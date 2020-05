Erlanger Rathausreport vom 26.05.2020

Mittwoch, 27. Mai 2020, 16:30 Uhr, Heinrich-Lades-Halle, Großer Saal, Rathausplatz

Stadtrat wählt Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister Der Stadtrat kommt am Mittwoch, 27. Mai, um 16:30 Uhr in der Heinrich-Lades-Halle zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen die Wahl der weiteren berufsmäßigen Bürgermeisterin bzw. des weiteren berufsmäßigen Bürgermeisters, deren bzw. dessen Vereidigung, die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder für die städtische Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU, die Neugestaltung des Pausenhofs der Grundschule Frauenaurach, der Gebührenverzicht bei städtischen Kindertagesstätten und Erlass von Kostenbeiträgen in der Kindertagespflege, ein Bericht zum Stand der Schaffung eines Ortes der Erinnerung (Hupfla) und weitere Themen. Aufgrund der Abstandsregelungen während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Sitzung begrenzt. Die Sitzung wird daher per Livestream im Internet (www.erlangen.de) übertragen.

Teilstück im Schronfeld gesperrt

Im „Schronfeld“ ist das Teilstück zwischen der Sieglitzhofer Straße und Lange Zeile von Dienstag, 26. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 5. Juni, vollständig gesperrt. Darauf macht das Referat Planen und Bauen aufmerksam. Grund der Sperrung ist die Verlegung von Rohrleitungen. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jedoch passieren. Für Autofahrer ist eine Umleitung ausgeschildert.

Einbahnstraßenregelung in der Palmsanlage

Aufgrund der Verlegung von Versorgungsleitungen für das Max-Planck-Institut ist in der Palmsanlage das Teilstück zwischen der Ebrardstraße und Hindenburgstraße von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 4. September, in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Das teilt das Referat für Planen und Bauen mit. Befahr-bar ist das Teilstück in dieser Zeit nur als Einbahnstraße in Richtung Süden.