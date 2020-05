Bamberg: BAnefizKulturstream geht in die nächste Runde

BAnefizKulturstream Unterstützung der regionalen Kulturszene in den Corona-Zeiten

THE SPACE TRUCKERS Samstag, 23.05.2020 / 20Uhr

David Saam und Boxgalopp Freitag, 29.05.2020 / 20 Uhr

Chicolores Samstag, 30.05.2020 / 20 Uhr

In kürzester Zeit hat das Coronavirus das Kulturleben komplett zum Erliegen gebracht: Kulturelle Veranstaltungen werden verschoben, Konzerte auf das nächste Jahr verlegt, Biergärten bleiben geschlossen. Doch trotz dieser Entbehrungen muss nicht komplett auf Live-Events verzichtet werden. Wie es uns schon einige andere Kulturschaffende vorgemacht haben, möchten auch wir, der Veranstaltungsservice Bamberg, in Zusammenarbeit mit der Stadt Hallstadt und unterstützt von TTL Bamberg und BKM Mannesmann ein Angebot schaffen, welches von zuhause aus erlebt werden kann. Darüber hinaus ist es uns auch weiterhin ein Anliegen, einen Beitrag zur Bewahrung der regionalen Kunst-und Kulturszene zu leisten, woraus das Projekt „BAnefiz Kulturstream“entstanden ist. Hierbei werden die Künstler über einen Livestream das Wohnzimmer zuhause in eine Tanzfläche verwandeln. Und so einfach geht ́s: Der Stream kann unter www.banefiz-kulturstream.de und unter anderem bei unseren Partnern gesehen werden:-Mediengruppe Oberfranken-Radio Bamberg. Da wir für die digitalen Veranstaltungen kein Eintrittsgeld erheben, freuen wir uns über eine freiwillige Spende zugunsten der teilnehmenden Künstler. Weitere Informationen finden Sie unter www.banefiz-kulturstream.de.Wir möchten Sie herzlich bitten, in Wort und Bild auf die Veranstaltungen und die Spendenmöglichkeit hinzuweisen.Genauere Informationen und Verlinkungen hierzu finden Sie auch unter www.banefiz-kulturstream.de. Wer außerdem Interesse daran hat, den Stream auch selbst zu veröffentlichen, darf sich gerne mit Gregor Ponsa (Gregor.Ponsa@event-works.de) in Verbindung setzen. Da wir für die digitalen Veranstaltungen kein Eintrittsgeld erheben, freuen wir uns über eine freiwillige Spende, um die teilnehmenden regionalen Künstler und Kulturschaffenden in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Unter www.banefiz-kulturstream.desind zu diesem Zweck sowohl ein Paypal-Spendenbutton als auch eine Bankverbindung hinterlegt.