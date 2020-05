Ein Kümmerer für den Kulmbacher Einzelhandel

Der Online-Handel boomt. Im vergangenen Jahr stieg die Online-Kaufkraft auf rund 57 Milliarden Euro. Dass viele Einzelhändler und lokale Geschäfte darunter leiden, ist kein Geheimnis. Denn trotz aller Entwicklungen ist und bleibt der stationäre Einzelhandel ein, wenn nicht sogar der wichtigste Einkaufs-und Informationskanal. Immer noch kauft die Mehrheit der deutschen Bevölkerung stationär ihre Produkte ein, auch wenn diesem Einkauf in den meisten Fällen eine Online-Recherche vorausgeht.

Die Unterstützung des Einzelhandels fällt bei der Stadt Kulmbach in den Zuständigkeitsbereich der Wirtschaftsförderung. Deren Mitarbeiter, Herr Thomas Tischer, versteht sich als Kümmerer für alle Geschäfte und Unternehmen in der Stadt – ganz egal ob mit einem oder mit 2.000 Mitarbeitern.

Es genügt nicht mehr, sich nur um die Leerstände zu kümmern und sie an Interessenten zu vermitteln. Die Aufgabe des Kümmerers ist vielfältiger und gerade in Zeiten des Online-Handels breit gestreut. Thomas Tischer begleitet moderierend die Prozesse in Kulmbach – er ist Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und den Geschäften. Er behält die städtische Entwicklung im Auge, bezieht die Einzelhändler in kommunale Vorhaben ein und vermittelt ihre Wünsche und Kritik an den Oberbürgermeister und den Stadtrat. Eine ständige Kommunikation und Kooperation zwischen Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, Dienstleistern und der Stadt ist das große Ziel.

„Ein Kümmerer, der sich dieser großen Aufgabe vollumfänglich annimmt, ist ein wichtiger Posten bei uns im Rathaus. Zu seinen Aufgaben gehört es, durch enge Verbindungen zu anderen Ämtern der Stadt Kulmbach alle Fragen der Betriebe aufzunehmen und kompetent zu beantworten. Ihm obliegen die Koordination und die Entwicklung des Einzelhandels, er pflegt den Kontakt zu den Händlern, vermittelt, hilft und hat jederzeit ein offenes Ohr für alle Anregungen und Sorgen unserer Geschäftsleute“, informiert Oberbürgermeister Ingo Lehmann. „Ich möchte Sie ermutigen: nutzen Sie dieses Angebot und wenden Sie sich an Herrn Tischer. Es ist unser Ziel, dem Einzelhandel einen konkreten Ansprechpartner an die Hand zu geben, der dort unterstützt, wo Hilfe gebraucht wird“, so Lehmann weiter.

Thomas Tischer ist erreichbar unter der Telefonnummer 09221 / 940-236 oder unter der E-Mail-Adresse Thomas.Tischer@stadt-kulmbach.de