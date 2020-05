Mistelgau: 5000 Euro Geldspende für die HvO der BRK Bereitschaft Mistelgau

Bayreuth, 19.05.2020 – Großzügige Spende für den Helfer-vor-Ort der BRK Bereitschaft Mistelgau in Höhe von 5.000 Euro für die Beschaffung von Ausrüstung des neuen HvO-Einsatzfahrzeuges.

Eckersdorfer Ehepaar spendet 5.000 Euro für HvO-Mistelgau In der vergangenen Woche überreichte das Ehepaar Ellen und Marco Hertle eine großzügige Spende von rund 5.000 Euro an die BRK Bereitschaft Mistelgau für dringend benötigte Ausrüstung des neuen Einsatzfahrzeuges für die Helfer-vor-Ort (HvO). Im März mussten die ehrenamtlichen Mitglieder der BRK Bereitschaft Mistelgau ihr bisheriges HvO-Einsatzfahrzeug aufgrund eines Getriebeschadens, nach über 11 Jahren und über 2.600 Einsätzen außer Dienststellen. Eine Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges stand durch die steigenden Kosten und Anzahl der Reparaturen schon länger im Raum. Da der HvO-Dienst von den Kostenträgern nicht refinanziert wird und alle Kosten für Ausrüstung und Unterhalt allein von den Ehrenamtlichen getragen werden muss, suchte dieMistelgauer Bereitschaft seit einiger Zeit Spender, die bei der Ersatzbeschaffungvon Fahrzeug und in die Jahre gekommener Ausrüstung unterstützen. Großzügige Unterstützer fanden die Kameradinnen und Kameraden im Eckerdorfer Ehepaar Ellen und Marco Hertle. Einem Spendenaufruf im Eckerdorfer Gemeindeblatt folgend überreichte das Ehepaar Hertle der BRK Bereitschaft Mistelgau eine Spende in Höhe von 5.000 Euro für die notwendige Ausstattung des Einsatzfahrzeuges. Mit großem Dank nahmen das Leitungsteam der Mistelgauer Bereitschaft (bestehend aus Bereitschaftsleiter Benjamin Lindner, seinem Stellvertreter Mischa Nietfeld, Kassier Edmund Ottound stellvertretenden Kassier Elias Förtsch)die für eine Privatperson außergewöhnlich hohe Spende entgegen. Auch der Gründer und langjährige Bereitschaftsleiter Jochen Ganzleben war bei der Spendenübergabe anwesend und bedankte sich in seinem Namen und in seiner Rolle als stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter im Namen der Kreisbereitschaft des BRK Kreisverbandes Bayreuth. Die Spendensumme wird zweckgebunden für die Ausstattung des neuen HvO-Einsatzfahrzeuge verwendet. Unter anderem trägt die Spende mit zur Deckung der Kosten für den Einbau einer Sondersignalanlage des Fahrzeugs, sowie die Beklebung (mit Reflektoren, etc.) und des Ausbaus der Elektronik und des Funks mit bei und der Beschaffung der notfallmedizinischen Ausrüstung (Notfallrucksack und Absaugpumpe) des HvOs mit bei. Zusätzlich zu den Beschaffungskosten des Fahrzeugs rechnen die Kameradinnen und Kameraden der BRK Bereitschaft Mistelgau für die Ausstattung mit einem Gesamtbetrag von rund 10.000 Euro Ohne Spenden wie die des Ehepaars Hertle und anderer großzügiger Spender und Einrichtungen könnte der überlebenswichtige Dienst in Mistelgau deshalb nicht aufrechterhalten werden.Der BRK Kreisverband Bayreuth bedankt sich für diese großzügige Unterstützung!