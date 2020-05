Bayreuth: Staatsregierung bezuschusst Kinocenter mit zwölf Millionen Euro

Bayreuth. CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer freut sich über den Beschluss der Bayerischen Staatsregierung den seit Wochen wegen Corona geschlossenen Kinos bei der Wiedereröffnung Starthilfe zu leisten.

„Insgesamt 12 Mio. Euro stellt der Freistaat hierfür zur Verfügung. Diese finanzielle Anlaufhilfe soll vor allem kleinen Kinos mit bis zu sieben Leinwänden, aber auch größeren inhabergeführten Filmtheatern zu Gute kommen“, erklärt Brendel-Fischer. Details des Förderprogramms werden als nächster Schritt erarbeitet. Das Geld soll die Kinos in den ersten Monaten nach der Wiedereröffnung bis Ende 2020 unterstützen. „Diese finanzielle Hilfe ist notwendig, denn unsere Kinos werden nach der Wiedereröffnung wegen der geplanten Corona-Hygienemaßnahmen nicht gleich wieder an frühere Umsätze anknüpfen können“, so die Abgeordnete.

Weitere 7 Mio. Euro sollen bei Bedarf zur Absicherung von Corona-bedingten Risiken für bayerische Filmproduktionen zur Verfügung stehen: 2 Mio. Euro stellt die Staatsregierung in Aussicht für die derzeit diskutierte Aufstockung des Bund-Länder-Coronahilfsfonds zur Filmförderung. Und mit einer Beteiligung von bis zu 5 Mio. Euro will Bayern an einem derzeit intensiv diskutierten deutschlandweiten Corona-Ausfallfonds ein weiteres starkes Zeichen setzen.