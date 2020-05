MdL Holger Dremel: „Freistaat fördert Schulen und Kindergärten im Landkreis mit fast 5 Mio. Euro“

„Der Freistaat stellt heuer für insgesamt 17 Baumaßnahmen an Schulen und Kindergärten im Landkreis Bamberg fast 5 Mio. Euro zur Verfügung“, gibt der CSU-Landtagsabgeordnete Holger Dremel aus Scheßlitz bekannt: „Das ist ein erneuter Beleg dafür, dass wir massiv in den Schulhausbau und die Schaffung von Kindertageseinrichtungen investieren. Der Freistaat zeigt sich damit auch in der Corona-Krise als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Beim weiteren Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen“.

Förderung von 4 Realschulen sowie 2 Grund- und Mittelschulen

„Allein für die Erweiterung der Realschule in Hirschaid sowie die Generalsanierung und Erweiterung der Realschule in Scheßlitz durch den Landkreis Bamberg stellt der Freistaat heuer 750.000 bzw. 700.000 Euro zur Verfügung“, sagte der Abgeordnete: „Darüber freue ich mich sehr, denn bereits 2019 wurden beide Maßnahmen mit 1 Mio. bzw. 2 Mio. Euro gefördert. Wir setzen also auch beim Schulbau auf Nachhaltigkeit.“

„Auch die Generalsanierung und Erweiterung der dem Landkreis Bamberg gehörenden Realschule Ebrach, inklusive der Generalsanierung der Sporthalle, des Neubaus einer Laufbahn sowie der Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung, wird mit 252.000 Euro auf gleichem Niveau wie schon 2019 gefördert. Außerdem erhält der Markt Ebrach 28.000 Euro Baukostenzuschuss für die Generalsanierung der Sporthalle“, so der Abgeordnete weiter.

Darüber hinaus werde die Generalsanierung und der Teilneubau der Grund- und Mittelschule in Rattelsdorf mit 100.000 Euro sowie die Generalsanierung der Sporthalle der Grund- und Mittelschule in Zapfendorf mit 48.000 Euro gefördert: „Wir nehmen hier von Seiten des Freistaats also wirklich viel Geld in die Hand, um unsere Schulen bestmöglich auszustatten“.

Unterstützung für den Neubau und die Erweiterung von 11 Kindertagesstätten

„Ich freue mich auch“, so Holger Dremel weiter, „dass allein im Landkreis Bamberg der Bau bzw. die Erweiterung von 11 Kindertageseinrichtungen gefördert wird. So werden für den Ersatzneubau des Hauses für Kinder St. Christopherus in Memmelsdorf heuer weitere 500.000 Euro bereitgestellt, im vergangenen Jahr waren es bereits 700.000 Euro. Die Stadt Scheßlitz erhält 450.000 Euro für die Erweiterung und Sanierung der Kindertagesstätte Purzelbaum in Wiesengiech.“

Der Markt Zapfendorf bekommt 400.000 Euro für den Neubau einer Kinderkrippe am Kindergarten St. Christophorus, die gleiche Summe fließt nach Schönbrunn im Steigerwald für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Franziskus. Mit 300.000 Euro wird die Erweiterung des Kindergartens Arche Noah in Pommersfelden sowie mit je 200.000 Euro der Ersatzneubau der Kindertagesstätte in Gerach und der Erweiterung und Sanierung des Kindergartens St. Maria in Geisfeld bei Strullendorf gefördert. Die Gemeinde Strullendorf bekommt darüber hinaus 65.000 Euro für den Umbau ihres Kindergartens St. Kunigund.

Mit je 100.000 Euro wird der Neubau einer Kindertageseinrichtung in Buttenheim und die Erweiterung des Kindergartens in Breitengüßbach gefördert. Weitere 28.000 Euro erhält die Gemeinde Litzendorf für die Erweiterung ihrer Kindertageseinrichtung.