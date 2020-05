Bayreuth, 28.05.2020 –Helfer-vor-Ort (HvO) des Roten Kreuzes -nach Lockdown-seit 15.05. wieder im Landkreis Bayreuth im Einsatz.

Rotes Kreuz leistet HvO-Dienst in Aufseß, Creußen, Gefrees, Hollfeld, Mistelgau, Pegnitz, Warmensteinach(Hohes Fichtelgebirge), Weidenberg. Helfer-vor-Ort (HvO) des Roten Kreuzes seit Mitte Mai im Landkreis Bayreuth wieder im Einsatz

Nach der Einstellung des HvO-Dienstes im März, aufgrund der Pandemie-Lage, sind nun seit 15.05. die Helfer-vor-Ort des BRK Kreisverbandes Bayreuth zur Unterstützung des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes wieder im Einsatz. Aufgrund der dynamischen Lage der Corona-Pandemie im März hat der BRK Kreisverband Bayreuth damals die Helfer-vor-Ort-Dienste bis auf weiteres ausgesetzt. Diese Maßnahme war eine von vielen, um das Infektionsrisiko der ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes nach Möglichkeit zu minimieren und somit die Einsatzbereitschaft für den weiteren Verlauf der Lage und den Katastrophenfall zu erhalten. Die aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen macheninzwischen ei-ne Wiederaufnahme des Dienstes der Helfer-vor-Ort (HvO) des Roten Kreuzes im Landkreis Bayreuth wieder möglich. Seit dem 15.05. unterstützen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vor Ort wieder den öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst bei der notfallmedizinischen Erstversorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum.

Hintergrundinformation:

Die Helfer-Vor-Ortunterstützenden öffentlich-rechtlichen Rettungsdienst bei der Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum. Dort vergeht bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes oder des Notarztes mehr Zeit, als in städtischen Gebieten. Helfer-vor-Ort bieten hier durch Ortskenntnis und kürze Anfahrtswege einen klaren Vorteil für die Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum und tragen effektiv mit zur Verkürzung des behandlungsfreien Intervalls bei. Die Leistungen der Helfer-vor-Ort werden von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes -unentgeltlich und in ihrer Freizeit -ausgeführt und nicht über das Gesundheitssystem getragen. Zum Aufrechterhalt der Helfer-vor-Ort ist das Bayerische Rote Kreuz darum auf Spenden angewiesen. Vom BRK Kreisverband Bayreuth werden im Landkreis Bayreuth an folgenden Standorten Helfer-vor-Ort-Dienste geleistet: Aufseß, Creußen, Gefrees, Hollfeld, Mistelgau, Pegnitz, Warmensteinach (Hohes Fichtelgebirge), Weidenberg. Der von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes ausgeführte Helfer-vor-Ort-Dienst (HvO) ist, nach seiner Einstellung im März, seit dem 15.05. wieder im Landkreis Bayreuth Einsatz.Bild: Einsatzfahrzeug des Helfer-vor-Ort der BRK Bereitschaft Creußen.Das Bayerische Rote Kreuz K.d.ö.R.-Kreisverband Bayreuth ist mit fast 700 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und rund 2.400 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern als großer Sozial-und Gesundheitsdienstleister, Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und freiwillige Hilfs-organisation der Sicherheitsgarant für die Bevölkerung in Stadt und Landkreis Bayreuth und engagiert sich in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen. Neben den Schwerpunkten der Notfallrettung, der Altenpflege und dem Katastrophenschutz ist das Rote Kreuz in Bayreuth auch ein verlässlicher und kompetenter Partner in der Kinder-und Jugendarbeit, der Flüchtlingshilfe, Migrationsberatung und in der Ausbildung von Fachkräften.