Forchheimer Pfalzmuseum öffnet ab kommenden Samstag – Hygienemaßnahmen beachten

Am kommenden Samstag, den 16. Mai 2020 öffnet das Pfalzmuseum Forchheim wieder seine Dauerausstellungen für das Publikum. Es gelten die Sommeröffnungszeiten: Bis zum 31. Oktober sind die Dauerausstellungen von Dienstag bis Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr und nach Vereinbarung zugänglich. Das „Erlebnismuseums Rote Mauer“ in der Wallstraße öffnet immer sonntags von 10:00 bis 17:00 Uhr. Das Pfalzmuseum Forchheim darf wegen der Corona-Pandemie nur mit einer Mund-Nasenschutz-Maske betreten werden. Der Zugang ist auf 60 Personen beschränkt, die sich zur gleichen Zeit im Haus aufhalten dürfen. Am Eingang steht Desinfektionsmittel für die Besucher*innenbereit. Die vorgeschriebene Abstandsregelung von mindestens 1, 5 Meternmuss im ganzen Haus beachtet werden. Da das Pfalzmuseum räumlich großzügig ausgestattet ist und ohnehin mit Einbahnregelung (Rundgang) zu begehen ist, gibt es keine weitere ausgewiesene Wegführung. Aufgrund der Corona-Pandemie wird es bis in den Juli 2020 hinein vorerst leider keine Eröffnungen von Sonderausstellungen geben, ebenfalls finden keine Führungen und keine museumspädagogischen Veranstaltungen statt. Die Großveranstaltungen Kunsthandwerkermarkt „ausgefallen-ausgezeichnet“ und Afrika Kulturtage fallen heuer aus, Konzerte, Kultureventsund andere Veranstaltungen der Museumspädagogik werden in den Herbst verschoben. Genauere Termine werden rechtzeitig über die Medien, über die Kaiserpfalz-Website https://kaiserpfalz.forchheim.deund über die Facebookseite www.facebook.com/Pfalzmuseum bekannt gegeben