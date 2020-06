Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 03.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 03.06.2020

BAMBERG. Am Kunigundendamm wurde zwischen Montagabend, 22.15 Uhr, und Dienstagfrüh, 09.45 Uhr, von einem dort abgestellten Herren-Mountain-Bike zwei Pedale und zwei Felgen mit der Aufschrift „Conti-Cross-Ride“ im Gesamtwert von 250 Euro gestohlen. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Freitag, 15.05.2020, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde in der Luitpoldstraße aus einem unversperrten Fahrzeug ein darin abgelegter Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag und verschiedenen Ausweispapieren gestohlen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

BAMBERG. Aus einem ebenfalls unversperrten schwarzen Audi Q3 wurde zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 16.45 Uhr, in der Artur-Landgraf-Straße ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen. Das Geld war dort sichtbar abgelegt, was den Dieb vermutlich dazu ermutigte, es zu stehlen.

BAMBERG. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, Am Zwinger ein dort geparkter weißer Suzuki Swift am Dach und auf der Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 250 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Zwischen Freitag, 29.05.2020, 16.00 Uhr, und Dienstag, 02.06.2020, 16.45 Uhr, wurde in der Würzburger Straße ein weißer BMW am hinteren linken Heck angefahren. Das Tatfahrzeug, vermutlich von roter Farbe, entfernte sich, obwohl an dem BMW Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden war. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In der Georgenstraße hat am Dienstagfrüh kurz vor 11.00 Uhr ein Lkw-Fahrer zwei parkende Autos angefahren und fuhr danach einfach weiter. Dank aufmerksamer Zeugen konnten diese mit dem Handy ein Bild machen, was dazu führte, dass der 58-jährige Unfallverursacher auf einer nahegelegenen Baustelle von der Polizei Besuch bekam. Der Fahrer gab an, dass er nichts von einem Anstoß bemerkt habe. Der Sachschaden wird von der Polizei auf knapp 10.000 Euro beziffert, der 58-Jährige muss sich wegen Unfallflucht verantworten.

BAMBERG. Während eines Polizeieinsatzes am Dienstagabend im Hafengebiet konnten Polizeibeamte beim Betreten der Wohnung ein Glas mit einer Cannabiszubereitung vorfinden. Der Wohnungsnehmer, ein 38-jähriger Mann, muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten. Das Rauschgift wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 03.06.2020

HALLSTADT. In der Zeit von Sonntag bis Montag entwendeten unbekannte Täter von einem in der Biegenhofstraße abgestellten Kleinkraftrad der Marke Peugeot die Frontverkleidung mit Scheinwerfer. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 450 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib der Fahrzeugteile bzw. zum Dieb machen? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

WAIZENDORF. Beim Abbiegen nach links auf die Staatsstraße 2254 übersah Dienstagfrüh eine 30-jährige Dacia-Fahrerin die Vorfahrt eines 18-jährigen Zweiradfahrers. Beim Zusammenstoß zog sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

TIEFENELLERN. In der Ellerbergstraße stürzte Dienstagabend ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

TROSDORF. Die Bundesstraße 26 befuhr Dienstagabend ein 33-jähriger Volvo-Fahrer und bog in die Industriestraße ab. Dabei über der Fahrer eine auf dem Radweg entgegenkommende 30-jährige Rennrad-Fahrerin. Beim Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

HIRSCHAID. Gegen die Heckseite und den rechten hinteren Radkasten eines schwarzen Pkw Opel/Signia stieß ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Das Fahrzeug stand am Dienstag, zwischen 14.45 und 15.25 Uhr, auf dem Rathausparkplatz in der Bamberger Straße. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

KÖTTMANNSDORF. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Rangieren am Dienstag, zwischen 17 und 18.30 Uhr, gegen den Gartenzaun vor einem Anwesen in der Von-Soden-Straße. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 03.06.2020

Bamberg, Hafenstraße „Immer im Dienst“ hieß es gestern in den späten Nachmittagsstunden für einen Beamten der Wasserschutzpolizei Bamberg und Mitarbeiter des Bayernhafens Bamberg. Auf dem Nachhauseweg von ihren Arbeitsstätten kamen sie zu einem 40-Tonner, der getrocknete Erbsen geladen hatte. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes hatte sich eine Klappe an der Bordwand des Aufliegers geöffnet, so dass sich über eine Strecke von ungefähr 400 Metern ein Strom von Hülsenfrüchten über die gesamte Fahrbahn verteilte. Für einige der dort fahrenden Verkehrsteilnehmer war dies eine böse Überraschung, als sie feststellten mussten, dass sich das Brems- und Lenkverhalten ihres Fahrzeuges beim Befahren der verschmutzten Fahrbahn erheblich verschlechterte. Glücklicherweise geschah dabei aber kein weiterer Unfall. Durch die verständigte Feuerwehr Bamberg wurde die Fahrbahn gereinigt. In dieser Zeit war die Hafenstraße für den durchgehenden Verkehr immer wieder kurzzeitig gesperrt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 03.06.2020

Bayreuth. Unbekannte entwendeten ein Pedelec vor einem Schnellrestaurant in der Maximilianstraße Unbeaufsichtigt und unversperrt ließ ein 23-jähriger Bayreuther sein Pedelec (umgangssprachlich E-Bike) vor einem Schnellrestaurant in der Maximilianstraße stehen. Bislang unbekannte Täter nutzten diesen Umstand in der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen und entwendeten das Gefährt. Bei dem Rad handelt es sich um ein Fully-Mountainbike der Marke Haibike in auffällig schwarz-oranger Lackierung im Wert von ca. 2000,- €. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verbleib des Pedelecs machen können werden gebeten, sich mit der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 03.06.2020

Hollfeld. Am Dienstagabend war eine 59jährige Pkw-Fahrerin von Hollfeld in Richtung Plankenfels unterwegs. Kurz nach Gottelhof wurde sie von der tiefstehenden Sonne derart geblendet, dass sie einen 72jährigen Fahrer eines Pedelec übersah, der ebenfalls in Richtung Plankenfels fuhr. Sie erfasste den Radler mit ihrem Pkw, der durch den Anstoß nach rechts in den Graben stürzte. Der schwer verletzte Radler, der keinen Helm trug, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8500 Euro.

Speichersdorf. Eine Familie aus Kemnath war am Dienstagnachmittag auf der B 22 in Richtung Weiden unterwegs, als es kurz nach Speichersdorf zu einer Rauchentwicklung an ihrem älteren Pkw kam. Der 40jährige Familienvater konnte den Pkw, an dem zudem die Bremsen versagten, glücklicherweise noch auf einem Parkplatz zum Stehen bringen. Hier brannte das Fahrzeug vollständig aus. Aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung kam der Fahrzeugführer zusammen mit seiner 40jährigen Ehefrau und den beiden 7 und 11jährigen Kindern in ein Krankenhaus. Die FFW Speichersdorf löschte mit etwa 20 Einsatzkräften den Pkw, an dem ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand. Das Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten abgeschleppt. Für die Dauer des Einsatzes musste die B 22 halbseitig gesperrt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 03.06.2020

EFFELTRICH. Am Dienstagabend befuhr eine 31-jährige Radfahrerin die Bergstraße und war derart kurzzeitig abgelenkt, dass sie beinahe auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auffuhr. Sie stürzte dabei und verletzte sich leicht im Bereich des linken Arms.

DORMITZ. Bereits in der Zeit von Freitag, 29.05.2020 auf Samstag, 30.05.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter in einem Jugendclub in der Schwabachstraße ein Fenster. Dieses wurde mit einem Ast eingeschlagen und ein Schaden von ca. 100,– Euro verursacht. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 03.06.2020

Gräfenberg. Am Dienstagnachmittag wollte ein 58-jähriger Renaultfahrer von Egloffstein kommend nach links in die B2 abbiegen. Gleichzeitig näherte sich ein 21-jähriger Motorradfahrer von Gräfenberg kommend der Einmündung und wollte nach links in Richtung Egloffstein einbiegen. Offensichtlich übersah der wartepflichtige Pkw-Fahrer den jungen Mann und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Der Zweiradfahrer machte auf der Linksabbiegerspur eine Vollbremsung und stürzte. Dabei verletzte sich der Biker leicht. Der Sachschaden am Kraftrad beträgt 2000 Euro.

Ebermannstadt. In den vergangenen Tagen war erneut das Biomasse-Heizkraftwerk in der Georg-Wagner-Straße Ziel eines Schmierfinken. In roter und schwarzer Farbe sprühte er großflächig an eine Wand die Initialen eines Fußballklubs und noch weitere beleidigende Worte. Die Beseitigung der Schriftzüge wird um die 1000 Euro kosten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wannbach. Am Wochenende warf eine bisher unbekannte Person in der Nähe des Parkplatzes an der Kreisstraße in Richtung Urspring zahlreichen Unrat in die Wiese. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen illegaler Abfallentsorgung eingeleitet und bittet um Hinweise nach dem Umweltfrevler.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 03.06.2020

