Terminverschiebungen: Open Air auf der Seebühne 2021 in Bad Staffelstein

Mi, 02.06.21 – Bibi Blocksberg

Mi, 10.06.20 – The Johnny Cash Show

Sa, 26.06.21 – ABBA-Night

Fr, 16.07.21 – Die Nacht der Lieder

Sa, 31.07.21 – Fiddler’s Green

Sa, 07.08.21 – Spider Murphy Gang Unplugged

Mi, 11.08.21 – Nabucco

Fr, 03.09.21 – Faun

So, 05.09.21 – Olaf Schubert

Bibi Blocksberg

„Alles wie verhext!“ – Das Musical!

Samstag, 30.05.2020 / 15 Uhr

Mittwoch, 02.06.2021 / 15 Uhr

Die berühmteste kleine Hexe Deutschlands geht zum 40-jährigen Jubiläum der Serie auf große Tournee. Die kleinen und großen Hexen-Fans im Saal dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma sogar helfen, denn bei diesem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht – gerne auch verkleidet. Kleine und große Hexen in Kostümen sind herzlich willkommen! Mitreißende Inszenierung, tolle neue Lieder und wieder einmal ganz viel „Hex hex!“

ABBA-Night – The Tribute Concert

Freitag, 26.06.20 / 19 Uhr

Samstag, 26.06.2021 / 19 Uhr

Bis heute zählt ABBA mit 380 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und die professionelle Bühnenperformance bei der ABBA-Night tut alles dafür, dass dieser Ruhm nicht verblasst: Die Band liefert nicht nur ein einzigartiges musikalisches Spektakel, sondern auch eine packende Bühnenshow in originalgetreuen Kostümen. Eine Show, die das Raum-Zeit-Kontinuum außer Kraft setzt und die Zuschauer quasi direkt in die schrillen 70er Jahre beamt. Mit Plateausohlen und Glitzeroveralls lassen die Musiker, die Illusion wahr werden, Anni, Agnetha, Björn und Benny stünden live auf der Bühne.

Die Nacht der Lieder

u.a. mit Herbstbrüder, Miss Allie und Lennart Schilgen

Freitag, 31.07.2020 / 19 Uhr

Freitag, 16.07.2021 / 19 Uhr

Nur einen Steinwurf von der Seebühne entfernt, findet jährlich das Liedermacherfestival „Lieder auf Banz“ auf der Wiese vor Kloster Banz statt. In diesem Rahmen wird jedes Jahr der Nachwuchsförderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. verlie-hen, deren Gewinner u.a. im Hauptprogramm des Festivals „auf großer Bühne“ spielen dürfen. In Anlehnung dessen wollen wir nun auf der Seebühne einige dieser ehemaligen PreisträgerInnen einladen, in der „Nacht der Lieder“ erneut in Bad Staffelstein zu begeistern. Die auftretenden Künstler sind mittlerweile längst kein Nachwuchs mehr, sondern fest in der Liedermacherszene etabliert. Mit dabei sind die Gewinner von 2018 Miss Allie und Herbstbrüder sowie Lennart Schilgen, welcher sich in diesem Jahr über die Auszeichnung freuen durfte. Ein vierter Name wird noch bekannt gegeben.

Wir freuen uns außerdem über den Neuzugang Erik Konietzko. Hört man seine Lieder, so merkt man ziemlich bald: Dieser junge Musiker ist ein Träumer. Jedoch kein Hoffnungsloser. In seinen Liedern spiegeln sich immer wie-der unermüdliche Hoffnung und ein ansteckender Mut wider.

Fiddler’s Green – 3 cheers for 30 years!

anniversary tour 2021

Sonntag, 30.08.2020 / 19 Uhr

Samstag, 31.07.2021 / 19 Uhr

Wir befinden uns im Jahre 2019 n.Chr. Ganz Musikland ist von gecasteten Superstars sowie beliebiger Austauschware besetzt. Seit fast dreißig Jahren sind Fiddler’s Green so etwas wie das gallische Dorf unter den einheimischen Rockbands. Ihre Form des Widerstandes gegen die herrschenden musikalischen Konventionen? Als deutsche Band verrockte irische Musik spielen. Den Zuschauer erwartet eine gebündelte Ladung aus gnadenloser Spielfreude und einem irish-folkigen Punkrock-Hitfeuerwerk, was niemanden mehr stillstehen lässt. Auch nach fast drei Dekaden schaffen es Fiddler’s Green immer wieder, sich selbst und die Fans, gerade auch auf ihren Live-Shows, zu überraschen.

Spider Murphy Gang

Unplugged – Skandal im Lustspielhaus

Freitag, 07.08.2020 / 19 Uhr

Samstag, 07.08.2021 / 19 Uhr

Seit die Spider Murphy Gang (SMG) zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle zählte, hat sich einiges getan! Von Synthirock, Pop und Waveklängen gehen sie mit „Unplugged – Skandal im Lustspielhaus“ über zu Rockabilly, Boogie Woogie, Jazz, Swing, Blues und Country. Die „Spiders“ zeigen mit ihrem Unplugged-Konzert, dass sie keine schlichte NDW-Combo sind. Man findet nicht nur die altbewährten Lieder, sondern auch Elvis, Chuck Berry, Hank Williams oder Canned Heat. Frontmann Günter Sigl nimmt die Rolle des Entertainers und musikalischen Reiseführers ein – um Anekdoten und besondere Erlebnisse seinem Publikum erzählen zu können.

Nabucco

Oper von Giuseppe Verdi

Dienstag, 11.08.2020 / 19 Uhr

Mittwoch, 11.08.2021 / 19 Uhr

Giuseppe Verdi ist ohne Zweifel einer der populärsten Opernkomponisten. „Nabucco“ gehört neben „La Traviata“, „Aida“ und „Othello“ zu den berühmtesten Werken des Italieners. Besonders der sogenannte „Gefangenenchor“, der noch heute den Höhepunkt jeder Aufführung darstellt, avancierte bereits zu Lebzeiten des Komponisten zur heimlichen Nationalhymne Italiens. Das dramatische Spiel um Liebe und Macht wird mit prachtvollen Kostümen, einem imposanten Bühnenbild sowie über einhundert Mitwirkenden einzigartig in Szene gesetzt.

Faun

Sommer-Konzert

Freitag, 17.07.2020 / 19 Uhr

Freitag, 03.09.2021 / 19 Uhr

Faun entführen das Publikum auf eine musikalische Reise in eine vergangene Welt. Einflüsse des Celtic & Nordic Folk verwachsen mit Dudelsack, Harfe, Drehleier und Laute zu einem beschwörenden Ganzen. Faun sind eine der weltweit führenden Bands für die Verschmelzung von alten Klängen mit moderner Musik. Bei den Sommer Konzerten wird eine Mischung aus ihrem jüngstem Album „Märchen & Mythen“ sowie den größten Hits aus einer mehr als 15-jährigen Karriere zu hören sein. Gemeinsam mit einer einzigartigen Lichtshow verwandeln Faun die Bühne in eine bezaubernde und mystische Anderswelt. Eine Welt, die man nicht mehr vergessen wird.

Olaf Schubert

Zeit für Rebellen

Freitag, 10.07.20 / 19 Uhr

Sonntag, 05.09.2021 / 19 Uhr

Dass Olaf Schubert national wie international zu den ganz Großen gehört gilt als unumstößlich. Schließlich hat er nicht nur die Wende im Osten eingeleitet, sondern auch alle anderen Umwälzungen der Welt live im TV verfolgt. Auf der Bühne gibt er immer alles. Indem er redet, singt und gelegentlich auch tanzt. Und so verwundert es kaum, dass die überwältigende Mehrheit seiner zahlreichen weiblichen Fans mittlerweile Frauen sind. Den-noch bleibt Olaf bescheiden: Sich mit Madonna oder Justin Biber zu vergleichen hält er noch für verfrüht.