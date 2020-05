Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 27.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

BAMBERG. Ein 25-jähriger Mann wurde am Dienstagfrüh kurz vor 09.00 Uhr in einem Geschäft in Bahnhofsnähe beim Diebstahl von einer Packung Nüsse vom Ladendetektiv erwischt. Der Langfinger hatte kein Bargeld dabei und muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

BAMBERG. Zwei Männer im Alter von 32 und 44 Jahren wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Innenstadt beim Ladendiebstahl ertappt. Die beiden Männer wollten Kleidungsstücke für knapp 80 Euro stehlen. Die beiden Langfinger konnten zunächst flüchten, wurden aber von der Polizei kurze Zeit später geschnappt.

Graffiti-Sprayer beschädigen drei Anwesen

BAMBERG. In der Nacht von Montag bis Dienstag wurden im Bereich Rüdelweg und Dr.-von-Schmitt-Straße vier Anwesen mit Graffiti besprüht. Die unbekannten Täter brachten an den Wänden verschiedene Sprühereien an und richteten Sachschaden im vierstelligen Eurobetrag an.

Täterhinweise sucht die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210.

Unfallfluchten

BAMBERG. Auf dem Parkplatz eines Fahrradladens am Laubanger hat am vergangenen Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein Unbekannter das Heck eines dort geparkten weißen Skoda Octavia angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 600 Euro angerichtet hatte, ist er geflüchtet.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Zwischen Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, und Montagfrüh, 07.00 Uhr, wurde am Laubanger ein grauer VW Golf am linken hinteren Seitenteil sowie an der Stoßstange angefahren. Hier richtete der unbekannte Unfallverursacher Sachschaden von etwa 800 Euro an.

Wer hat Streitigkeit beobachtet

BAMBERG. Am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr gerieten im Bereich Laubanger – Kronacher Straße – Berliner Ring ein Autofahrer und ein Rollerfahrer in Streit. Der Rollerfahrer gab bei der Polizei an, dass er vom Fahrer eines weißen Audi mehrfach geschnitten und ausgebremst worden sei. Im Bereich der Kronacher Straße sei dieser angeblich fast gestürzt. Ein weiteres Mal soll der Autofahrer dann am Berliner Ring den Zweiradfahrer ausgebremst haben, wobei auch ein Lkw der Firma Bosch (Werksverkehr) gefährlich abbremsen musste. Der Rollerfahrer wollte den Autofahrer dann zum Anhalten bewegen, was dieser aber missachtete und einfach weiter fuhr. Die beiden Verkehrsteilnehmer erschienen dann unabhängig voneinander bei der Polizei und erstatteten Anzeige.

Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

20-Jährige braucht nach Rauschgiftkonsum ärztliche Hilfe

BAMBERG. Am Dienstag kurz vor 19.00 Uhr wurde die Polizei von einer jungen Frau informiert, dass sie Hilfe in einer Wohnung im Bamberger Nord-Osten benötige. Als die Polizeistreife eintraf, hatte sich die 20-Jährige im Badezimmer eingesperrt. Der Wohnungsinhaber, ein 27-jähriger Mann, räumte dann nach einiger Zeit den Konsum von Haschkeksen ein, was den Gesundheitszustand der jungen Frau erklärte. Diese musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Mann wurde eine geringe Menge Marihuana sowie dazugehörige Rauschgiftutensilien vorgefunden und beschlagnahmt. Er muss sich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

MEMMELSDORF. Nur zwei Minuten entfernte sich ein Mann von seinem unversperrten Fahrzeug im Kastanienweg in Drosendorf um an einer Haustür zu klingeln. Diese Zeit nutzte ein Unbekannter am Dienstagnachmittag gegen 14:45 Uhr, um aus dem VW Caddy wichtige Geschäftsunterlagen vom Beifahrersitz zu nehmen und unerkannt zu verschwinden.

Wem sind am Dienstagnachmittag Personen an einem geparkten VW Caddy im Kastanienweg aufgefallen. Hinweise bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Einbrüche

BUTTENHEIM. Ohne nennenswerte Beute musste ein unbekannter Einbrecher abziehen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe an der Eingangstür eines Bierkellers nördlich von Buttenheim einschlug und darin nach Wertsachen suchte. Zunächst war der Unbekannte daran gescheitert, die Tür aufzubrechen und auch ein Eisautomat hielt stand, sodass sich der Eindringling mit 30 Cent aus einer Kasse zufrieden geben musste.

Wer kann Hinweise auf den Dieb geben? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Zeugen melden sich bitte bei der Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

HALLSTADT. Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro verursachte eine 82-jährige Renaultfahrerin bei einem Verkehrsunfall mit einem 62-jährigen Mercedesfahrer zwischen Kemmern und Hallstadt. Die Dame kam aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Hallstadt mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenspur und fuhr in die linke Fahrzeugseite des Mercedes. Bei dem Unfall wurde die Seniorin leicht verletzt und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Muggendorf. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer den Lindenberg abwärts in Richtung Ortsmitte. Der Fahrer hielt noch auf der Straße an und wollte rückwärts in eine Hofeinfahrt zurücksetzen. Dabei übersah er einen bereits dahinter befindlichen Motorradfahrer und stieß mit diesen zusammen. Glücklicherweise bemerkte dies der Lkw-Fahrer sofort und hielt prompt an. Verletzt wurde niemand. An der Triumpf des Bikers entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Diebstähle

Kirchehrenbach. Bereits im Zeitraum vom 11. bis 16. Mai ereignete sich im Bereich des Walberla ein dreister Diebstahl, zu dem die Polizei Ebermannstadt um Hinweise zur Aufklärung der Straftat bittet.

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich mit Brachialgewalt Zugang zu einer kleinen vergitterten Höhle im Bereich der Geierwand. Hieraus entwendete er eine vom Bund Naturschutz aufgestellte sogenannte ‚Bat-Corder-Box‘ samt Zubehör im Gesamtwert von 1500 Euro. Das Gerät diente zur Erforschung von Fledermäusen, die dort ihren Unterschlupf haben. Einzelteile von diesem Spezialgerät wurden schließlich Tage später im Waldgebiet unterhalb der entlegenen Höhle aufgefunden.

Wer war in dem Zeitraum im Bereich des Walberla unterwegs und kann sachdienliche Angaben zur Ermittlung des Täters machen?

Sachbeschädigungen

Unterleinleiter. Am Dienstagabend teilte ein aufmerksamer Bürger der Polizei mit, dass Jugendliche am Steinbruck aus Übermut an einem Verkehrszeichen herumrütteln. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung konnte nur noch festgestellt werden, dass das Schild samt Rohrständer im Bereich des Spielplatzes aus der Verankerung gerissen und im Anschluss in den angrenzenden Bachlauf geworfen wurde. Der 15-jährige Übeltäter war jedoch nicht mehr vor Ort. Seine beiden noch anwesenden Freunde im Alter von 16 und 17 Jahren konnten noch angetroffen werden. Beide standen sichtlich unter Alkoholeinfluss und die Ältere hatte noch eine Wodka-Flasche in der Hand, während beim Jüngeren Tabak aufgefunden wurde. Beides wurde sichergestellt. Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurden eingeleitet und das Jugendamt wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Eine 57-jährige VW-Fahrerin wollte am Dienstagmittag aus der Schützenstraße nach rechts auf die Hainbrunnenstraße einfahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden Skoda eines 53-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstanden etwa 5.000,– EUR Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

HETZLES. LKR. FORCHHEIM. Weil ein Schnürsenkel in die Speichen ihres Einrades geriet, stürzte eine 9-jährige Schülerin auf dem Nachhauseweg am Dienstagmittag in der Hinteren Dorfstraße von ihrem Einrad. Sie verletzte sich hierbei leicht und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

NEUNKIRCHEN AM BRAND – BAAD. LKR. FORCHHEIM. Leicht verletzt wurde ein 15-jähriger Rennradfahrer am Radweg zwischen Hetzles und Baad. Aus Unachtsamkeit stürzte er ohne Fremdbeteiligung am Dienstagnachmittag. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Diebstähle

FORCHHEIM. Ein violettes Damenrad mit der Aufschrift „Cycle Craft“ wurde im Zeitraum Samstag, 20.00 Uhr bis Dienstag, 13.00 Uhr, vom Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendet. Offensichtlich wurde das Schloss aufgezwickt. Der Entwendungsschaden beträgt etwa 50,– EUR.

Sonstiges

FORCHHEIM. Bereits im Zeitraum Dienstag bis Donnerstag vergangener Woche wurde an einem orangen Suzuki Swift in der Herderstraße das Rücklicht offensichtlich mutwillig beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 150,– EUR. Hinweise an die Polizei unter 09191/70900.