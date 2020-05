Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 19.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 19.05.2020

BAMBERG. Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr wurden in einem Lebensmittelgeschäft in der Bamberger Innenstadt zwei junge Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren beim Diebstahl von Lebensmitteln und Getränken für insgesamt 8,50 Euro ertappt. Die beiden Langfinger müssen sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

BAMBERG. Ein 26-jähriger Mann wurde am Montagabend kurz nach 18.00 Uhr in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt dabei beobachtet, wie er sich an der Metzgereitheke zwei Leberkäsebrötchen bestellte, diese in seinen Rucksack verstaute und den Laden ohne Bezahlung verließ. Der Dieb wurde vom Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Brötchen hatten einen Wert von 3,60 Euro.

BAMBERG. In einer Tiefgarage in der Kaimsgasse wurden zwischen Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr, und Montag, 16.00 Uhr, von zwei dort abgestellten Fahrrädern gezielt die Bremsen gestohlen. Da der Täter offensichtlich bei der Tat gestört wurde, montierte er die Bremsen beim zweiten Fahrrad zwar ab, entwendete diese aber nicht. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert; der Wert der gestohlenen Bremse beträgt etwa 150 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Dienstagfrüh um 03.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Luitpoldstraße zwei junge Männer mit einem Fahrrad. Einer der Radler, ein 34-Jähriger, machte über die Herkunft des hochwertigen Mountain-Bikes der Marke Specialized, Farbe creme/beige/schwarz, unglaubwürdige Angaben, weshalb das Fahrrad im Zeitwert von etwa 3000 Euro sichergestellt wurde. Zudem tauchte bei der näheren Betrachtung des Fahrrades am Rahmen eine geringe Menge Crystal auf, welches dort mit einem Panzertape befestigt war. Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-210 den rechtmäßigen Eigentümer des beschriebenen Mountain-Bikes.

BAMBERG. Am Montagabend kurz vor 18.00 Uhr wurden an einem Bankautomaten in der Heinrichstraße 60 Euro Bargeld gestohlen. Das Geld wurde vom Ausgabeautomat gestohlen, als die Geschädigte sich kurz bückte, um einen heruntergefallenen Gegenstand aufzuheben. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen etwa 40-jährigen Mann, ca. 180 cm groß, mit Brille, und er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose.

BAMBERG. Montagfrüh kurz nach 05.00 Uhr wurde in der Luitpoldstraße die Scheibe der Fahrerseite eines dort geparkten Ford Mondeo eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde zwar nichts gestohlen, der Sachschaden wird von der Polizei allerdings auf etwa 200 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 19.05.2020

DÖRFLEINS. In der Dörfleinser Straße am Ortsausgang in Richtung Oberhaid stürzte Sonntagnachmittag eine 55-Jährige mit ihrem Fahrrad. Die Radfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

ERLACH. Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer stieß Montagmittag gegen den Gartenzaun vor einem Anwesen in der Ortsstraße „An der Ebrach“ sowie gegen eine Info-Tafel. Ohne sich um den entstandenen Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte ein 48-Jähriger aus der Ukraine ermittelt werden.

SCHLÜSSELFELD. Auf einem Waldweg zwischen Schlüsselfeld und Thüngfeld war am Montag, gegen 14.45 Uhr, ein 16-Jähriger mit seinem angeleinten Hund unterwegs. Zwei ca. 45 Jahre alte Männer, ca. 185 cm groß und mit kräftiger Statur bedrohten den jungen Mann mit Worten. Die beiden Männer führten jeweils eine Handsäge mit sich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei Bamberg, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Verkehrspolizei Bamberg vom 19.05.2020

A 70 / Hallstadt Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von über 110000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls im Baustellenbereich auf der A 70, Fahrtrichtung Bayreuth. Der 69jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr am Montagnachmittag mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ungebremst zunächst auf den vorausfahrenden Daimler einer 21jährigen auf und schob diesen auf den VW einer 46jährigen. Der VW wurde durch den heftigen Anstoß auf den linken Fahrstreifen geschleudert, wo er noch in das Heck eines BMW prallte. Letztlich lenkte der Fahrer des Sattelzugs sein Fahrzeug nach rechts in die Außenschutzplanke, schleifte dabei den Daimler noch eine erhebliche Strecke mit, und schlitterte ca. 100 Meter an dieser entlang, bevor er gegen den Anhänger eines Lkw-Zuges stieß und schließlich zum Stehen kam. Die Fahrerinnen von VW und Daimler wurden leicht verletzt, ihre Pkw erlitten jeweils Totalschaden. Die A 70 musste zur Unfallaufnahme, sowie Bergungs- und Reinigungsarbeiten, in Richtung Bayreuth für mehrere Stunden zeitweise völlig gesperrt werden. Es kam teilweise zu erheblichen Stauungen und Verkehrsbehinderungen.

A 73 / Buttenheim Durch umherfliegende Reifenteile wurde am Montagnachmittag der Opel eines 55jährigen im Front-und Seitenbereich beschädigt, als am Sattelauflieger eines Sattelzugs, in Fahrtrichtung Nürnberg, hinten links ein Reifen platzte. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 19.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 19.05.2020

HOLLFELD Die Feuerwehr Hollfeld und Polizeibeamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth mussten am Sonntag, 17.05.20, gegen 14.45 Uhr, zu einem Brand im Weiherer Weg in Hollfeld „ausrücken“. Dort brannten ca. 100 m² Ackerland bzw. Wiese zwischen einem REWE-Einkaufsmarkt und einem Sägewerk. Offensichtlich wurde die Wiese schön öfters von Personen als Treffpunkt bzw. Grillplatz genutzt, da dort Altreifen und Holz-Paletten als Sitzgelegenheit aufgebaut waren. Diese brannten ebenfalls ab. Das Feuer ist vermutlich durch Unachtsamkeit beim Grillen o.ä. entstanden. Die Feuerwehr konnte es glücklicherweise ablöschen, bevor größerer Schaden entstand bzw. der Brand auf Gebäude übergreifen konnte. Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, welche sich am Samstag, 16.05.20, oder Sonntag, 17.05.20, an der o.g. Örtlichkeit aufgehalten haben, werden gebeten, die Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth, Tel. 0921/506-2062, zu verständigen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 19.05.2020

Forchheim. Bei bundesweit geführten Ermittlungen wegen gefälschter TÜV-Gutachten führt die Spur nun auch in die Forchheimer Auto-Tuner-Szene. So muss sich ein junger Mann wegen Urkundenfälschung verantworten, weil er sich bei der Zulassungsstelle mittels eines „gekauften“ Gutachtens den Eintrag unerlaubter Umbauten in seinen Pkw ergaunern wollte.

Forchheim. In der Zeit von Sonntag auf Montag wurde in der Merowingerstraße von einem Roller das Versicherungskennzeichen „777KIO“ entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 19.05.2020

Gräfenberg. Am Montag gegen 07.00 Uhr kam dem Fahrer eines rumänischen Sattelzuges, der die Bundesstraße 2 von Gräfenberg in Richtung Hiltpoltstein befuhr, auf Höhe des Kieswerkes ein weißer Lkw entgegen. Da dieser in der Fahrbahnmitte fuhr, musste der Sattelzug nach rechts ins Bankett ausweichen, prallte dort gegen einen Wegweiser und überfuhr drei Leitpfosten. Ohne anzuhalten fuhr der unfallverursachende Lkw weiter. Am Sattelzug entstand ein Schaden von etwa 5000,- Euro. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, Tel.-Nr. 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 19.05.2020

Fehlanzeige.