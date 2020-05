Vollsperrung der FO 3 in Wimmelbach – Busumleitung!

Wegen dem Bau eines Stauraumkanals wird die FO 3 in Wimmelbach (Hausener Straße) ab der Abzweigung von der B470 in Richtung Hausen / Heroldsbach vom 18. Mai bis längstends 10. Juli 2020 vollständig gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über Hausen und Heroldsbach

Buslinien Forchheim-Heroldsbach-Oesdorf fahren anders

Vom 18. Mai bis voraussichtlich 10. Juli 2020 ist die Hausener Straße in Wimmelbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Deshalb müssen die Fahrpläne der Linien 216 erheblich, der Linien 206 und 206 S teilweise geändert werden.

Die Hauptroute nach Wimmelbach und Oesdorf (Linie 216) verläuft ab Montag, 18.05. von Hausen/Thurner Str. und Bahnhof (Zusatzhalt der Linie 216!) über die B 470 (Pilatuskreisel) und weiter über Zeckerner Kreuz-Poppendorf bis Heroldsbach/Bahnhof. Die Haltestellen „Heroldsbach/In der Hub“, „Burgleite“ und „Nord“ werden hinwärts nicht angefahren. Fahrgäste können ersatzweise am Bahnhof Heroldsbach zusteigen.

Die Haltestelle Wimmelbach/Hausener Straße kann ebenfalls nicht bedient werden. Fahrgäste können ab Halt „Abzw. Poststraße“ fahren.

Abfahrten in Wimmelbach sind nur in Richtung Oesdorf möglich! In Oesdorf wird die Haltestelle Kirche nur zu Schulfahrten bedient. Sonstige Abfahrten nur an der Haltestelle Gasthaus Krone/ B 470 in Richtung Poppendorf! In Poppendorf besteht Möglichkeit zum Aussteigen bei Bedarf.

Fahrten Richtung Forchheim müssen teilweise einige Minuten vorverlegt werden. Abendfahrten nach und ab Wimmelbach und Oesdorf müssen teilweise entfallen.

Von Montag bis Samstag werden für Fahrgäste aus Wimmelbach und Oesdorf für die Heimfahrt nach Einkauf oder sonstigen Besorgungen ab Bahnhof Heroldsbach Fahrten mit dem Rufbus eingerichtet. Er kann unter der TelNr. 09195 – 6676 bis zu einer Stunde vor Abfahrt bestellt werden.

Die regulären Schüler-Abfahrten des Gelenkbusses der Linie 206 starten umgekehrt in Wimmelbach/Abzw. Poststraße schon um 6.54 Uhr.

Sonntags verkehrt die Linie 206 auf den Fahrten nach Wimmelbach-Oesdorf ab Pilatusfeld direkt nach Wimmelbach-Oesdorf. Dabei entfallen die Direktfahrten zur Gebetsstätte und zum Erlebnispark.

Nähere Infos unter www.vgn.de/fahrplanauskunft und auf der Homepage des Landratsamtes Forchheim unter https://lra-fo.de/site/2_aufgabenbereiche/OEPNV/Rufbus.php Wimmelbach-Oesdorf und am Fahrplanaushang Haltestelle Bahnhof Heroldsbach Richtung Poppendorf-Zeckern.