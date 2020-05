Bamberg: „Pfingstcup 2020 – It´s Showtime“

„It´s Showtime now“ würde Fritz Bittl, der sportliche Leiter des Pfingstcups, in diesen Tagen normalerweise die (Bamberger) Basketball-Community anfeuern, um die richtige Betriebstemperatur für das einzigartige Freizeitspektakel im Basketball zu erzeugen. Doch einem Winzling ist es gelungen, die Basketballriesen nach 43 Jahren ununterbrochenen Wirkens während der Pfingstfeiertage zu stoppen. Es ist das Coronavirus, das auch die Bamberger Basketballfamilie das Undenkbare denken lässt: erstmals in seiner faszinierenden Geschichte muss der Pfingstcup ausfallen. Der Stadtjugendring Bamberg als Veranstalter und sein Kooperationspartner, die Basketballabteilung der TSG Bamberg sind schweren Herzens den Vorgaben der Behörden gefolgt. Wie viele andere Veranstaltungen in der Jugendarbeit muss auch der Pfingstcup trotz bereits erfolgter umfangreicher Vorbereitungsarbeiten abgesagt werden. Und je näher die Pfingstfeiertage rücken, umso unmittelbarer wirkt der schmerzhafte Verlust dieses Turniers bei allen Beteiligten.

Stellvertretend für die vielen Mannschaften, die mit großer Vorfreude auf dieses Turnier hin gefiebert haben, führten wir ein Interview mit Michael Hümmer (Noks). Er ist der Kapitän der Traditionsmannschaft Seven-Hillz, den Brooklyn Nets aus Bamberg, die in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum beim Pfingstcup feiern wollten.

Seit wann gibt es euere Mannschaft und wie lange spielt ihr schon Basketball?

Unser Team spielt seit 2006 unter dem Namen SEVEN HILLZ beim Pfingstcup mit.

Wir kennen uns teilweise schon seit der Grundschule. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir auf dem Streetball Platz unseren Idolen Michael Jordan, Charles Barkley und Shaquille O`Neil nachgeeifert haben.

Wie entstand euer Teamname?

Unser Matthias alias Ox hat damals den Stein ins Rollen gebracht. Da Bamberg bekanntlich die Stadt der sieben Hügel ist, warum das Team nicht einfach SEVEN HILLZ nennen? Gesagt, getan.

Welche Teamnamen von anderen Mannschaften sind Dir besonders im Kopf geblieben?

Ach da gibts über die Jahre gesehen natürlich einige. Neben vielen lustigen Namen sind vor allem die im Gedächtnis geblieben, wo Freundschaften entstanden sind und Spiele teilweise schon Derby-Charakter bekommen haben. Um ein paar zu nennen: Nightmare Team, Labbos, Time to Ball Ya, Toon Squad, Beatball oder Geht Nix Nei uvm.

Hast Du auch schon in anderen Teams gespielt?

Nein, denn wir sind eine Art Basketball Familie und ich würde behaupten, wir folgen dem Leitsatz: Einmal SEVEN HILLZ – immer SEVEN HILLZ! Es würde sich definitiv komisch anfühlen, ein anderes Trikot zu tragen.

Warum seid ihr schon so lange dabei?

Gute Frage. Ich behaupte, dass es zwei enorm wichtige Faktoren sind. Zum einen der Pfingstcup an sich. Ein absolut tolles Turnier, drei Tage nonstop Basketball und eine wunderschöne Atmosphäre. Zum anderen ist es Freundschaft. Egal ob innerhalb des Teams oder mit Gegnern, wir freuen uns einfach wahnsinnig darauf, die vielen Gesichter jedes Jahr wieder zu sehen 🙂

Jetzt hättet ihr dieses Jahr euer 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Gab es denn schon bestimmte Pläne zum Jubiläum?

Ja sicher gab es die und wir nehmen sie einfach mit ins nächste Jahr. Wir hatten in den vergangenen Jahren eine Pressekonferenz, einen eigenen SEVEN HILLZ Sportsdrink inkl. Werbespot, T-Shirts, Banner und ein paar Musikvideos aus dem Hut gezaubert, von daher wird das 15-Jährige einen weiteren, bleibenden und lustigen Eindruck hinterlassen.

Welche Platzierung wäre euer Ziel gewesen?

Ich sag mal so, alles was unter 26 ist (meine Trikotnummer) ist gut, alles was unter 20 ist, wäre top und jeder Platz, der in Richtung Top Ten gehen würde, wird mit den letzten Kraftreserven im Platzierungsspiel am Montag erkämpft!

Was war Dein schönstes Erlebnis beim Pfingstcup?

Hier gibt es zwei. Zum einen haben wir einmal das Nightmare Team gewinnen lassen und deren Kids haben sich riesig gefreut. Gregor ist uns dafür heute noch sehr dankbar – liebe Grüße an dieser Stelle. Zum anderen war es 2017 der FAIRNES-Pokal, den wir völlig überraschend bei der Siegerehrung erhalten haben.

Warum sollte man den Pfingstcup auf keinen Fall verpassen? Was ist der besondere Reiz?

Der Pfingstcup steht für Bewegung, Sport, Familie, Freundschaft, Freizeit, gute Laune und wenn Thomas am Grill steht, dann auch noch für hervorragende Steaks an der Graf Stauffenberg Schule. Wenn über Pfingsten die Sonne scheint, sich die Teams nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz zusammensetzen, dann ist das Turnier eine gefühlt fünfte Jahreszeit für alle Teilnehmer und Sympathisanten. .

Warum ist es so schade, dass der Pfingstcup zum ersten Mal nach 43 Jahren ausfällt?

Ganz klar, wir sprechen hier von einer Tradition, die in diesem Jahr einfach aussetzen muss. Ein Bamberger weiß, wie es sich anfühlt, wenn es keine Sandkerwa gibt und für uns Freizeitbasketballer hat dieses Turnier einen enorm hohen Stellenwert. Viele kommen von Auswärts, bringen ihre Zelte mit und freuen sich eigentlich schon wieder nach der Siegerehrung auf den nächsten Cup.

Was machst Du dieses Jahr an Pfingsten?

Sollte es irgendwie möglich bzw. bis dahin erlaubt sein, so werden wir am Samstag einen SEVEN HILLZ Family Day zelebrieren. Bei guten Wetter wird gegrillt, wir werden ein paar Körbe werfen und die Kids müssen hart trainieren, damit sie bald in die Fußstapfen ihrer Väter schlüpfen können 🙂

Hast Du Ideen, wie es in Zukunft mit dem Pfingstcup weitergehen kann?

In aller erster Linie müssen wir neben den Traditionsmannschaften neue Teams aquirrieren, denn das Turnier steigt und fällt mit der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften. Hier wird mit Sicherheit eine breit gefächerte Werbetrommel zum Einsatz kommen müssen.

Welchen Tipp hast Du für Deine Teamkollegen und andere Pfingstcup Teams, wie sie Corona positiv begegnen können und was sie gegen die Enttäuschung tun sollen?

Nutzt das freie Wochenende für euere Familien, Freunde, Tiere, treibt Sport und seit dankbar, dass ihr gesund seit. Das ein oder andere Grill – Bierchen wird zudem die Enttäuschen etwas lindern.

Gibt es ein Spiel, an das Du Dich gerne erinnerst?

Mit einem leichten Schmunzeln muss ich an das Jahr 2016 denken. “Just do it” wurde Turniersieger und SEVEN HILLZ war die einzige Mannschaft, die an diesem Wochenende ein Spiel gegen sie gewonnen hat. Wir belegten einen unglaublich guten Platz 14 und hatten wie immer jede Menge Spaß als Turniersieger-Besieger 🙂

Wird der Pfingstcup im nächsten Jahr in altem Glanz erstrahlen?

Ja, ich gehe fest davon aus. Der Pfingstcup gehört zur schönsten Kleinstadt Deutschlands, genauso wie der Dom, Klein Venedig und das alte Rathaus! Wir sind sehr traurig, dass er dieses Jahr ausfällt und blicken nun mit voller Vorfreude auf das Jahr 2021!. . Ich hoffe sehr, dass alle alten Teams und vor allem die, die neu dazukommen werden, einen absolut tollen Cup erleben werden. Sommer, Sonne, Basketball, Freunde, Grillen, Competition und dann noch 15 Jahre SEVEN HILLZ… ich meine, wie willst Du das noch toppen? 🙂

Bleibt alle gesund, habt gute Laune und trainiert fleissig, denn ihr wisst ja: nach dem Pfingstcup ist vor dem Pfingstcup! Liebe Grüße an das gesamte Orga-Team, an alle Mannschaften und vor allem an meine Basketball Familie: HILLZNATION! Euer Noks

Weitere Informationen gibt es beim Stadtjugendring, Lange Straße 2, 96047 Bamberg, Telefon: 0951/9685653, Fax: 0951/ 9685619, Mail: stadtjugendring-bamberg@t-online.de