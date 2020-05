Landkreis Forchheim erhält über 6,5 Mio. € aus kommunaler Hochbauförderung

Kommunale Hochbaumaßnahmen insbesondere an öffentliche Schulen und Kindertageseinrichtungen fördert der Freistaat mit Zuweisungen nach Art. 10 BayFAG. In diesem Jahr erreicht dieser kommunale Finanzausgleich erneut einen Höchststand mit rund 10,3 Mrd. €. Aufgrund des nach wie vor ungebrochen hohen Investitionsbedarfs der Kommunen wurde der Haushaltsansatz für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen in 2020 um 50 Mio. € auf insgesamt 600 Mio. € erhöht.

„Die Familienkoalition wird Ihrer Verantwortung gerecht“, erklärt MdL und Staatsminister Glauber, „denn Bayern ist ein Familien- und Bildungsland sowie absolut verlässlicher Partner der Kommunen.“ In den Landkreis Forchheim werden über 6,5 Mio. € fließen, die höchste Zuwendung erhält die Gemeinde Hallerndorf für die Sanierung der Grund- und Mittelschule mit 1,4 Mio. €. In den Landkreis Bamberg fließen rund 8,5 Mio. €, die höchste Zuwendung erhält dabei der Landkreis Bamberg mit 750.000 € für die Erweiterung der Staatlichen Realschule in Hirschaid.