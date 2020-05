Ölfilm auf Gewässer in Neunkirchen am Brand

Neunkirchen a. Brand. Eine unschöne Entdeckung machte ein Anwohner in der Hetzleser Straße in Neunkirchen am Brand, als er am Montagnachmittag nach Hause kam. Es roch stark nach Diesel auf seinem Grundstück. Bei der weiteren Nachschau stellte er fest, dass der vorbeifließende Brandbach einen deutlich wahrnehmbaren Ölfilm aufwies. Durch die verständigte FFW Neunkirchen am Brand / FFW Hetzles und das THW Forchheim wurden umgehend Ölsperren ausgebracht. Die ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bamberg zusammen mit dem Landratsamt Forchheim ergaben, dass die Ursache in einem Regenüberlauf des Abwassernetzes für den Ortsteil Hetzles lag. Dieser war erheblich mit Dieselöl verunreinigt. Durch den Starkregen wurde das überschüssige, sonst durch die Kanalisation nicht mehr aufzunehmende Niederschlagswasser und damit auch verbunden das Öl in den Brandbach gespült. Die Wasserschutzpolizei Bamberg bittet unter 0951/9192-590 um sachdienliche Hinweise, wer in den letzten Tagen Diesel / Heizöl unzulässig in die Kanalisation entsorgt haben könnte.

