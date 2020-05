Obertrubach: Schmetterling-Geschäftsführerin Anya Müller-Eckert unterstützt Reisebüro-Demos in Berlin

„Nähe zu unseren Partnern und Flagge zeigen für uns Reisebüros! Politiker in Berlin müssen aufwachen!“

Schmetterling-Geschäftsführerin Anya Müller-Eckert hat gemeinsam mit ihrem Vertriebsleiter Steffen Knapp kurzentschlossen an den gestrigen Reisebüro-Demos teilgenommen. „Viele unserer Schmetterling-Büros waren in Berlin und anderen Städten bei den Demos vertreten. Unsere intensive Kommunikation mit den Partnern in den verschiedensten Kanälen hat mich dazu bewegt, spontan nach Berlin zu fahren und vor Ort die Forderungen der Reisebranche zu unterstützen.“ so Anya Müller-Eckert. „Es ist immens wichtig, dass wir Flagge zeigen und persönlich an der Front unseren Büros zu Seite stehen!“ so Anya Müller-Eckert weiter, die sich am Wittenbergplatz mitten unter die teilnehmenden Reisebüros gemischt hat.

Den Reisebüros zur Seite stehen!

Von der Politik fühlen sich Reisebüros allein gelassen. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik schläft und die Fakten unserer Branche und insbesondere der Reisebüros nicht kennt.“ kritisiert die Geschäftsführerin von Schmetterling International. Allein bei Schmetterling, mit seinen 2.500 Reisebüro-Partnern, stehen über 7.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. „Diese Reisebüros sind steuerzahlende Unternehmen, die seit vielen Jahren zur gesunden mittelständischen Infrastruktur unseres Landes beitragen.“ erläutert Anya Müller-Eckert.

Als Kooperationszentrale steht Schmetterling den Reisebüros seit über 50 Jahren mit innovativer Technik, besten Einkaufskonditionen und umfangreichen Marketingmaßnahmen zur Seite. „Auch in dieser Krise unterstützen wir unsere Partner und werden mit unserem bald erscheinenden neuen Digital-Paket unsere Reisbüros auf das nächste Level des modernen Reisevertriebs befördern!“ lässt Anya Müller-Eckert durchblicken.