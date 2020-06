Pegnitz: ADFC startet in die neue Radlsaison – Radtour nach Gößweinstein

Am zweiten Pfingstfeiertag konnte endlich die Radlsaison des ADFC-Pegnitz mit einer Radtour nach Gößweinstein eröffnet werden. Doch „coronabedingt“ geschah dieses mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. So trafen sich 15 Teilnehmer in 3 getrennten Gruppen à 5 Personen an verschiedenen Orten von Pegnitz um zur Radtour nach Gößweinstein aufzubrechen. Natürlich sind auch die Radfahrenden froh, wenn die Sicherheitsbestimmungen bald weiter gelockert werden und es wieder einen normalen Betrieb auch bei uns in Pegnitz gibt. Anderseits kann man froh sein, dass wieder geführte Radtouren angeboten werden dürfen. Vielleicht klappt’s ja schon beim nächsten Termin, am Sonntag, 21. Juni 2020 plant Tourenleiter Hendrik Plümer eine Radtour zum “Ökologisch Botanischer Garten“ nach Bayreuth. Mehr Infos dazu unter www.adfc-pegnitz.de.