Bamberg: Politik gibt grünes Licht: BBL-Final-Turnier 2020 in München findet statt

Aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus ruht der Ball seit dem 8. März in der easyCredit Basketball Bundesliga. In weiteren Beschlüssen im März und April einigten sich die Clubs darauf die Saison 2019/20 in einer Turnierform mit zehn Teams in München ordentlich zu Ende zu spielen. Die dafür notwendige Genehmigung der Politik erfolgte heute durch die Kabinettssitzung der Bayerischen Staatsregierung. Zuvor wurde Anfang Mai von der easyCredit BBL das Hygiene- und Sicherheitskonzept zum Sonderspielbetrieb beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie dem Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration eingereicht. Arne Dirks: „Wir freuen uns sehr, dass die politischen Verantwortungsträger dem Konzept zugestimmt haben. Das hilft dem Basketballsport im Allgemeinen und Brose Bamberg im Besonderen die aktuell schwierige Phase zu durchleben. Es gibt momentan kein optimales Szenario. Mit dem Final-Turnier 2020 haben wir jedoch die Möglichkeit, etwas zur Normalität zurückzukehren. Wir sind ein Sportverein. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gibt, die Saison auch sportlich zu beenden, dann ist das eine hervorragende Sache.“ Der Spielbetrieb zur Saisonfortsetzung unterteilt sich in das vorgelagerte Mannschaftstraining, das an den Standorten der zehn teilnehmenden Teams umgehend wieder aufgenommen werden soll, und die eigentliche Turnierphase in München, für die nun die Genehmigung vorliegt. Letztere wird am ersten Juniwochenende beginnen. In einer Gruppenphase mit anschließendem K.o.-Modus wird die Deutsche Meisterschaft unter den zehn teilnehmenden Bundesligisten ausgespielt. Der genaue Spielplan für das dreiwöchige Turnier wird im Laufe der Woche veröffentlicht. MagentaSport zeigt in der Gruppenphase täglich zwei Live-Spiele und eine ausführliche Hintergrund-Berichterstattung mit Analysen. Zusätzlich liefert MagentaSport aktuelle Highlights, News, Interviews und umfassende Stimmungsberichte vom easyCredit BBL Final-Turnier 2020. Darüber hinaus wird auch SPORT1 ausgewählte Spiele parallel im Free-TV zeigen.