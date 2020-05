Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 17.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 17.05.2020

Bamberg. Ein 26-jähriger Mann aus dem Bamberger Osten wurde im C&A vom Detektiv nach Verlassen des Ladens kontrolliert. Im Rucksack fanden sich Kleidungsstücke im Wert von über 70 Euro, die nicht bezahlt wurden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr.

Bamberg. Am Donnerstagabend vergaß ein 47-jähriger Bamberger sein Fahrrad auf dem Gehweg vor einem Anwesen in der Nürnberger Straße. Dieses stand die gesamte Nacht unversperrt und war am Morgen gegen 05.00 Uhr verschwunden. Die Polizei bittet unter der Nr. 0951/9129-210 um Hinweise. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein schwarz-weißes Bike der Marke Stöckli, Typ Beryll Carbon RS im Wert von 5700 Euro.

Bamberg. Am Sonntagmorgen gegen 01.15 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Bamberger Polizei ein Radfahrer in der Langen Straße auf, der sich seltsam verhielt. Als er den Streifenwagen erblickte, stellte er sein Rad ab und flüchtete. Bei dem Rad handelte es sich um ein E-Bike im Wert von 2500 Euro. Dieses wurde sichergestellt. Kurze Zeit später meldete sich ein junger Mann aus dem Landkreis und meldete eben dieses Rad als gestohlen. Er hatte auf der Unteren Brücke gefeiert und sein Rad, mit einem Spiralschloss gesichert, in der Nähe abgestellt.

Bamberg. Ein 47-jähriger Hamburger stürzte bei einer Radtour am Samstagnachmittag mit seinem Pedelec auf einem Waldweg bei Wildensorg. Dabei brach er sich den Ellbogen und musste ins Klinikum gebracht werden.

Bamberg. Beim Abbiegen von der Memmelsdorfer Straße in die Ludwigstraße übersah ein 23-jähriger Fahrer aus Inzell eine 28 Jahre alte Fußgängerin. Diese wollte gegen 14.30 Uhr die Straße aus südlicher Richtung kommend überqueren und wurde von dem Inzeller mit seinem Audi frontal erfasst. Sie fiel über die Motorhaube auf die Straße und musste wegen Schmerzen ins Krankenhaus. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Bamberg. Am Samstag wurde um 21.00 Uhr in der Kapuzinerstraße eine 34-jährige Frau von einem Pkw angefahren. Sie war mit ihrem Rad auf dem Radweg unterwegs und wurde von der rechten Seite des Pkw touchiert. Dadurch stürzte sie zu Boden, fiel mit dem Kopf auf den Asphalt und verlor das Bewußtsein. Der Pkw, ein schwarzes Stufenheck, vermutlich tiefergelegt, mit getönten Heckscheiben, hielt kurz an und setzte danach aber seine Fahrt beschleunigt fort. Zeugen leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungswagen die Frau ins Krankenhaus bringen konnte. Zwischenzeitlich besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0951/9129-210.

Bamberg. In der Nacht zum Sonntag wurde gegen 02.00 Uhr im Sandgebiet ein Fahrradfahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest erbrachte einen Wert von 2,02 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Der 26-jährige Radler kann mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.

Bamberg. Am späten Samstagabend fiel eine ältere Dame in der Starkenfeldstraße auf, die von zwei Kindern gestützt wurde, da sie vor lauter Trunkenheit nicht mehr laufen konnte. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Oma des einen jungen handelte, bei der er mit seinem Freund übernachten sollte. Die Kinder wurden den Eltern übergeben, die Frau wurde zum Ausnüchtern in Gewahrsam genommen. Dabei leistete sie erheblichen Widerstand und versuchte die Beamten zu beißen und zu zwicken. Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde erstattet.

Bamberg. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kam es am Samstagnachmittag am Adenauerufer. Eine 16-jährige wurde von zwei 14-jährigen zu Boden geworfen und mit den Fäusten und Füßen traktiert. Hintergrund dürften Streitigkeiten in den sozialen Netzwerken sein. Die Ermittlungen dauern noch an.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 17.05.2020

GEISFELD. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu zwei Pkw-Aufbrüchen unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen. Die Geschädigten hatten ihre Fahrzeuge am Samstagnachmittag auf einem Wanderparkplatz an der Staatsstraße zwischen Geisfeld und Bamberg abgestellt. Im Zeitraum zwischen 15.15 und 16.15 Uhr wurde hierbei jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der genaue Entwendungsschaden aus den Pkw´s steht noch nicht fest, der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

SCHLÜSSELFELD. Eine Vorfahrtsverletzung führte am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 58jähriger Motorradfahrer und seine 56jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. An der Einmündung der Autobahnausfahrt war ein 20jähriger Seat-Fahrer unter Missachtung der Vorfahrt auf die Staatsstraße eingebogen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Attelsdorf kommenden Motorradfahrer. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße vorübergehend gesperrt werden, da zur Versorgung der Verletzten auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

MERKENDORF. Am Samstagnachmittag befuhr ein 16jähriger Leichtkraftradfahrer die Strecke von Merkendorf in Richtung Drosendorf. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu weit nach links und stürzte. Hierbei wurden er und seine 12jährige Mitfahrerin verletzt. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Pressebericht der Verkehrspolizei Bamberg vom 17.05.2020

A 73 – Eggolsheim Auf der A73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Buttenheim, in nördlicher Fahrtrichtung, übersah am Samstagnachmittag der 46-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Bereich Haßfurt, dass er vom VW Caddy eines 20-jährigen Fürthers überholt wurde und zog selbst auf den linken Fahrstreifen. Hierbei touchierte er den mit drei Personen besetzten VW seitlich mit dem Sattelauflieger. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Der Totalschaden am Pkw beläuft sich auf ca. 3.500 EUR, der Schaden am Sattelzug wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Infolgedessen staute sich der Verkehr während der Unfallaufnahme bis auf eine Länge von ca. 2 Kilometern. Im Staubereich ereignete sich zusätzlich aufgrund zu geringen Abstandes ein Auffahrunfall unter Beteiligung des Pkw Seat einer 66-jährigen Erlangerin und des Pkw Toyota eines 60-jährigen Lichtenfelsers. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.000 EUR.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 17.05.2020

Bindlach. Am Samstag gegen 11.30 Uhr stellten Verkehrsteilnehmer fest, dass ein Radfahrer in auffälliger Art und Weise von Bindlach in Richtung Bayreuth fahren würde. Es gingen bei der Polizei auch Mitteilungen ein, dass der Fahrradfahrer schon mehrfach gestürzt wäre. Eine Streife der PI Bayreuth-Stadt konnte den Radfahrer unverletzt antreffen. Der Grund für seine auffällige Fahrweise war schnell klar, eine Alkotest erbrachte das stolze Ergebnis von 1,70 Promille. Der anschließenden Blutentnahme, folgt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 17.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 17.05.2020

EFFELTRICH. LKR. FORCHHEIM. Leicht verletzt wurde eine 54-jährige E-Bike-Fahrerin am Samstagmittag in der Hauptstraße. Als sie von der Straße auf den Gehweg auffahren wollte, verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 17.05.2020

Gößweinstein-Morschreuth. Am frühen Samstagabend befuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße von Morschreuth in Richtung Wannbach. Bereits kurz nach Morschreuth wollte er nach links zum Heidekreuz abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen, aus Richtung Wannbach kommenden, vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der 20-jährige Pkw-Fahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Klinikum nach Erlangen gebracht werden. Der Unfallverursacher selbst blieb unverletzt, während seine Beifahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Pegnitz gebracht wurde. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Egloffstein. Am Samstagnachmittag missachtete ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads in der Burgbergstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 56-jährigen Pkw-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kradfahrer von seinem Gefährt geschleudert wurde. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus Forchheim gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 17.05.2020

KULMBACH. Merklich zu viel „getankt“ hatte ein 54-jähriger Kulmbacher am späten Freitagnachmittag. Jetzt muss er für längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten. Gegen 17:15 Uhr wollten Kulmbacher Polizeibeamte den Fahrer am Steuer seines Audi einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser missachtete jedoch jegliche Anhaltesignale und fuhr unbeirrt weiter. Auch das zwischenzeitlich eingeschaltete Martinshorn samt Blaulicht konnten ihn nicht zu einer Reaktion bewegen. Nach etwas mehr als zwei Kilometern stoppte der Fahrer schließlich seinen Wagen am Fahrbahnrand und sah sich den Ordnungshütern gegenüber. Während der Fahrer eine Ablenkung durch das Autoradio als Rechtfertigung für sein merklich verspätetes Anhalten ins Feld führte, wähnten die Polizisten in seiner Atemluft jedoch einen anderen Grund: Der Mann roch deutlich nach Alkohol. Ein erster Test an der Kontrollörtlichkeit bestätigte diesen Verdacht – das Testgerät zeigte einen Wert deutlich oberhalb von zwei Promille. Seinen Führerschein war der Alkoholsünder in diesem Moment bereits los, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth beschlagnahmt. Außerdem musste der 54-jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Wie lange er jetzt auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss und wie hoch seine zu erwartende Strafe ausfällt liegt nun im Ermessen der Justizbehörden