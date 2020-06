Bayreuth: FridaysFor Future demonstrieren am morgigen Dienstag gegen die Pläne der Bundesregierung

Am Dienstag den 02.06. hatte die Bundesregierung vor, Abwrackprämien für den Kauf von Benzin- und Dieselautos zu beschließen. Eine solche Prämie ist nicht zeitgemäß und nicht gerechtfertigt. Ökonomen sind sich uneinig, ob die Abwrackprämie der Automobilindustrie überhaupt helfen würde. Außerdem wäre eine solche Prämie ein unglaublicher Rückschritt hinsichtlich der dringend nötigen Verkehrswende, die weg vom Individualverkehr gerichtet sein sollte. Um das 1,5°C Ziel einhalten zu können, muss eine Abwrackprämie verhindert werden.

Das Geld sollte besser in die Forschung für nachhaltige Alternativen oder in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs fließen. Autos mit Verbrennungsmotoren sind nicht zukunftsfähig und nicht mit Klimagerechtigkeit und Deutschlands Klimazielen vereinbar. Zwar wurde der Autogipfel vorerst verschoben, allerdings sind die Abwrackprämien damit noch lange nicht abgelehnt.

Deshalb demonstrieren wir von FridaysForFuture am 02.06 um 15 Uhr in der Maximilianstraße vor der Karstadt Filiale. Natürlich gelten auch bei dieser Demonstration die Abstandsregelungen und die Maskenpflicht. Wir bitten Personen, die Kontakt zu Verdachtsfällen hatten oder selber Symptome haben, zum Schutz ihrer Mitmenschen der Veranstaltung fern zu bleiben.

FridaysForFuture Ortsgruppe Bayreuth