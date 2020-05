Forchheimer Tourist-Information öffnet wieder am kommenden Montag

Ab Montag, den 18. Mai ist die Tourist-Information in der Kaiserpfalz, Kapellenstraße 16,in Forchheim wieder geöffnet. „Die telefonischen touristischen Anfragen haben in dieser Woche wieder zugenommen. Wir rechnen in dennächsten Wochen vor allem mit Radtouristen und Bierkellerbesuchern. Deshalb werden wir unter Einhaltung aller notwendigen Bestimmungen die Tourist-Information wieder öffnen“, so Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information(im Bild rechts ©Tourist-Information Forchheim). Das gesamte Team der Tourist-Information freut sich wieder Gäste in Forchheim zu empfangenund zu beraten. Stadtführungen finden bis auf Weiteres noch nicht statt. Öffnungszeiten der Tourist-InformationForchheim:Mo.–Fr.09:00 Uhr bis 17:00 UhrSa.10:00 –13:00 Uhr.