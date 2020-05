Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 15.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Kennzeichendiebstahl

BAMBERG. In der Seehofstraße wurde zwischen Mittwoch, 13.05.2020, 17.00 Uhr und Donnerstagfrüh, 14.05.2020, 08.45 Uhr, von einem schwarzen Hyundai die beiden amtlichen Kennzeichen BA – EH 47 gestohlen. Die beiden Kennzeichen haben einen Wert von etwa 40 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Forchheimer Straße informiert. Bei Eintreffen der Streife konnte ein 21-jähriger Mann angetroffen werden, der drei Flaschen Whisky und Fleisch im Gesamtwert von knapp 113 Euro stehlen wollte. Der Mann muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Polizei schnappt Fahrraddieb

BAMBERG. Am Donnerstagabend, kurz nach 19.00 Uhr, verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über einen Fahrraddiebstahl in der Peuntstraße in Bamberg. Die Frau beobachtet dort einen 24-jährigen Mann, wie er sich an einem unversperrten Fahrrad zu schaffen machte. Als der Täter angesprochen wurde kam es mit der Zeugin zu einem Streit, weshalb er flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Dieb aber in Tatortnähe festgenommen werden. Weil er sich aggressiv und uneinsichtig verhielt und zudem offensichtlich betrunken war, wurde er in eine Ausnüchterungszelle bei der Polizei eingeliefert.

19-Jähriger beschädigt zwei Autos

BAMBERG. In der Zollnerstraße hat zwischen Dienstag, 12.05.2020, 01.00 Uhr und Mittwoch, 13.05.2020, 07.00 Uhr, ein 19-Jähriger mit zwei Blumenkästen, die dort auf einem Fensterbrett abgestellt waren, zwei dort geparkte Autos beschädigt. An einem Fahrzeug wurde dadurch der rechte Außenspiegel abgerissen und Sachschaden von etwa 400 Euro angerichtet. Der andere Pkw wies glücklicherweise keinen Schaden auf. An einem Blumenkasten wurde Sachschaden von etwa 10 Euro angerichtet.

Nachbar tritt Wohnungstüre ein

BAMBERG. Am Freitagfrüh, kurz nach 01.00 Uhr, wurde die Polizei zu einem Wohnanwesen in die Zollnerstraße gerufen, weil dort ein 35-jähriger Mann die Wohnungstüre seines Nachbarn eingetreten hatte. Wie sich herausstellte, wollte der Täter Klopfgeräusche aus der Wohnung gehört haben, weshalb er zutrat. Allerdings stand die Wohnung leer, weshalb die Feuerwehr die Türe provisorisch reparieren musste. Der Mann richtete Sachschaden von etwa 400 Euro an.

Unfallfluchten

BAMBERG. Vermutlich während eines Wendemanövers hat zwischen Mittwochabend, 21.00 Uhr und Donnerstagfrüh, 06.00 Uhr, ein Unbekannter am Spiegelgraben einen dort geparkten Seat am Fahrzeugheck angefahren. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2000 Euro geschätzt, weshalb Zeugen gebeten werden, sich unter Tel.: 0951/9129-210 zu melden.

Betrunkener randaliert und beleidigt Polizeibeamte

BAMBERG. Am Donnerstagfrüh, um 08.30 Uhr, wurde die Polizei darüber verständigt, dass am ZOB ein Mann randaliert. Bei Eintreffen der Streife konnte ein 57-jähriger amtsbekannter Mann angetroffen werden, der erheblich betrunken war und sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte, weshalb er mit zur Polizeidienststelle genommen wurde. Dort wurde er in eine Ausnüchterungszelle untergebracht, wobei er die eingesetzten Beamten pausenlos beleidigte. Zudem versuchte er noch gezielt gegen einen Polizisten einen Faustschlag gegen den Kopf zu schlagen, was aber verhindert werden konnte. Der Mann muss sich wegen Beleidigung und wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

Unbekannter teilt Faustschlag aus

BAMBERG. Am Freitagfrüh, gegen 02.15 Uhr, geriet ein 21-jähriger Mann in der Neuerbstraße innerhalb einer Personengruppe in Streit. Daraufhin verpasste ihm ein Mann einen Faustschlag und flüchtete anschließend. Weil der Geschädigte stark alkoholisiert war und einem anschließenden Platzverweis nicht nachkam, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Durch den Faustschlag wurde der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt.

30-jähriger Radfahrer hatte Rauschgift einstecken

BAMBERG. Am Freitagfrüh, kurz nach 03.00 Uhr, fiel in der Brennerstraße ein Radfahrer auf, weil er auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Als der Mann das Polizeifahrzeug erblickte, fuhr er auf den Gehweg. Als die Beamten den 30-Jährigen kontrollierten, stellte sich heraus, dass er eine geringe Menge Amphetamin und Marihuana weggeworfen hatte. Das Rauschgift konnte allerdings von den Polizisten gefunden und sichergestellt werden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Heckscheibe von Pkw eingeschlagen

STEGAURACH. Die Heckscheibe eines in der Dellerner Straße geparkten roten Pkw Audi/A1 schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen auf Fahrzeug aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Einbruch misslungen

TROSDORF. In der Zeit von Samstagmittag bis Dienstagvormittag versuchten unbekannte Täter über das Flachdach eines Einkaufscenters in der Industriestraße in das Gebäude einzudringen. Die Täter hinterließen ein Loch im Dach und verschiedenes Werkzeug. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Katalysator entwendet

UNTERNEUSES. Den Katalysator im Wert von 250 Euro an einem silberfarbenen Pkw BMW entfernten Unbekannte mit Hilfe eines Trennschleifers. Das Fahrzeug stand in der Zeit von Samstagmittag bis Donnerstagvormittag neben einer Werkstatt in Unterneuses. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Operative Ergänzungsdienste Bayreuth

Drogenfahrt, Drogen- und Waffenfund

BAYREUTH. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zog eine Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Donnerstagabend aus dem Verkehr. Die Beamten stellten zudem noch Betäubungsmittel und zwei verbotene Messer sicher.

Gegen 19.30 Uhr geriet der 23-Jährige mit seinem Auto in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den ersten Verdacht, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellten die Beamten noch geringe Mengen Betäubungsmittel und zwei verbotene Messer bei dem 23-Jährigen sicher. Neben einem Fahrverbot und einem Eintrag im Fahreignungsregister erwarten den Mann nun auch strafrechtliche Konsequenzen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Fehlanzeige.

Polizeiinspektion Kulmbach

Angler ohne Fischereischein

KULMBACH. Einen nicht alltäglichen Verstoß stellten am Donnerstagnachmittag Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth fest. Ein 26-Jähriger angelte an der Flutmulde ohne Fischereischein und wird sich nun dafür verantworten müssen.

Als der Mann kurz vor 15 Uhr die Streifenbesatzung erblickte legte er die Angel ab und lief davon. Bei der späteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Fischereischein besitzt. Sein Bekannter, der im Besitz einer Erlaubnis war, war mehrere hundert Meter entfernt ebenfalls beim Angeln. Die Beamten haben Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Bayerischen Fischereigesetz aufgenommen.