Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 18.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Samstag kurz nach 17.00 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann beim Diebstahl von Herrenoberbekleidung für knapp 70 Euro in einem Geschäft in der Bamberger Innenstadt ertappt. Der Langfinger wollte die Diebesbeute versteckt im Rucksack aus dem Laden schmuggeln, was aber einem aufmerksamen Ladendetektiv nicht entging.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Mittelbachstraße wurde zwischen Samstagfrüh, 04.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr, ein silberfarbener Mercedes 200 angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 500 Euro hinterließ, machte sich dieser aus dem Staub.

Betrunken Auto geschrottet

BAMBERG. Sonntagfrüh um 05.45 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern Am Schubertshof über eine stark blutende Person informiert. Beim Eintreffen der Polizei leisteten die Anwohner bereits Erste Hilfe, weil der 35-jährige Mann am Handgelenk Verletzungen aufwies. Wie sich herausstellte, hatte der Mann kurz zuvor mit 2 Promille seinen Pkw am Kammermeisterweg in den Graben gefahren. Als er den Unfall realisierte, fügte er sich selbst Schnittwunden zu, bevor er dann in der Nachbarschaft Hilfe suchte. Nachdem bei dem Autofahrer eine Blutentnahme durchgeführt worden war und der Führerschein sichergestellt wurde, musste sich der Betrunkene in ärztliche Hilfe begeben. Am Auto sowie an einer Leitplanke, die der 35-Jährige ebenfalls beschädigt hatte, entstand Gesamtsachschaden von etwa 5250 Euro.

Bamberger Polizei zieht Bilanz zur Versammlungslage im Stadtgebiet am vergangenen Wochenende

Bamberg. Eine angemeldete Versammlung in Zusammenhang mit der „Corona-Thematik“ verlief am Samstag friedlich. Die Polizei war stark präsent, stellte teils Personalien fest und erteilte Platzverweise.

Am Samstagnachmittag wurde im Bamberger Osten eine Versammlung zur „Corona-Thematik“ durchgeführt. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften präsent, gewährleistete den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung und die Einhaltung der von der Stadt Bamberg als zuständige Sicherheitsbehörde erteilten Auflagen.

Im Umfeld des Versammlungsortes hielten sich in der Spitze bis zu zirka 250 Personen auf. Von polizeilicher Seite waren gegenüber diesen Personen Belehrungen zu Abstandsregeln erforderlich, es wurden mehr als 40 Platzverweise ausgesprochen, sowie in mehreren Fällen Personalien festgestellt.

Nach Mitteilung einer auffälligen Gruppe in der Bamberger Innenstadt, konnte die Polizei im besagten Bereich 50 Personen feststellen. Auch hier erhoben die Einsatzkräfte die Personalien. Im Weiteren erfolgt nun, in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bamberg, die Überprüfung des Sachverhalts im Hinblick auf Verstöße gegen das Versammlungs- und Infektionsschutzgesetz.

Die Bamberger Polizei weist auf das Vermeiden von Gruppenbildungen hin, appelliert bzgl. der Infektionsschutzvorschriften an die Vernunft jedes Einzelnen, und wird weiterhin ein Augenmerk auf deren Einhaltung haben.

PP Oberfranken – Bamberg

Einbruch in Bamberger Gymnasium

BAMBERG. Nach einem Einbruch in ein Bamberger Gymnasium zwischen Donnerstag und Sonntag ermittelt die Kripo Bamberg und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Sonntag 16.45 Uhr, suchten die bislang unbekannten Täter das Kaiser-Heinrich-Gymnasium in der Altenburger Straße auf. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise in ein Büro der Schule und machten sich gewaltsam an einem Tresor zu schaffen, aus dem sie Schulunterlagen entwendeten. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Personen, die zwischen Donnerstag und Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Gymnasiums gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Unter Drogeneinfluss am Steuer

STRULLENDORF. Unter Drogeneinfluss stand ein 24-jähriger Autofahrer, als er am Sonntagmorgen auf der Staatsstraße 2244 in eine allgemeine Verkehrskontrolle geriet. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort untersagt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der 24-Jährige wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Drogeneinwirkung fiel auf

A 73 / Bamberg Während der Kontrolle des 31jährigen Fahrers eines Ford durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei, im Bereich der AS Bamberg-Ost, zeigten sich am Freitagnachmittag bei dem Mann deutliche Hinweise auf Drogeneinfluss, den er schließlich auch zugab. Nach Untersagung der Weiterfahrt und unvermeidlicher Blutentnahme drohen nun Bußgeld, Punkte und Fahrverbot.

Verbotene Gegenstände mitgeführt

Bamberg-Ost Mehrere verbotene Spring- und Butterflymesser, einen „getarnten“ Elektroschocker und einen Teleskopschlagstock fanden Schleierfahnder der Verkehrspolizei am Sonntagvormittag bei einer Kontrolle im Pkw eines 35jährigen Bambergers. Der Besitz und das Führen der sichergestellten Gegenstände ist nach den Vorschriften des Waffengesetzes verboten, weswegen nun Strafanzeige wegen Vergehen gegen das Waffengesetz erfolgt.

Drogeneinwirkung erkennbar

A 73 / Strullendorf Eine geringe Menge Haschisch konnte am Sonntagmittag durch Schleierfahnder der Verkehrspolizei während einer Kontrolle an der AS Bamberg-Süd beim 29jährigen Fahrer eines polnischen Kleintransporters aufgefunden werden. Dieser war offenbar auch unter Drogeneinwirkung gefahren, weswegen eine Blutentnahme fällig wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das aufgefundene Rauschgift sichergestellt. Strafanzeige, Bußgeld und Fahrverbot werden folgen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Unfall mit vier Leichtverletzten

Bayreuth. Zu einem Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen kam es am späten Sonntagnachmittag auf der „Birkenkreuzung“.

Gegen 17.45 Uhr befuhr eine 81jährige Bayreutherin mit ihrem Volvo die Universitätsstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Birkenstraße übersah sie laut Zeugenaussagen das für sie geltende Rotlicht und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kollidierte ihr Pkw mit dem Renault einer 57jährigen Bayreutherin, die bei Grünlicht aus Richtung Cosima-Wagner-Straße kommend in die Kreuzung einfuhr. Der Renault schleuderte nach dem Anstoß gegen die Lichtsignalanlage, wodurch diese stark beschädigt wurde und stieß anschließend noch gegen einen auf dem Wittelsbacherring wartenden weiteren Pkw eines 37jährigen Mannes aus dem Landkreis.

Durch den Unfall wurden die beiden Fahrerinnen sowie zwei weitere Insassen leicht verletzt. Die Fahrzeuge der beiden Frauen mussten abgeschleppt werden, an der Unfallörtlichkeit wurde eine Bedarfsampel aufgestellt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20000.- Euro.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Ebermannstadt. Am späten Sonntagnachmittag fuhr ein 19-jähriger aus dem mittelfränkischen Raum mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße von Burg Feuerstein kommend in Richtung Ebermannstadt. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett und stieß gegen einen Straßenleitpfosten und Verkehrszeichen. Dabei stürzte der junge Mann und blieb schwerverletzt liegen. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Biker ins Krankenhaus Forchheim verbracht. An seiner Honda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

Igensdorf. Am Freitagmittag befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines Lkws die Bayreuther Straße in Richtung Nürnberg. Durch den Fahrtwind wirbelte er am Ortseingang eine am Boden liegende Styroporplatte hoch und diese flog durch die Luft. Die Platte stieß dabei gegen die Halterung des Windschotts eines geöffneten Schiebedachs eines entgegenkommenden VW-Passats und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer fuhr zunächst weiter, stellte aber kurze Zeit später bei einer Fahrtunterbrechung die Beschädigung fest. In dem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zur Ermittlung des Lkws. Auch könnte der Fahrer eines dunklen BMW mit Anhänger, der zum Unfallzeitpunkt auf Höhe der Shell-Tankstelle stand, den Vorfall registriert haben. Er wird gebeten, mit der Polizei in Ebermannstadt unter der Telefonnummer 091914/73880 Kontakt aufzunehmen.

Sonstiges

Ebermannstadt. Am Sonntag wurde eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Kreisstraße bei Burg Feuerstein durchgeführt. Ins Visier des Laserstrahls gingen insgesamt vier Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Schnellste war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit 77 km/h die Messstelle durchfuhr.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Beim Anfahren mit einem Quad fiel eine 28-Jährige am Sonntagabend am Joseph-Otto-Platz rückwärts vom Quad. Dieses überschlug sich zudem. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 300,– EUR.

Diebstähle

FORCHHEIM. Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde einer 84-jährigen Friedhofsbesucherin am Alten Friedhof die Handtasche entwendet. Während der Grabpflege hatte sie ihren Rollator hinter sich abgestellt. Offensichtlich in einem unbeobachteten Moment entwendete ein bislang unbekannter Täter die am Rollator hängende Handtasche. Der Gesamtentwendungsschaden beträgt etwa 100,– EUR. Zeugen, die am Sonntagnachmittag verdächtige Personen am Friedhof bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 09191/70900 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sonstiges

FORCHHEIM. In der Nacht zum Montag fing der Akku eines E-Bikes in der Ehlersstraße Feuer. Da das E-Bike direkt an der Hausmauer des dortigen Anwesens stand, griff das Feuer auf einen Holzsichtschutzzaun und auch den Dachstuhl des Hauses über. Das Feuer konnte durch den Hausbewohner eigenständig gelöscht werden. Da nicht bekannt war, inwieweit das Feuer den Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen hatte, musste durch die eingetroffene Feuerwehr das Dach teilweise abgedeckt werden, um den Dachstuhl auf etwaige Glutnester zu überprüfen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000,– EUR geschätzt.

Polizeiinspektion Kulmbach

Vandalen im Stadtpark unterwegs

KULMBACH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag trieben bislang unbekannte Vandalen ihr Unwesen im Kulmbacher Stadtpark. Im Bereich der Hardenbergstraße / Goethestraße wurden insgesamt 12 Parkbänke umgeworfen und ein Behälter für Hundekotbeutel aus der Verankerung gerissen. Weiterhin wurde ein Baum abgeknickt und dadurch zerstört. Im weiteren Verlauf der Zerstörungstour hoben die Unbekannten insgesamt 11 Regenablauf-Kanaldeckel aus deren Verankerung und ließen diese auf der Fahrbahn liegen. Der Gesamtschaden beziffert sich auf ca. 500,- Euro. Die Kulmbacher Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 09221/6090 um sachdienliche Hinweise.

Fahrer unter Drogeneinfluss

KULMBACH Am Sonntagvormittag wurde ein junger Mann aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sollte die Untersuchung der Blutprobe im Labor das Ergebnis bestätigen, erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass der slowakische Fahrer mit deutschem Wohnsitz es bislang unterlassen hat, sein Fahrzeug im Inland zuzulassen. Somit entrichtete er keine Kfz-Steuer und muss sich nun auch wegen der Steuerstraftat verantworten.

Drogen in der Tasche

KULMBACH. Den sogenannten richtigen Riecher hatten die Beamten der Polizei Kulmbach am Sonntagabend im Stadtpark in Kulmbach. Ein 17-Jähriger Hildburghausener wurde einer Kontrolle unterzogen, hierbei konnte in seiner Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der 17-Jährige muss sich nun vor Justiz für den illegalen Besitz von Betäubungsmittel verantworten.