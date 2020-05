Start der Freibäder: Bamberger Feuerwehr hilft mit Hochdruck

Nach der Entscheidung der bayerischen Staatsregierung zum Start der Freibadsaison hilft die Bamberger Feuerwehr im wahrsten Sinn des Wortes „mit Hochdruck“, dass das Gaustadter Bad und das Freibad am Bambados öffnen können so schnell es geht: Seit Freitagmittag befüllen die Männer rund um Stadtbrandrat Matthias Moyano im Freibad Gaustadt mit ihren Schläuchen das große 50-Meter-Becken. Nächste Woche machen sie die Becken im Freibad am Bambados voll.

Die Corona-Pandemie hat auch den Freibadsommer durcheinandergebracht. Normalerweise dauert die Vorbereitung auf die Eröffnung der Bäder rund einen Monat. Nachdem die bayerische Staatsregierung am Dienstag entschieden hat, dass die Freibäder am 8. Juni öffnen können, setzen die Stadtwerken in diesem Jahr alle Hebel in Bewegung, um schneller fertig zu werden. Besonders langwierig ist in jedem Jahr das Füllen der Becken – für das rund 1.500 Kubikmeter fassende 50-Meter-Becken im Gaustadter Freibad brauchen die Bademeister unter normalen Umständen rund fünf Tage. Dank der Bamberger Feuerwehr geht’s viel schneller. Würde Matthias Moyano mit seinen Kollegen die Hydranten voll aufdrehen, wäre der Einsatz nach fünf Stunden erledigt. Um aber den Druck im Wassernetz stabil zu halten, lassen es Moyano und seine Kollegen