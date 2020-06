Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 02.06.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 02.06.2020

BAMBERG. Am vergangenen Freitag, 29.05.2020, zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr, wurde in der Weide ein dort unversperrt abgestelltes Mountain-Bike gestohlen. Das Fahrrad der Marke Specialized, Farbe gold/schwarz, hat einen Zeitwert von 1500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagmittag wurde die Polizei zu gleich zwei aufgebrochen Autos im Stadtgebiet Bamberg gerufen. Zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr wurde in der Gertraudenstraße die vordere Beifahrerscheibe eines blauen Kia eingeschlagen. Aus dem Auto wurde eine graue Tom-Tailer-Handtasche mit einem geringen zweistelligen Bargeldbetrag, einem Personalausweis sowie einem Führerschein gestohlen. Die gestohlene Handtasche konnte dann kurze Zeit später in der Josephstraße aufgefunden werden, wo ein zweiter Pkw-Aufbruch gemeldet wurde. Hier wurde im gleichen Tatzeitraum ebenfalls die Beifahrerseite eingeschlagen. Aus diesem Fahrzeug wurde ein Geldbeutel, der auf dem Beifahrersitz lag, mit einem dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Zwischen Montagabend, 22.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 00.00 Uhr, wurde Am Kranen von einem dort abgestellten Fahrrad eine Tasche gestohlen, in der sich ein dreistelliger Bargeldbetrag, ein Lautsprecher und verschiedene Ausweispapiere im Gesamtwert von etwa 250 Euro befanden. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise.

BAMBERG. Ein etwa 18-jähriger Mann, ca. 180 cm groß, mit schwarzen schulterlangen Haaren hat am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr ein Flasche auf das Hausdach eines Wohnanwesens in der Agnesstraße geworfen. Dadurch wurden zwei Dachziegeln beschädigt; die Scherben lagen teilweise auf der Terrasse. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 50 Euro beziffert, weil zwei Dachziegeln beschädigt worden sind. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei zwischen zwei Jugendgruppen am Obstmarkt informiert. Beim Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass zwei Jugendgruppen in Streit gerieten. Vier Jugendliche teilten dort gegenseitige Schläge aus, auch soll eine Flasche geflogen sein. Die Jugendlichen wurde nach der Anzeigenaufnahme an die Erziehungsberechtigten übergeben. Vier Personen müssen sich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten. Schwer verletzt wurde bei der Auseinandersetzung glücklicherweise niemand.

BAMBERG. Am Montagabend kurz vor 23.00 Uhr fiel einer Polizeistreife am E.T.A.-Hoffmann-Platz ein stark schwankender Radfahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle und einem Atemalkoholtest brachte es der 29-jährige Mann auf 1,86 Promille, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war.

BAMBERG. Ein 19-jähriger Autofahrer wurde am Montagabend kurz vor 23.00 Uhr in der Starkenfeldstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Autofahrer musste sich deswegen einer Blutentnahme unterziehen; die Weiterfahrt wurde durch die Polizei unterbunden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 02.06.2020

HALLSTADT. Am Montag, zwischen Mitternacht und 3 Uhr früh, rissen unbekannte Täter entlang der Bachgasse etwa 40 Blumenkästen aus der Halterung und warfen die Kästen samt Bepflanzung in den Bach. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

HALLSTADT. Ebenfalls Montagnacht beschädigten unbekannte Täter fünf Fahrzeuge, welche am Wendehammer im Seelagraben geparkt waren. An vier Pkw wurden die Scheibenwischer abgebrochen bzw. abgerissen und an einem Pkw die Antenne abgebrochen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich hier auf ca. 5.000 Euro. Wem sind an den besagten Örtlichkeiten verdächtige Personen aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugenhinweise nimmt die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

MEMMELSDORF. In der Hauptstraße stürzte am Montag, gegen 16.15 Uhr, ein 72-Jähriger mit seinem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

PÖDELDORF. Aufgrund eines Bremsfehlers stürzte am Montag, um 16.50 Uhr, in der Hollfelder Straße eine 60-jährige Radfahrerin. Mit schweren Verletzungen musste die Radlerin in die Juraklinik Scheßlitz verbracht werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

RATTELSDORF. Verkehrsbedingt musste Montagabend auf der Bundesstraße 4 eine 24-Jährige ihren Pkw Smart abbremsen. Ein nachfolgender 26-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Smart auf. Bei dem Anstoß zogen sich beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

HIRSCHAID. In eine Polizeikontrolle geriet Montagnacht im Georg-Kügel-Ring ein 51-jähriger VW-Fahrer. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Im Klinikum Bamberg wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie der Führerschein sichergestellt. Da der 51-Jährige einen ausländischen Wohnsitz hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro erhoben.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 02.06.2020

BAYREUTH. Mit über zwei Promille war am Samstagnachmittag eine Autofahrerin in Bayreuth unterwegs. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen die Frau aus dem Verkehr und stellten ihren Führerschein sicher. Kurz vor 17 Uhr geriet die 63-Jährige in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin musste die Bayreutherin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein kam in amtlicher Verwahrung. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 02.06.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 02.06.2020

FORCHHEIM. Am Montagmittag ging eine 33-Jährige mit ihren Hunden auf dem Fuß- und Radweg in der Verlängerung der Ruhalmstraße spazieren. Eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin überholte die nicht angeleinten Tiere, welche aus einem Gebüsch herauskamen. Sie überfuhr einen der Hunde und kam sodann zu Sturz, wobei sie sich Schürfwunden an Armen und Beinen zuzog. Zur weiteren Untersuchung wurde sie ins Klinikum verbracht.

EGGOLSHEIM. Leicht an der Schulter verletzt wurde am Montagmittag ein 49-jähriger Motorradfahrer in Drosendorf a. Eggerbach. Auf der FO 41 kam er in einer sehr scharf rechtsverlaufenden Kurve vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit zu Sturz. Auch die 40-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht am Fuß verletzt.

FORCHHEIM. Am Montagnachmittag fuhr an der Ampel Zur Staustufe ein 26-jähriger Kradfahrer einem 67-jährigen Fordfahrer beinahe ungebremst auf. Die 26-jährige Sozia wurde leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4.000,– Euro.

HEROLDSBACH OT THURN. In der Zeit von 01.06.2020, 0 Uhr bis etwa 06:40 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter drei Verteilerkästen mit Schriftzügen in roter Farbe. Im Bereich Kurt-Schumacher-Straße und Untere Hauptstraße wurden auch am Zigarettenautomaten und an zwei Bordsteinflächen bei einer Bushaltestelle in der Nähe der Schule beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 500,– Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 entgegen.

EBERMANNSTADT. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht dringend nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines grünen Kleinwagens, der am Montagnachmittag im Bereich der Gaststätte / Flugplatz Burg Feuerstein auf der FO 41 mit hoher Geschwindigkeit von einem 20-jährigen Motorcrossfahrer überholt wurde. Die Straße war stark besucht und nur durch schnelle Sprünge zur Seite konnten Zusammenstöße mit Passanten vermieden werden. Der junge Mann stellte sich am Abend der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 02.06.2020

Gößweinstein. Am Pfingstmontagabend ereignete sich an der ‚kalten Wand‘ im Bereich des Ortsteils Wölm ein Kletterunfall, bei dem 25-jähriger Student aus dem Bamberger Raum mittelschwer verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem Freund am späten Nachmittag zum Klettern unterwegs. Am Fels ‚kalte Wand‘ verhakte er sich mit dem linken Fuß in ein Kletterseil, so dass er die Kontrolle verlor und in das Seil stürzte. Dabei erlitt der Strauchelnde eine Quetschung am linken Oberschenkel, die eine weitere Behandlung im Klinikum Forchheim erforderte.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 02.06.2020

Kulmbach. Über das verlängerte Pfingstwochenende mussten in Kulmbach und Mainleus insgesamt 3 Alkohol- oder Drogenfahrten von der Kulmbacher Polizei aus dem Verkehr gezogen werden. Die jeweiligen Vortests verliefen positiv. So wurde am Montagvormittag ein 55-jähriger Tscheche mit 1,4 Promille in Kulmbach gestoppt. Ein 36-jähriger Mainleuser wurde dann gg. 16:00 Uhr mit einem Promille angehalten. Die Drogenfahrt wurde von den Beamten am Sonntag um 15:30 Uhr festgestellt, als ein 22-jähriger aus dem östlichen Landkreis durch Kulmbach fuhr. Die Weiterfahrt wurde für alle drei Personen untersagt. Der Führerschein des 55-jährigen wurde vor Ort sichergestellt, diesen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die beiden weiteren Fahrer werden mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem 1-monatigen Fahrverbot belegt.

Kulmbach. Ein 21-jähriger Kulmbacher versuchte am Montag gg. 21.45 Uhr bei einer Kontrolle seine mitgeführten Drogen wegzuwerfen. Dies blieb jedoch von den Beamten nicht ungesehen. Die Beamten konnten dann in dem Gebüsch eine geringe Menge Kräutermischungen auffinden, welche in einem Taschentuch verpackt war. Die Drogen wurden vor Ort sichergestellt und eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 21-jährigen erstellt.