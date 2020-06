Forchheim: „Die Freude soll mit uns sein“ – Das Junge Theater Forchheim (JTF) bekommt Unterstützung

Solange im Jungen Theater die Spots aus und die Kehlen trocken bleiben, hat Georg Neutzner etwas mehr Zeit. Die hat der Linolschnitt-Künstler aus Kirchehrenbach, der sich sonst regelmäßig ehrenamtlich in der theatereigenen Thekengruppe engagiert, nun für ein spontanes Kultur-Hilfsprojekt genutzt. Er möchte, dass seine kreative Linolschnitt-Kunst dem jtf zugute kommt und hat kurzerhand eine limitierte Sonderserie gedruckt.

Unter dem Arbeitstitel „May some Fun…“ sind im Handdruck zwanzig Unikate entstanden, die für 30 Euro ab sofort im Lotto- und Ticketshop Kefferstein in der Horschuchalle 21 erhältlich sind. Den Reinerlös spendet Georg Neutzner, den man im Kulturkeller und auch anderswo als den „Schorsch“ kennt, an das Junge Theater Forchheim. Verbunden natürlich mit der Vorfreude darauf, dort oder an anderer Stelle bald wieder das ein oder andere Getränk an Kulturbegeisterte Gäste auszuschenken.

Das Theaterteam ist begeistert von dieser ideenreichen Unterstützung – sind die Zeiten doch gerade nicht leicht für Kulturmacher und ein regulärer Spielbetrieb aktuell überall eine Rechnung mit mehreren Ungewissen. Das hält die Forchheimer Theater-Crew jedoch nicht davon ab, gerade neue Ideen reifen zu lassen und so soll es im Herbst mit einem neuen Projekt in die Herbstspielzeit gehen. Erste weitere Details dazu sind nach den Pfingstferien zu erwarten. Bleiben wir gespannt, wann der Vorhang sich wieder öffnet und bis dahin… möge ein bißchen Freude mit uns sein.

Infos zum Kunstdruck:

Linolschnitt auf A4

Yoda und Jonglage – MAY SOME FUN

Individuell gedruckt (jeder Druck ein nummeriertes Unikat)

Auflage nur 20 Stück

Preis 30,- EUR