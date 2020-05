Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 16.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

Bamberg. Vom 15.05.2020 auf den 16.05.2020, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 01:30 Uhr, kam es zu mehreren Ladendiebstählen aus Einkaufsmärkten und einer Tankstelle in Bamberg. Bei dem Diebesgut handelte es sich hauptsächlich um Kleinmengen an Alkoholika und Lebensmittel, einmal waren Schuhe das angestrebte Ziel. Alle Ladendiebe wurden durch die jeweils zuständigen Ladendetektive kontrolliert und der Polizei übergeben. Anschließend wurde den Ladendieben von den Geschädigten ein Hausverbot ausgesprochen, von der Polizei folgte eine Anzeige. Das Diebesgut konnte in jedem Fall den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bamberg. Aufgrund eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers wurde am 15.05.2020, gegen 15.40 Uhr, ein 72 Jahre alter Pkw Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Mittels Atemalkoholtest konnte anschließend eine Alkoholisierung über 1,1 Promille nachgewiesen werden. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nachdem der Fahrzeugführer seinen Führerschein bei der Polizei hinterlegt hatte, konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Mit Drogen auf dem Fahrrad

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde am 16.05.2020, gegen 00:45 Uhr, ein 24 Jahre alter Fahrradfahrer in der Nürnberger Straße in Bamberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Weiterhin versuchte der Fahrradfahrer ein kleines Tütchen mit Rauschgift verschwinden zu lassen. Nach einer Blutentnahme wurde der junge Mann wieder entlassen. In erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie eine Anzeige wegen der Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Polizeiinspektion Bamberg-Land vom

Verkehrsunfälle

Scheßlitz: Am frühen Freitagabend stürzten zwei Kradfahrer unabhängig voneinander am Würgauer Berg aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve.

Hierbei zogen sich die beiden jungen Männer jeweils leichte Verletzungen zu und wurden zur ambulanten Versorgung in die Juraklinik verbracht. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Bayreuth. Zwei 14-jährige Mädchen gehen auf Diebestour durch den Rotmain-Center.

Am Nachmittag des 15.05.2020 wurden zwei weibliche Teenager bei einer Diebestour durch den Rotmain-Center in Bayreuth erwischt. In einem Bekleidungsgeschäft schlug beim Verlassen des Kassenbereichs die Diebstahlssicherung an. Aus diesem Grund wurde die Polizei hinzugezogen.

Die jungen Bayreutherinnen waren sofort geständig und zeigten weiteres Diebesgut vor. Sie klauten demnach zusammen knapp 40 Artikel, von T-Shirts und Socken über Sonnenbrillen und Zopfgummis bis hin zu Schminkartikeln aus insgesamt drei verschiedenen Ladengeschäften. Das Diebesgut konnte durch die Mithilfe der Mädchen zweifelsfrei zugeordnet werden und wurde wieder an die Geschädigten ausgehändigt. Der genaue Entwendungsschaden muss noch ermittelt werden, beläuft sich jedoch auf mindestens 100 €.

Nach der Aufnahme des Sachverhalts wurden die Mädchen an die jeweiligen Eltern übergeben. Die jungen Frauen haben nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Vermisster Bayreuther im Schwangau aufgefunden und durch zahlreiche Rettungskräfte geborgen

BAYREUTH/FÜSSEN. Am Freitag ging gegen 22:00 Uhr eine Vermisstenmeldung bei der PI Bayreuth-Stadt ein. Ein 53-jähriger Mann aus dem Bayreuther Stadtgebiet, welcher sich im Bereich Schwaben auf Montage befindet, sei seit ca. 21:00 Uhr nicht mehr erreichbar und würde nach Angaben der Familie auch medizinische Hilfe benötigen. Umfangreiche Ermittlungen führten zu der Erkenntnis, dass sich der Vermisste im Bereich des „Säuling-Gipfels“ im Schwangau aufhält. Durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte mittels Wärmebildkamera die mittlerweile bewusstlose Person gegen Mitternacht ausfindig gemacht werden. Da sich die Witterung plötzlich erheblich verschlechterte und Nebel aufzog, musste der Hubschrauber jedoch abdrehen. Daraufhin wurden Einsatzkräfte der Bergwacht Füssen sowie der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei alarmiert, um den Mann zu retten. Zur Suche und Bergung des Vermissten wurde die einzig verfügbare Maschine der Schweizerischen Flugrettung „REGA“ alarmiert, die schließlich aus St. Gallen anflog. Nach einem anstrengenden, mehrstündigen Aufstieg erreichten Retter den vermissten Mann in den frühen Morgenstunden, konnten ihn noch lebend vorfinden und medizinisch versorgen. Mit dem Hubschrauber konnte der stark unterkühlte Mann schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden. Es waren insgesamt ca. 20 Bergretter der Bergwacht und ca. 15 Polizeibeamte im Einsatz. Der Vermisste verdankt dem unermüdlichen und selbstlosen Einsatz der Rettungskräfte sein Leben. Laut Auskunft des Notarztes hätte er nur noch kurze Zeit auf dem Berg überlebt.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Ebermannstadt. Am Freitagabend befuhr ein 16-jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Mühlenstraße in Richtung Ramstertalstraße. Beim Abbiegen in die Ramstertalstraße übersah er eine vorfahrtsberechtigte, von links kommende 18-jährige Pkw-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden der Fahrer des Kleinkraftrades sowie sein 17-jähriger Sozius schwer verletzt. Beide erlitten mehrere Frakturen und wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

HEROLDSBACH. Nur etwa eine Stunde stellte eine 50-Jährige ihren Pkw in Thurn Am Lachweiher am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter Kratzer am linken Heck des roten Opel Corsa verursacht hatte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,– Euro. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden, Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Eine aufmerksame Zeugin konnte in Reuth am Bischofsberg beobachten wie ein schwarzer Daewoo angefahren wurde. Ohne sich um den verursachten Schaden von 1.000,– Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Diebstähle

FORCHHEIM. Von Sonntagabend bis Donnerstagmittag hatte eine 48-Jährige ihr Fahrrad am Bahnhofsplatz abgestellt. Das Herrenrad der Marke „Giant“, Typ „Terrago“ in den Farben schwarz und lila wurde von einem bislang unbekannten Täter samt dem Ringschloss entwendet, mit welchem es versperrt war. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten unter Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Am Freitagnachmittag konnte ein Ladendetektiv einen 40 Jährigen dabei beobachten, wie er einen Rasierer für 17 Euro aus einem Regal entnahm und unter seine Jacke steckte. Anschließend wollte er den Laden ohne Bezahlvorgang verlassen und konnte vom Detektiv gestoppt werden.

Sonstiges

NEUNKIRCHEN AM BRAND. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können, wie ein Rehbock im Jagdrevier Pfaffenau geschossen wurde. Dieser lag danach vermutlich mehrere Tage im Wald. Die Mitjäger und angrenzende Nachbarreviere wurden bereits befragt. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon-Nr. 09191/7090-0 entgegengenommen.

FORCHHEIM. In der Zeit von Mittwoch, 13.05.20, 09:15 Uhr bis Donnerstagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter den Münzgeldeinwurf der Wasserversorgungsstation auf der Sportinsel auf. Es entstand dabei ein Sachschaden von ca. 400,– Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.

FORCHHEIM. Am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter Fenster der Turnhalle der Berufsschule in der Fritz-Hoffmann-Straße. An zwei Fenstern ist durch Steine ein Schaden von ca. 1.000,– Euro verursacht worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Sachbeschädigung zwischen 16:00 und 19:00 Uhr passiert sein muss. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Donnerstag auf Freitag ein unversperrtes E-Bike im Wert von ca. 600 Euro aus einem Garten in der Ohmstraße. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.