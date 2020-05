Studiobühne Bayreuth steht in den Startlöchern und hofft auf baldige Freigabe

Am 14. März fand die letzte Vorstellung in der Studiobühne Bayreuth statt. Seither ist Theaterspielen in geschlossenen Theaterräumen nicht mehr möglich.

Sommerspiele Studiobühne Bayreuth 2020

Im Römischen Theater der Eremitage waren diesen Sommer zwei Neuproduktionen geplant: MOMO nach dem Roman von Michael Ende, Premiere am 31. Mai, Regie: Birgit Franz und DER GRAF VON MONTE CHRISTO nach dem Roman von Alexandre Dumas, Premiere: 13. Juni, Regie: Achim Bieler.

Die zahlreichen und aufwändigen Kostüme dafür wurden und werden angefertigt, die Bühnenbilder ebenso. Plakate wurden entworfen, Musik komponiert und alle Rollen waren mit motivierten Darstellern besetzt.

Im Steingraeber-Hoftheater sollte zudem ein neues Werk von Uwe Hoppe zur Uraufführung gebracht werden (LOHENGRIN SEIN VATER UND DER GRAL), verschoben auf 2021.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten jedoch seit März keine Proben stattfinden, der Tribünen-und Technikaufbau, der für Mai in der Eremitage geplant war, konnte nicht durchgeführt werden. Deshalb wurde nun schweren Herzensbeschlossen, die drei Neuproduktionen auf die Sommersaison 2021 zu verschieben. Noch Hoffnung für die Sommerspiele. Sobald die Lage es ermöglicht, plant das Team der Studiobühne im Juli und im August dieses Jahres in der Eremitage und im Hoftheater ein Alternativprogramm im erlaubten Rahmen auf die Beine zu stellen, denkbar sind Wiederaufnahmen des LEUBALD von Richard Wagner und der Komödie DON JUAN von Molière. Möglich ist auch eine Bespielung des Amphitheaters vordem Theaterkeller in der Röntgenstraße, z. B. mit der mobilen Kindertheaterproduktion MAUNZ UND WUFF oder der Commedia TAUGENICHTS. Auch sind alternative Open Air Spielorte denkbar, z. B. das Heckentheater oder Plätze in der Innenstadt.„Sobald man uns grünes Licht gibt, legen wir los!“(Studiobühne Bayreuth)