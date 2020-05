Auseinandersetzung in Bamberg: Tritte gegen Brust und Kopf

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Zu einer handfesten Auseinandersetzung mit Tritten gegen Kopf und Körper kam es am Abend des Vatertages an einer Bushaltestelle zwischen zwei alkoholisierten Männern aus den Landkreisen Bamberg und Haßberge. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler befanden sich die beiden 36 und 37 Jahre alten Männer am Donnerstagabend zusammen mit einer 33-jährigen Frau an der Bushaltestelle in der Waizendorfer Straße, gegenüber des Pendlerparkplatzes „Babenberger Viertel/Fuchsenwiese“, und tranken Alkohol. Gegen 21 Uhr kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit, der in einer heftigen Auseinandersetzung mündete. Hierbei soll der ältere der beiden Kontrahenten seinen Gegner niedergeschlagen und gegen dessen Brust und Kopf getreten haben. Der 36-Jährige aus Ebelsbach wurde schwer verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den 37-jährigen Tatverdächtigen konnten Beamte der Bamberger Landpolizei in seinem Wohnhaus festnehmen. Am Freitagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Polizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Personen, die am Donnerstagabend gegen 21 Uhr im Bereich der Bushaltestelle gegenüber des Pendlerparkplatzes in der Waizendorfer Straße die drei Personen beobachtet haben und/oder Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.