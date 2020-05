Die Eggolsheimer Grünen akzeptieren den Bürgerwillen für die Bebauung des Biotops an der Schirnaidler Straße

„Mit gerade mal 55% Mehrheit hat die Bevölkerung für das Ratsbegehren gestimmt und damit den Weg für die Bebauung des Biotops an der Schirnaidler Straße frei gemacht. Wir akzeptieren die knappe Entscheidung mit großem Bedauern, freuen uns aber gleichzeitig am nachweislichen Zuspruch und großem Interesse der Bevölkerung an mehr Nachhaltigkeit und Naturnähe. 45% der Eggolsheimer haben sich nicht von Drohgebärden aus dem Eggolsheimer Rathaus einschüchtern lassen und haben für eine Wohnraumschaffung im Einklang mit der Natur gestimmt. Wir sehen uns als Fürsprecher dieses Interesses und möchten in diesem Sinne die Zukunft in Eggolsheim konstruktiv mitgestalten.

Zunächst möchten wir dazu beitragen, die Schäden durch die Zerschneidung des Biotops zu begrenzen. Wir fordern die Gemeindeverwaltung mit Bürgermeister Schwarzmann dazu auf, die zusätzlichen Erkenntnisse aus den von uns beauftragten, naturschutzfachlichen Untersuchungen zur Vogel- und Tierwelt in der weiteren Planung und Ausgestaltung der Ausgleichsmaßnahmen zu berücksichtigen.

40 Familien werden laut Plan der Gemeinde einen neues Zuhause erhalten. Die Wohnproblematik für alle jungen Familien ist somit definitiv nicht gelöst. Es bedarf hier einer deutlichen Neuausrichtung zukünftiger Baugebiete in einer periurbanen Gegend – wie Eggolsheim – hinzu kleineren Einheiten ohne Verlust an Wohnqualität.

Zudem sehen wir aus der Diskussion der letzten Wochen den Bedarf einer Aufbereitung eines neuen Verkehrskonzeptes in und um das neu entstehende Wohngebiet. Darüber hinaus bedarf es auch einer Neuausrichtung der Eggolsheimer Finanzpolitik. Ein Biotop werden wir nicht jedes Jahr versilbern können und wir müssen andere Lösungen für eine nachhaltige Finanzpolitik finden.

Das knappe Ergebnis ist ein klares Signal, dass es ein „Weiter so“ nicht geben darf.“

Martin Distler

Vorstand Die Grünen Eggolsheim