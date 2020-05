Premiere für den Landkreis Kulmbach – Newcomer beim Klimabündnis-Stadtradeln

Der Wettbewerb für Gesundheit, Lebensqualität, Radförderung und Klimaschutz – Jeder Tritt spart Sprit – Wer radelt mit?

Der Landkreis Kulmbach beteiligt sich vom 5. bis zum 25. Juli 2020 als Newcomer am Wettbewerb „Stadtradeln“ des Klimabündnisses. Der Vorschlag für die Beteiligung entstand aus der #JugendKlimaWerkstatt mit den Aktiven von Fridays for Future Kulmbach, vorgestellt im Umweltausschuss des Landkreises Kulmbach am 6. Februar 2020. Anstatt einen neuen Klima-Wettbewerb auszuloben wurde beschlossen, sich beim Stadtradeln des Klimabündnisses zu beteiligen.

Das Klimaschutzmanagement des Landkreises ist lokale Koordinationsstelle für das STADTRADELN, verantwortlich für die Vorbereitung sowie Durchführung des Wettbewerbs und somit die erste Anlaufstelle für interessierte Radelnde. „Radfahren bietet auch in Corona-Zeiten unter Beachtung der jeweils aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen, Ausflüge zu unternehmen und Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen klimafreundlich zurückzulegen“, so Koordinatorin Ingrid Flieger (www.stadtradeln.de/landkreis-kulmbach).

Geradelt wird an 21 aufeinander folgenden Tagen, den Zeitrahmen kann jede Kommune selbst bestimmen. Die online Registrierung ist ab sofort möglich.

Wie kann jeder Einzelne mitmachen?

Unter www.stadtradeln.de/radlerbereich können sich die Teilnehmenden bereits jetzt registrieren, sich dann entweder dem bereits vorhandenen „Offenen Team“ unseres Landkreises anschließen oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain und braucht mindestens noch ein Mitglied.

Wer kann mitmachen?

Bürger*innen und Kommunalpolitiker*innen unseres Landkreises sowie alle Personen, die bei uns im Landkreis Kulmbach arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule/Bildungseinrichtung besuchen.

Was sind die Ziele beim STADTRADELN?

Privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das gemeinsame Sammeln der geradelten Kilometer erfolgt digital für den Landkreis Kulmbach.

Wie funktioniert das Kilometersammeln?

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App (www.stadtradeln.de/app) getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können dem Klimaschutzmanagement wöchentlich die Radkilometer melden. Bitte daran denken: (Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind beim STADTRADELN ausgeschlossen.

Bis einschließlich zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage kann ein Team gegründet oder sich einem Team angeschlossen werden. Nachträge der Kilometer sind ebenfalls möglich, solange sie innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums erradelt wurden. Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Wie detailliert die Kilometer erfasst werden (einzeln, täglich oder maximal jeweils zum Ende einer jeden STADTRADELN-Woche), liegt im Ermessen der Radelnden.

NEU im Jahr 2020: Ab diesem Jahr hat das Klimabündnis den Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender gestaltet. Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein – Radelnde können Unterteams gründen (z. B. für jede Abteilung oder Klasse) und künftig innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

Wer gewinnt beim STADTRADELN?

Das Klima-Bündnis (www.klimabuendnis.org) zeichnet als kommunales Netzwerk nach Abschluss des STADTRADELNS anhand der Einwohnerzahl in fünf Größenklassen in zwei Kategorien aus:

Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern (absolute Gesamtkilometer)

Fahrradaktivstes Kommunalparlament (km pro ParlamentarierIn in Abhängigkeit zur Beteiligungsquote der Parlamentarier*innen)

Neben den Bestplatzierten wird in beiden Kategorien und allen Größenklassen jeweils die beste Newcomer-Kommune ausgezeichnet, also kräftig für unseren Landkreis in die Pedale treten!

In der Sonderkategorie STADTRADELN-Star (www.stadtradeln.de/star) werden darüber hinaus fünf Preise unter allen verlost.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Koordinatorin Ingrid Flieger unter der Tel.-Nr. 09221/707-148 oder unter flieger.ingrid@landkreis-kulmbach.de.

Meldeplattform RADar für die teilnehmenden Radler freigeschaltet!

Der Landkreis Kulmbach hat auch die Meldeplattform RADar (www.radar-online.net/login-radler) freigeschaltet um gemeinsam die Bedingungen für den Radverkehr bei uns im Landkreis zu verbessern. Ihre Anregungen zu den Bereichen Verkehrsbeschilderung, Markierung, Beleuchtung, Radwegweisung, Oberflächenbelag oder Rad-Abstellanlagen werden in das zu erstellende Radwegekonzept des Landkreises mit einfließen. Registrieren Sie sich bitte bei Interesse dazu einmalig für RADar.

Im Login-Bereich können Sie über ein Adressfeld den Ort Ihrer Meldung bestimmen oder einfach einen Pin auf die Straßenkarte setzen. Um uns bestmögliche Informationen zur Verfügung zu stellen, kann neben dem genauen Meldungsgrund wahlweise ein Foto und Kommentar hinzugefügt werden.