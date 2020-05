Bamberger Grammophon-Sammler am Sonntag in der BR-Frankenschau

BR Fernsehen

Sonntag, 17. Mai 2020, 17.45 Uhr

Frankenschau

Moderation: Dagmar Fuchs

Redaktion: Thomas Rex

BR Mediathek: Nach Ausstrahlung 12 Monate

Oldtimerbusse in Franken: Bambergs Wagen 72 (Oberfranken)

Es gibt viele Autogeschichten von rostigen Schätzen, die Jahrzehnte in Scheunen schlummern. Doch manchmal werden sie von Oldtimerfans wachgeküsst. So auch in Bamberg. Dort soll ein ganz besonderes Fahrzeug bald wieder auf den Straßen rollen, ein alter Magirus-Deutz Omnibus von 1963. Lange galt das Fahrzeug als verschollen, stand viele Jahre in Wien und rostete zuletzt in einer LKW-Werkstatt vor sich hin. Harald Wessely vom Verkehrsbetrieb der Stadtwerke hat ihn entdeckt und will ihn mit dem neu gegründeten Verein „Historischer Stadtverkehr Bamberg e.V.“ wieder auf die Straße bringen.

„Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen“: Bamberger Grammophon-Sammler (Oberfranken)

Andreas Weihe hört gerne Musik Und es macht ihm gar nichts aus, wenn es rauscht und knackt, knistert und leiert. Denn die alten Grammophone, die die Töne widergeben, sind meist über hundert Jahre alt. Caruso und Rühmann, Hans Albers, Johann Strauss oder Marschmusik, jede Epoche hatte ihren Stil. Ohne Strom werden die „Sprechmaschinen“ betrieben. Andreas Weihe hat weit über 100 Grammophone zusammengetragen und in seinem Wohnzimmer ausgestellt. Darunter auch eines der ersten Grammophone, entwickelt 1887 von Emil Berliner. Da musste die Geschwindigkeit der kleinen Platten noch mit der Hand gekurbelt werden. Kein großer Erfolg. Erst als die Plattenteller mit Motor angetrieben wurden, wurde der einfache Kasten gesellschaftsfähig. Bis in die 1950er Jahre standenn sie in jedem besseren Haushalt, ehe Schallplattenspieler, Radio, Kassettenrekorder und MP3-Player das Grammophon verdrängte.