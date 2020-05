Pottenstein bietet gruseliges, romantisches und lustiges – jetzt anmelden

Samstag, 30.05.2020 um 10:30 Uhr

Scharfrichterführung – Folgen Sie dem Henker, lernen Sie das Scharfrichtermuseum und das Felsenstädtchen Pottenstein bei einer etwas anderen Stadtführung kennen. Tauchen Sie ein in eines der düstersten Kapitel der Rechtsprechung des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Machen Sie Bekanntschaft mit den Aufgaben des Carnifex oder mit Themen wie der „Peinlichen Befragung“. Zum Abschluss der Stadtführung gibt es optional dazu die Henkersmahlzeit. Im Rundgang enthalten ist der Besuch des Scharfrichtermuseums, eine komplette Stadtführung mit dem SCHARFRICHTER von Pottenstein und zum Abschluss der Führung optional eine Henkersmahlzeit im ältesten Gasthaus Pottensteins! Die Scharfrichter-Tour dauert mit der Henkersmahlzeit etwa 2,5 Stunden – ohne etwa eine 1,5 Stunden, Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein, Forchheimer Straße 1, Preis: 30,-€/Person ab 15 Jahre, inkl. Führung, Scharfrichter-Museum & mit Henkersmahlzeit, 15,-€/Person ab 15 Jahre, inkl. Führung, Scharfrichter-Museum ohne Henkersmahlzeit, Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp – oder Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Montag, 01.06.2020 um 11:00 Uhr

Historische Stadtführung Pottenstein – Folgen Sie dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über den Ort und über das alte Felsenstädtchen am äußerstem Rande des Bistum Bambergs. Finden Sie heraus wie viele Stadttore einst standen, warum die Pottensteiner als die ESEL bezeichnet werden, wo der wichtigste Stein im Ort zu finden ist, welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte oder ob Frau Holle aus Franken war! Der STADTHEROLD-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(6-14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Donnerstag, 04.06.2020 um 14:00 Uhr

Geführte Wanderung rund um Pottenstein. Gehzeit ca. 3 Stunden, Treffpunkt vor dem Tourismusbüro am Rathaus, Wanderführer Johann Brendel, Teilnahme kostenlos, keine Anmeldung erforderlich. Die Wanderung findet ab 5 Personen statt. Maximal 15 Personen!

Freitag, 05.06.2020 um 21:30 Uhr

Pottenstein bei Nacht – Die romantische Nachtwächter-Tour. Folgen Sie dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über den Beruf des „NACHTWÄCHTERS“ und über das mittelalterliche Felsenstädtchen. Finden Sie heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übriggeblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“. Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind(6-14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 – WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Samstag, 06.06.2020 um 16:00 Uhr

Kulinarische BierStadt(ver)Führung – Lernen Sie unsere „drei“ Brauereien bei einer informativen Stadtführung von Brauerei zu Brauerei kennen. Dabei erfahren Sie viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot und können dabei drei verschiedene Biere testen. Zum kulinarischen Abschluss gibt es ein Essen zum Bier, für Vegetarier ist natürlich auch gesorgt. Preis: € 20,00 p. P. Leistungen: Brauereiführung / Biervortrag (ca. 30 Minuten), Stadtführung, drei Schoppen Bier (a´ 0,25 Ltr.) ein Essen, Dauer: 2,5 – 3 Stunden, Teilnehmerzahl: ab 8 bis 15 Personen, Anmeldung (bis einen Tag vorher erforderlich), Treffpunkt: Tourismusbüro am Rathaus, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein, Anmeldung im Tourismusbüro Tel.: 09243/ 70841 oder info@pottenstein.de

Samstag, 06.06.2020 um 21:30 Uhr

Gruselführung durch Pottenstein – Erlebe (so lange du noch kannst) die wohl gruseligste Stadtführung der Fränkischen Schweiz …nur in Pottenstein! Fühlen Sie sich auch manchmal gerädert, oder hat Sie ihr bester Freund schon mal „hängen“ lassen? Erfahren Sie mehr über Redewendungen des Mittelalters oder den Aufgaben des Totengräbers, seiner besten Freunde, wie der Henker oder über so manches (zu Recht) gehütete Geheimnis. Lass dich von uns in dieser Welt voller gruseliger Begebenheiten, unheimlicher Geheimnisse aus der Vergangenheit und Furcht einflößender Geschichten entführen und begleite den Totengräber durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 8,-€/Erw., 4,-€/Kind (10 -14J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich! Mobil: 015752713310 -WhatsApp – oder per Email: info@die-fraenkische-schweiz.com

Sonntag, 07.06.2020 um 10:30 Uhr

Sonntag, 07.06.2020 um 14:00 Uhr

Wanderung über Berg und Tal für einen guten Zweck für alle Pottenstein-und Naturliebhaber! Wir wandern für einen guten Zweck und genießen dabei herrliche Aussichten auf das Felsenstädtchen Pottenstein. Die Wanderung ist ca. 3 km lang mit einigen Steigungen. Leitung: Steffi Ribold (zertifizierte Gäste-und Wanderführerin im Bundesverband der Gästeführer Deutschland e.V. und im Deutschen Wanderverband), Treffpunkt: Rathaus Pottenstein