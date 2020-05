Neue Bank auf neuer Blumenwiese für annonyme Bestattungen auf dem Gaustadter Friedhof

Der Bürgerverein Gaustadt freut sich auf eine Ruhebank im Gaustadter Friedhof, die in ca. drei Wochen vom Gartenamt geliefert wird. Nach dem erfolgreichen Antrag von Stadträtin Daniela Reinfelder (BuB) können ab sofort anonyme Bestattungen auf der obersten Blumenwiese beantragt und durchgeführt werden. Damit die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Angehörigen auch nach den Beerdigungen verweilen können, spendet der Bürgerverein Gaustadt eine Ruhebank dazu. Die Namenschilder der Verstorbenen werden zukünftig auf einer kleinen Stehle am Rande der Urnenwiese zu lesen sein. Für große Beerdigungen, die nach Corona sicherlich wieder möglich sind, steht den Gaustadtern eine mobile Lautsprecheranlage zur Verfügung, an deren Anschaffung alle Bürgervereine der Stadt beteiligt waren, so auch Gaustadt. Damit ist es möglich bei Beerdigungen am Grab die Worte der Trauerredner gut zu verstehen.

