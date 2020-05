Junge Bürger im Kreis Forchheim halten wegen Corona erste Fraktionssitzungen via Skype

Dass die Corona-Pandemie unser aller Leben momentan stark beeinflusst und verändert ist kein Geheimnis – und doch muss es gerade und vor allem auch in der Kommunalpolitik weitergehen. Schließlich stehen seit der vergangenen Kommunalwahl im März viele neu- und wiedergewählte Ehrenamtliche in den Startlöchern, die die durch die Wahl nochmals gesteigerte Motivation für die Arbeit im Landkreis hochhalten wollen. Die Jungen Bürger des Landkreises Forchheim ließen sich von dem Virus nicht aufhalten und hielten ihre erste Fraktionssitzung kurzerhand via Skype ab. In der Videositzung der fünf gewählten Kreisräte wurde Jürgen Schleicher zum Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt. Die bereits erfahrenen Räte Philipp Blümlein und Torsten Gunselmann sowie die erstmals in den Kreistag gewählten Carina Schneider und Sebastian Götz wurden jeweils zu Stellvertretern ernannt. Die Jungen Bürger zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl – konnten sie doch die Anzahl ihrer Sitze im Kreistag verteidigen. Der Fraktionsvorsitzende Schleicher sieht darin eine Bestätigung der guten Arbeit in den letzten sechs Jahren, die von den Wählerinnen und Wählern honoriert wurde.

Für die kommende Arbeit im Kreistag setzen die Jungen Bürger ihre Schwerpunkte u.a. in der Förderung des Tourismus und des Nahverkehrs. Der Tourismus ist im Landkreis ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und zudem Teil des Landschaftsbildes. Jedoch ist es den Jungen Bürgern hierbei wichtig, dass nicht nur an Gäste von außerhalb gedacht wird, sondern auch an die Bürger des Landkreises. So soll die Fränkische Schweiz auch wieder verstärkt als Naherholungsgebiet für die Region in Erscheinung treten. Durch den Ausbau von Wander- und Radwegen und der Vernetzung von Gemeinden und Tourismusbüros soll die Marke „Fränkische Schweiz“ auch in der Heimat gestärkt werden. In diesem Zusammenhang spielt auch der ÖPNV eine wichtige Rolle. Dessen Attraktivität soll u.a. durch alternative Antriebsarten und eine Überarbeitung der Linienbündel verstärkt werden.

Dass eines der Hauptthemen der Jungen Bürger, die Digitalisierung, durch das Corona-Virus jetzt in allen Teilen der Bevölkerung eine große Rolle spielt, hätte vor der Wahl niemand so vorhersehen können – umso mehr wird sich die Fraktion jetzt für den Breitbandausbau, die Förderung von digitalen Medien und Arbeitsweisen in Schulen und Verwaltungen sowie die Einrichtung von WLAN-Hotspots und das Stopfen von Mobilfunklöchern einsetzen. Des Weiteren stehen die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Wohnraum auf der Agenda der Jungen Bürger.