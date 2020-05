Forchheimer SPD-Stadtratsfraktion zu „Gewerbegebiet „Bertelsweiher“ und. ökologisches Gewerbegebiet“

Die SPD Stadtratsfraktion Forchheim setzt sich weiter dafür ein, dass das neue Gewerbegebiet „Bertelsweiher“ die Kriterien eines ökologisches Gewerbegebiet erfüllt.

In der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 12.05.2020 stellte Jörg Meier vom Planungsbüro Höhnen u. Partner den aktuellen Stand der Planungen der 4.8 ha großen Fläche vor, welche nördlich von Kersbach liegt und auf der die Firma BayWa umziehen soll. Nach Aussagen von Herrn Meier ist die Fläche „Bertelsweiher“ und deren Umgebung wertvoller für den Naturschutz und Artenschutz einzustufen als die ursprünglich am Kersbacher Kreisel angedachten Fläche „Äußere Leite“. Es soll daher ein Teil der notwendigen Ausgleichsflächen direkt auf dem Plangebiet realisiert werden. Es werden z.B. nährstoffarme Feuchtwiesenbereiche, Feldgehölzhecken und eine Regenrückhaltebecken entstehen. Die Fassaden und Dächer der Gebäude müssen teilweise begrünt werden und nicht überbaute Flächen dürfen nicht überschottert werden. Für die SPD Fraktion sind dadurch schon viele Forderungen an ein ökologisches Gewerbegebietes erfüllt, es fehlen jedoch die Verpflichtungen, Photovoltaik auf den Dächern zu installieren und die Gebäudeklimatechnik CO2-neutral zu gestalten. Bei den Beratungen im Ausschuss konnte die SPD Fraktion erreichen, dass in den Bebauungsplan aufgenommen wird, dass 50 Prozent des entstehenden Energiebedarfs durch regenerativen Energiegewinnung im Gewerbegebiet gedeckt werden muss. SPD Fraktionsvorsitzenden Reiner Büttner sieht durch diese Festschreibungen einen neuen Standard für Gewerbegebiete und ein Beispiel dafür, wie in Zukunft Wirtschaft und Umweltschutz gleichzeitig gelingen kann.