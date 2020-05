Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 14.05.2020

Polizei Bamberg-Stadt

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr, wurde von einem Fahrradabstellplatz im Innenhof der Kapellenstraße ein dort versperrt abgestelltes Herren-Mountain-Bike, silberfarben, der Marke Cube gestohlen. Das Fahrrad mit einer 26-Zoll-Bereifung, einer 24-Kettenschaltung, einem schwarzen Sportsattel und schwarzen Kunststoffschutzblechen hat einen Zeitwert von 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Mittwochvormittag wollte eine 35-jährige Frau aus einem Drogeriegeschäft in der Bamberger Innenstadt einen Nagellack für 11,45 Euro stehlen. Das Diebesgut wollte die Langfingerin versteckt im Kinderwagen aus dem Geschäft schmuggeln.

BAMBERG. Am Dienstagnachmittag, gegen 16.20 Uhr, kam es in der Herzog-Max-Straße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines roten Mitsubishi wollte dort rückwärts in eine Parklücke einfahren. Ein VW-Golf-Fahrer musste aber einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, fuhr in die Parklücke ein, was die Frau zu spät erkannte und rückwärts gegen den VW stieß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.

BAMBERG. Am Mittwochfrüh, kurz vor 10.00 Uhr, stürzte am Kunigundendamm eine Rollerfahrerin, weil vor ihr ein Lkw den Blinker nach links betätigte. Die 49-jährige Frau erschrak dadurch, machte eine Vollbremsung und stürzte auf die Fahrbahn. Die Zweiradfahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Roller entstand Sachschaden von etwa 200 Euro.

BAMBERG. Am Mittwochnachmittag schlug in der Kantstraße ein Skoda-Fahrer mit seiner Autotüre gegen einen geparkten Renault-Megane, weshalb an dem Pkw jetzt Kratzer sind. Der Verursacher flüchtete anschließend, obwohl Sachschaden von etwa 50 Euro entstanden ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

BAMBERG. Am Mittwoch, kurz vor 19.00 Uhr, wurde ein Anwohner in der Volkfeldstraße aufgrund eines lauten Schlages auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Der Zeuge konnte beobachten, wie ein Mercedes-Fahrer aus einer Parklücke fuhr und dabei einen geparkten anderen Mercedes-Vito angefahren hatte. Der Verursacher flüchtete, konnte aber in der Nähe von der Polizei aufgefunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro, weshalb sich der 46-jährige Autofahrer wegen Unfallflucht verantworten muss.

Polizei Bamberg-Land

HIRSCHAID. Glücklicherweise nur Blechschaden in Höhe von ca. 9.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Hirschaid und Seigendorf ereignete. Auf Höhe einer Parkbucht wollte ein 21-Jähriger mit seinem Kleintransporter wenden. Dabei übersah er, da er offensichtlich von der Sonne geblendet wurde, einen ebenfalls in Richtung Seigendorf fahrenden Pkw und prallte mit dem Auto zusammen. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Unfall-Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

HIRSCHAID. Mit leichten Verletzungen musste am Mittwochabend ein 24-jähriger Autofahrer nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auf der Staatsstraße 2260 bremste ein vor dem Audi fahrendes Fahrzeug leicht ab, um einem Hindernis auszuweichen. Genau im gleichen Moment scherte der 24-Jährige mit seinem Pkw zum Überholen aus und kollidierte mit dem Heck des Audi. Durch die Wucht des Anstoßes kam das Fahrzeug von der Straße ab und landete im angrenzenden Graben. Der insgesamt entstandene Unfallschaden an beiden Autos sowie an einem umgefahrenen Leitpfosten wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

HALLSTADT. Während der Motorradschulung rutschte am Mittwochabend eine Fahrschülerin von der Kupplung des Leichtkraftrades, als sie aus einer Hofausfahrt im Wacholderweg auf die Straße einfahren wollte. Die 17-Jährige prallte daraufhin gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich leicht. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1.700 Euro.

STRULLENDORF. Auf der Strecke von Hirschaid in Richtung Strullendorf fiel einer Polizeistreife am Dienstagnachmittag ein Kleinkraftradfahrer auf, der mit einer Geschwindigkeit von ca. 70 km/h unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellte sich noch heraus, dass der 62-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Daraufhin untersagten die Polizeibeamten sofort die Weiterfahrt. Zudem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Zweirad zur Erstellung eines TÜV-Gutachtens sichergestellt. Der Zweiradfahrer wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung zur Anzeige gebracht.

BAUNACH. Als sich ein Streifenwagen auf einem Feldweg in der Bahnhofstraße einer dort laufenden Gruppe von jungen Männern näherte, konnten die Polizeibeamten beobachten, wie ein 24-Jähriger eine Tüte ins Gras warf. Wie sich herausstellte befand sich darin Marihuana und Zubehör. Bei der anschließenden Kontrolle der Gruppe übergab ein 20-Jähriger der Polizeistreife freiwillig ebenfalls ein Tütchen mit Marihuana. Die Rauschmittel wurden sichergestellt. Beide Männer erhalten nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

LICHTENEICHE. Zur Ausnüchterung musste am Mittwochabend ein 43-Jähriger in der Arrestzelle der Polizei untergebracht werden, nachdem er zusammen mit mehreren Personen in einer Wohnung in der Stockseestraße stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Während des Abends kam es infolgedessen zu Streitigkeiten. Daraufhin verließ der 43-Jährige das Anwesen. Allerdings machte der Mann seinem Ärger lautstark Luft und schrie vor dem Haus herum. Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife nahm den Mann, der aufgrund seiner Alkoholisierung mit 1,32 Promille starke Stimmungsschwankungen und erhebliche Ausfallerscheinungen zeigte, in Sicherheitsgewahrsam. Während des Einsatzes wurde zudem festgestellt, dass sich in der Wohnung Personen aus drei verschiedenen Hausständen aufhielten, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst. Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz wird erstattet.

Polizei Bayreuth-Stadt

Fehlanzeige.

Polizei Bayreuth-Land

Fehlanzeige.

Polizei Forchheim

FORCHHEIM. Am Mittwochabend kam eine 27-jährige Fahrerin eines Hyundai auf der Kreisstraße zwischen dem Kreisverkehr Kersbach und dem Verkehrsübungsplatz ins Schlingern und fuhr in den Graben. Zuvor überholte sie trotz unübersichtlicher Stelle und im Bereich der Geschwindigkeitsbegrenzung 50 km/h und verlor dabei auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Es entstand am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000,– Euro.

EFFELTRICH. Die Polizeiinspektion Forchheim sucht nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr ereignete. Dabei kam es zur Berührung von zwei Fahrzeugen in Höhe der Außenspiegel. Ein 48-jähriger Fahrer eines Ford-Kleintransporters befuhr von Kersbach kommend die Staatsstraße, als ihm auf Höhe der Abzweigung in Richtung Pinzberg ein grauer VW T5 oder T6, mit dem Forchheimer Zulassung„ entgegenkam. Ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 200,– Euro zu kümmern, fuhr der Verkehrsteilnehmer weiter. Hinweise werden unter der Telefon-Nr. 09191/7090-0 erbeten.

Polizei Ebermannstadt

Oberehrenbach. Im Zeitraum vom vergangenen Samstag bis Mittwoch machte sich eine unbekannte Person an einem Geräteschuppen auf einem Grundstück hinter dem Wanderparkplatz bei der Kapelle zu schaffen. Der Täter durchzwickte drei Vorhängeschlösser, wobei eines nicht mehr auffindbar war. Einen vorgeschobenen Riegel durchtrennte er mit einem unbekannten Werkzeug. Somit gelangte der Unbekannte ins Innere des Schuppens, ohne daraus etwas zu entwenden. Der Eigentümerin entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro. Wer hat in dem Bereich Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung der Straftat dienen?

Wannbach. Bei Verkehrskontrollen am Mittwochvormittag wurden im Ortsbereich vier Fahrzeugführer beanstandet. Drei Autofahrer wurden wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes mit einer Verwarnung belegt. Ein Autofahrer aus dem mittelfränkischen Raum wurde zur Anzeige gebracht, weil er mit seinem Pkw-Gespann eine Bushaltestelle passierte, in der sich ein Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinklicht befand, an dem gerade Fahrgäste ein- bzw. ausstiegen. Dabei wurde der Fahrer mit 42 km/h gemessen, obwohl hier nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist.

Polizei Kulmbach

KULMBACH. Bei einer Kontrolle wurde ein „Fahren ohne Fahrerlaubnis“ und Alkoholgeruch festgestellt. Am Mittwoch gegen 19:10 Uhr fiel einer Kulmbacher Streifenbesatzung ein Pkw im Stadtgebiet Kulmbach auf, welcher anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrer fest, dass diesem die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Da dies noch nicht reichte wurde auch noch Alkoholgeruch beim 21–jährigen wahrgenommen. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Klinikum Kulmbach durchgeführt. Dem jungen Mann wurden nach Beendigung der Blutentnahme die Fahrzeugschlüssel seines Pkw sichergestellt und er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Wann und ob der Mann seinen Führerschein überhaupt noch einmal erhält, muss nun die Justiz entscheiden.

KULMBACH. Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der „Schauerkreuzung“ aus, als ein BMW Fahrer beim links abbiegen einen entgegen kommenden Opel übersah. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 67-jähriger aus dem Landkreis Kulmbach mit seinem BMW die Bayreuther Str. in Fahrtrichtung Kronach. An der „Schauerkreuzung“ wollte er nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Opel, was einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zur Folge hatte. Beide Fahrzeugführer blieben zum Glück unverletzt und es kam nur zum „Blechschaden“. Der Opel war nicht mehr fahrbereit, hatte einen Sachschaden von ca. 15.000,- und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am BMW muss auf ca. 10.000,- beziffert werden.

KULMBACH. Weil die elektronische Drosselung an seinem Kleinkraftrad manipuliert war, muss sich ein 23-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Am frühen Mittwochnachmittag geriet der Kulmbacher mit seinem Zweirad in die Kontrolle einer Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die elektronische Drosselung nicht aktive war. Da der 23-Jährige lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist, folgte eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.