downs“ besser zu verkraften. Für unseren Sternla Schloss-Strand bedeutet das aber leider, dass sich der enorme Aufwand zur Schaffung einer temporären Urlaubs-Oase niemals rechnen würden“, so Boubaker.

Sponsoren sichern Verlegung in 2021

Der Sternla SchlossStrand konnte von Beginn an auf die Partnerschaft vieler Unternehmen aus Erlangen und der Umgebung bauen. Allen voran die Brauerei Sternla Bier aus Würzburg, die nicht nur Namensgeber sondern auch wichtigster Partner des Projektes von der ersten Stunde an ist. Ebenso seit 2014 dabei ist der Hauptsponsor „Auto-Kraus“ aus Erlangen, der durch sein Engagement auch die vielen Weiterentwicklungen des Strandes bis in die jetzige Form begleitet hat. „Es ist für uns besonders schade, dass der SchlossStrand dieses Jahr ausfällt, aber auch wir hätten durch die Corona-Krise den Strand nicht in der gewohnten Form für uns nutzen können. Sehr gerne haben wir hier in den letzten Jahren unsere neuen Fahrzeuge vorgestellt und mit unseren Stammkunden gefeiert, daran wäre heuer nicht zu denken gewesen, so der Geschäftsführer Klaus-Dieter Kraus. Auch die Lounge-Sponsoren, wie das TUI ReiseCenter der VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach eG und die Franken Gebäuder-einigung freuen sich schon heute auf die kommende Saison. Die Veranstalter Der Erlanger SchlossStrand ist eine Koproduktion des 1997 gegründeten City- Managements unter der Geschäftsführung von Herrn Christian Frank, die zudem verantwortlich für zahlreiche weitere Veran-staltungen wie u.a. die SternenNacht oder Erlangen on Ice sind und der DiBou GmbH. Speziell für das Stadtmarketing wurde im Erlanger Tourismus und Marketing Verein e. V. 1997 die Abteilung City-Management etabliert, die im Interesse der Einzelhändler aktiv ist und sich die Belebung der Innenstadt, insbesondere der Nordstadt, zum Ziel gemacht hat. Die DiBou GmbH bündelt 10-jährige Erfahrung im Veranstaltungsbereich durch Jan-Peter Dinger und Ines Boubaker, die bereits seit 2014 für den SchlossStrand verantwortlich sind und zudem u.a. die Open-Air-Konzerte „Klassik am See“ und „Jazz am See“ am Dechsendorfer Weiher betreuen.