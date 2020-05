Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 22.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Motorhaube und Kofferraumdeckel zerkratzt

BAMBERG. Im Bundespolizeigelände in der Zollnerstraße wurden zwischen Mittwochabend, 23.00 Uhr, und Donnerstagfrüh, 04.00 Uhr, die Motorhaube und der Kofferraumdeckel eines dort geparkten silberfarbenen VW Polo zerkratzt. Der unbekannte Täter richtete an dem Fahrzeuge Sachschaden von etwa 100 Euro an.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. An der Einmündung Berliner Ring / Starkenfeldstraße stürzte am Donnerstagvormittag gegen 11.20 Uhr ein 54-jähriger Radfahrer, weil er offensichtlich den Bordstein berührte. Er wurde von Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt, bevor er leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

27-Jähriger filmt Polizeieinsatz

BAMBERG. Am Donnerstagabend, kurz nach 22.00 Uhr, kam ein 27-jähriger Mann am Grünen Markt seinem Freund zur Hilfe, weil dieser von der Polizei in Sicherheitsgewahrsam genommen werden musste. Dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er zunächst auch nachkam. Kurze Zeit später kam der 27-Jährige allerdings wieder zurück und filmte das polizeiliche Vorgehen mit seinem Handy. Auch dieser Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Zudem muss er sich wegen der Filmaufnahme strafrechtlich verantworten. Das Handy wurde von der Polizei sichergestellt.

32-jähriger Betrunkener leistet Widerstand und hatte keinen Führerschein

BAMBERG. Freitagfrüh, kurz vor 01.00 Uhr, wurde in der Coburger Straße eine Polizeistreife auf einen Autofahrer aufmerksam, der dort mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Kleingartensiedlung ausfuhr. Bei der Kontrolle war der 32-jährige Autofahrer sofort provokant und ausfallend, weshalb er gefesselt werden musste. Daraufhin sollte bei dem offensichtlich betrunkenen Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden, gegen die er sich vehement versuchte zu wehren. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten und auch den Arzt mit übelsten Ausdrücken. Zudem stellte sich heraus, dass dem Autofahrer bereits vor einigen Jahren der Führerschein entzogen wurde. Die Polizei konnte allerdings einen ausländischen Führerschein auffinden und sicherstellen. Neben Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung muss sich der Mann auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.

25-Jähriger beleidigt Polizeibeamte

BAMBERG. Am Donnerstagabend kurz nach 22.00 Uhr wurde die Polizei in der Austraße auf eine größere Menschenansammlung in der Austraße aufmerksam. Ein 25-jähriger Mann lief an dem Polizeifahrzeug vorbei und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten lautstark mit „Ihr Wichser“. Als die Beamten daraufhin vom Fahrzeug ausstiegen, flüchtete der Mann zunächst, konnte aber nach kurzer Verfolgung am Gabelmann wieder gestellt werden. Dort zeigte er keinerlei Einsicht, wurde zunehmend aggressiv und war nicht mehr zu beruhigen, weshalb er gefesselt in Gewahrsam genommen werden musste. Er muss sich wegen Beleidigung verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Mountainbike samt Stahlkettenschloss entwendet

NEUSES. Ein mit einem Stahlkettenschloss versperrt am Bahnhof abgestelltes Mountainbike, Marke Bulls, entwendete ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag- und Dienstagmorgen. Das weiß/rote Fahrrad hat einen Zeitwert von etwa 500 Euro.

Wer kann Hinweise auf den Verbleib des Rades geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Motorradfahrer stürzte nach Vollbremsung

EBRACH. Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmorgen ein 52-jähriger Motorradfahrer zu. Auf der Staatsstraße bemerkte der Honda-Fahrer zu spät, dass ein vor ihm fahrender Pkw abbremste, um nach rechts in einen Feldweg zu fahren. Durch eine Vollbremsung konnte der Motorradfahrer zwar einen Zusammenstoß mit dem Auto vermeiden, jedoch stürzte er. Am Zweirad entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Dachrinne angefahren

SCHEßLITZ. Einen Schaden in Höhe von 350,- Euro hinterließ ein Unbekannter Fahrzeugführer bereits in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai an einem Haus in Burgellern. An dem im Mühlbach befindlichen und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude wurde die Dachrinne von einem größeren Fahrzeug angefahren und beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Wer hat etwas mitbekommen? Hinweise bitte an die Landkreispolizei unter 0951/9129-310.

Toyota angefahren und geflüchtet

SEIGENDORF. Beim Rückwärtsausfahren aus einer Hofeinfahrt in der Seigendorfer Hauptstraße touchierte am Donnerstagabend der Fahrer eines Pkw, Santana/Vitara, die linke Frontseite eines Toyota Yaris. Obwohl ein Fremdschaden von ca. 1.000 Euro entstand setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne die Polizei zu verständigen. Aufmerksame Zeugen beobachteten jedoch die Unfallflucht und konnten der verständigten Polizeistreife Hinweise auf den Verursacher geben.

Die Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden sofort aufgenommen.

Radfahrer auf und davon

HALLSTADT. Auf dem Radweg Hallstadt in Richtung Bamberg war am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, ein E-Bike-Fahrer unterwegs. Kurz vor der Unterführung der Autobahn A 70 missachtete ein noch unbekannter Radfahrer die Vorfahrt des 56-Jährigen, so dass dieser stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der Radler über den Lenker und zog sich Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Rauschgift blieb nicht verborgen

HIRSCHAID. Als eine Polizeistreife am Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, einen 19-Jährigen in der Maximilianstraße kontrollieren wollte, zog dieser aus seiner linken Hosentasche ein Tütchen und warf dieses auf das Carportdach eines Anwesens. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Marihuana. Das Rauschmittel wurde vom Dach geholt und sichergestellt. Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz folgt.

Marihuana wurde beschlagnahmt

PETTSTADT. Zwei 16-jährige Jugendliche gerieten am Donnerstagmittag in der Mainbergstraße in eine Kontrolle. Dabei räumte der Schüler ein, Marihuana zu besitzen und händigte das mitgeführte Rauschmittel der eingesetzten Polizeistreife aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Kontrollen am Würgauer Berg

WÜRGAU. Am Feiertag führte die Polizei Bamberg-Land erneut Kontrollen am Würgauer Berg durch. Dabei wurden drei ortsfremde Motorradfahrer beanstandet, die sich nicht an die Durchfahrtskontrolle hielten.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Im Baustellenbereich aufgefahren

Hallstadt. Im Baustellenbereich auf der A 70, kurz vor der AS Bamberg, Fahrtrichtung Bayreuth, musste am Mittwochnachmittag die 34jährige Fahrerin eines Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Der 59jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr dem Skoda ins Heck. Der Schaden an beiden Fahrzeugen summiert sich auf rund 6000 Euro.

Im Ausfahrtsbereich aufgefahren

Buttenheim. Beim Einfahren auf die Staatsstraße von der Ausfahrt Buttenheim der A 70, bemerkte am Donnerstagmittag der 30jährige Fahrer eines Subaru zu spät das Abbremsen des vor ihm fahrenden Citroen eines 63jährigen und fuhr dem Wohnmobil ins Heck. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf rund 7000 Euro geschätzt.

Aale gestohlen

Bischberg. Nahe der Bischberger Mainspitze im Obermain entwendeten Unbekannte aus einem Fischhälterkasten, der in Ufernähe ausgebracht war, zwischen vergangenen Dienstag und Mittwoch mehrere Kilo Lebendaal. Dazu flexten die Täter, vermutlich von einem Boot aus, den verschlossenen Kasten auf und verursachten dadurch einen Schaden von min. 100 €. Die Wasserschutzpolizei Bamberg bittet unter 0951/9192-590 um sachdienliche Hinweise, wer zwischen Dienstag und Mittwoch, um die Bischberger Mainspitze herum, verdächtige Personen, vermutlich auf einem Boot, beobachtet hat.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Mehrere Fahrzeuge mit Feuerlöscher besprüht

Bayreuth. Mit einem entwendeten Feuerlöscher besprühte ein bislang Unbekannter mehrere Fahrzeuge in einer Bayreuther Tiefgarage.

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmittag entnahm ein bislang unbekannter Täter in einer Tiefgarage am Bodenseering einen Pulverfeuerlöscher und versprühte diesen in der Tiefgarage auf insgesamt neun geparkten Fahrzeugen. Inwieweit an den Fahrzeugen Schäden entstanden, oder das Löschpulver einfach abgewaschen werden kann, ist nicht bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0921/506-2130.

Mofafahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Bayreuth. Ohne Helm, aber unter Drogeneinfluss war am gestrigen Morgen ein 57-jähriger Bayreuther unterwegs.

Gegen 10.50 Uhr kontrollierten Polizisten der PI Bayreuth-Stadt in der Bamberger Straße einen Mofafahrer, der ohne Helm unterwegs war. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 57-jährige Fahrer drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Ein Urintest bestätigte die Vermutungen der Ordnungshüter. Zudem fanden die Beamten beim Mofafahrer weitere Betäubungsmittel, die sie sicherstellten.

Der 57-jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sonstiges

Ebermannstadt. Am Donnerstagnachmittag führten Zweiradspezialisten der Verkehrspolizei Bamberg Motorradkontrollen auf der Kreisstraße bei Burg Feuerstein durch. Dabei stellten sie bei vier Motorrädern Fahrzeugmängel bzw. technische Veränderungen fest, die so gravierend waren, dass gegen deren Fahrer ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird. Ein 29-jähriger Fahrer aus dem mittelfränkischen Raum wurde beanstandet, da der Vorderreifen seiner Kawasaki abgefahren war. Ein 19-jähriger Heranwachsender aus dem Raum Forchheim hatte an seiner KTM Duke den Schalldämpfereinsatz an seiner Auspuffanlage abgesägt, um so einen besseren ‚Sound‘ zu erzielen. Auch zwei weitere Biker aus dem mittelfränkischen Raum im Alter von 22 und 24 Jahren hatten an ihrer Ducati bzw. Kawasaki Manipulationen an den Endschalldämpfern vorgenommen, um so das Geräuschverhalten zu erhöhen. Da dadurch die Betriebserlaubnis der Motorräder erlischt, wurde bei allen drei Bikern die Weiterfahrt unterbunden.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

EGGOLSHEIM. Eine 54jährige Peugeot-Fahrerin kam gestern Mittag auf der Kreisstraße zwischen Weigelshofen und Eggolsheim allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete im Straßengraben. Grund hierfür dürfte wohl die Alkoholisierung der Fahrerin von über 2 Promille gewesen sein. Die Frau wurde schwer verletzt aus ihrem Fahrzeug geborgen und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand Totalschaden. Ihren Führerschein wird die Promille-Fahrerin längere Zeit nicht mehr sehen.

HALLERNDORF. Ebenfalls am Alkohol dürfte wohl der zweite Unfall einer 36jährigen aus Hirschaid gelegen haben, die gestern Abend mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg von Stiebarlimbach nach Willersdorf unterwegs war. Die Dame stürzte mit nahezu 1,8 Promille von ihrem Rad, nachdem sie ihrer Bekannten, die dort ihr Fahrrad schob, hinten ins Rad fuhr. Während ihre Bekannte unverletzt blieb, musste die Radfahrerin mit schweren Verletzungen ins Klinikum Erlangen verbracht werden.

FORCHHEIM. Alkoholisiert stürzte gestern Abend auch ein 57jähriger Forchheimer in der Bayreuther Straße von seinem Fahrrad. Grund hierfür war der gescheiterte Versuch, mit 1,5 Promille, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren. Auch er durfte sich ins Klinikum begeben, erlitt aber im Gegensatz zu den beiden Damen nur leichte Verletzungen.

Polizeiinspektion Kulmbach

Versuchter Einbruch in Sportheim

MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Am Abend des 14.05.2020 versuchten zunächst Unbekannte in ein Sportheim in einem Mainleuser Ortsteil einzubrechen. Innerhalb von 24 Stunden gelang es der Kulmbacher Polizei, die drei Verursacher dingfest zu machen. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren.

In den Morgenstunden des vergangenen Freitag wurde bei der Kulmbacher Polizei gemeldet, dass zunächst unbekannte Täter versucht hatten, mit brachialer Gewalt in das Sportheim einzudringen. Sie waren jedoch an den dortigen Sicherheitsvorrichtungen gescheitert. Sofort machten sich die Ermittler zum Tatort auf, nahmen die Situation in Augenschein und sicherten Spuren. Bereits bei der Aufnahme war ihnen klar, dass hier keine „Profis“ am Werk waren und die Täter eher im erweiterten Umfeld zu suchen seien. So hatten sich diese mit herumliegenden Gegenständen „ausgerüstet“ und versucht, mit brachialer Gewalt mehrere Türen zu überwinden. Als sie von ihrem Vorhaben ablassen mussten, zogen sie ohne Beute von Dannen, hinterließen aber einen Schaden von geschätzten 2500€.

Den ersten Tatverdächtigen des Trios, welches wie sich letztlich herausstellte gemeinsam am Werk war, überführten die Beamten noch am gleichen Tag. Er zeigte sich nach der Konfrontation mit den vorliegenden Beweismitteln geständig. Über weitere Recherchen gelang es schließlich, seine beiden Mittäter ebenfalls zu überführen.

Alle drei jungen Männer, welche aus dem westlichen Landkreis Kulmbach stammen und zwischen 16 und 18 Jahren alt sind, müssen sich nun vor der Justiz verantworten.

Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

KULMBACH. Gleich zwei „Drogensünder“ stoppte die Kulmbacher Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot. Einer der beiden Fahrer muss sich zudem wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen 22:15 Uhr stoppte eine Kulmbacher Streifenbesatzung einen 22-jährigen Mann aus Kulmbach mit seinem Ford beim Parkplatz am Schwedensteg. Der junge Fahrer ließ die Beamten bereits bei Beginn der Kontrolle argwöhnisch werden, weil er verdächtig nach Alkohol roch. Tatsächlich ergab ein Atemalkoholtest am Kontrollort einen Wert oberhalb der erlaubten 0,5-Promille-Grenze. Den Ordnungshütern fiel bei dem 22-jährigen jedoch weiterhin auf, dass er Auffälligkeiten zeigte, die nicht zwingend in seiner Alkoholisierung zu begründen waren. Bei der genaueren Überprüfung keimte der Verdacht auf einen vorangegangenen Drogenkonsum auf. Dieser bestätigte sich spätestens in dem Moment, als die Polizisten in der Geldbörse des Ford-Fahrers ein Tütchen Marihuana auffanden.

Die Fahrt des Mannes war in jedem Fall beendet, er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Fahrzeugschlüssel an die Beamten übergeben. Im Anschluss fanden die Polizisten in der Wohnung des jungen Kulmbachers nochmals eine geringe Menge Rauschgift, die sie ebenfalls sicherstellten. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor der Justiz verantworten.

Im weiteren Verlauf der Nacht, gegen 01:20 Uhr, wurde eine weitere Streifenbesatzung auf einen Audi aus dem Kulmbacher Zulassungsbezirk aufmerksam, der mit merklich überhöhter Geschwindigkeit durch die Wolfskehle stadtauswärts fuhr. Am Steuer saß ein 18-jähriger aus dem östlichen Kulmbacher Landkreis. Einen plausiblen Grund für seine flotte Fahrweise konnte er im Verlauf der anschließenden Kontrolle nicht nennen, wohl aber ließ er erkennen, dass auch er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen dürfte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht rasch, auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und mit zur Blutentnahme kommen. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Blutuntersuchung erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.