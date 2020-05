Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 11.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unbekannter klaut Zange

BAMBERG. Während am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, ein Mann im Hinterhof eines Wohnanwesens in der Pödeldorfer Straße an seinem Motorrad bastelte, wurde ihm eine silberfarbene Gripzange im Wert von 20 Euro gestohlen. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen arabisch aussehenden Mann, ca. 170 cm groß, schlank, der Tüten bzw. Taschen dabei hatte.

Betrunkener schlägt Scheibe ein

BAMBERG. Am Sonntagfrüh, kurz nach 06.30 Uhr, wurde die Polizei in die Friedrichstraße gerufen, weil dort ein 21-jährige Frau mit 1,24 Promille die Scheibe eines Treppenhauses eingeschlagen hatte. Zudem wurde noch der Holzrahmen eines Kellerfensters herausgebrochen, weshalb Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden ist. Die Frau muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Nach Streit Fensterscheibe eingeschlagen

BAMBERG. Am Sonntagnachmittag, kurz vor 17.00 Uhr, schlug ein 33-jähriger Mann nach einem Streit mit einem Kumpel dessen Fensterscheibe an einem Wohnanwesen in der Pödeldorfer Straße ein. Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150 Euro beziffert. Auch dieser Mann muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

45-Jähriger tritt Wohnungstüre ein

BAMBERG. Ein 45-jähriger Mann mit 0,74 Promille hat am Sonntagabend bei einem Wohnanwesen in der Ludwigstraße die Wohnungstüre eingeschlagen. Hier wurde Sachschaden von etwa 150 Euro angerichtet. Zudem nächtigt der Mann im Keller oder im Dachboden des Wohnanwesens, weshalb er sich noch wegen Hausfriedensbruch verantworten muss.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Auto machte sich selbständig

ZAPFENDORF. Auf einem Parkplatz im Weiherweg stellte ein 22-Jähriger einen Pkw, VW, ab, ohne die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen. Das Fahrzeug machte sich daraufhin selbständig, rollte rückwärts über den Parkplatz auf die Straße und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

2.000 Euro Schaden hinterlassen

STEGAURACH. Eine böse Überraschung erlebte eine Fahrzeugbesitzerin am Sonntagmittag. Die 31-Jährige musste feststellen, dass ihr in der Ringstraße geparkter schwarzer Pkw, VW Golf, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am linken Kotflügel und am Stoßfänger beschädigt wurde. Obwohl ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand, flüchtete der Verursacher, ohne die Polizei zu verständigen.

Zeugen der Unfallflucht, die sich in der Zeit von Samstagnachmittag, 14 Uhr, bis Sonntagmittag, 13 Uhr, ereignete, werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Operative Ergänzungsdienste Bayreuth

Drogenfahrt beendet

BAYREUTH. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zogen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Freitagnachmittag aus dem Verkehr. Gegen den Mann läuft ein Bußgeldverfahren.

Kurz vor 15.30 Uhr geriet der 22-Jährige in eine Verkehrskontrolle in der Innenstadt. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Merkmale fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den ersten Verdacht, so dass sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Ihn erwarten neben einem beträchtlichen Bußgeld ein Fahrverbot sowie ein Eintrag im Fahreignungsregister.

Polizeipräsidium Oberfranken – Landkreis Bayreuth

Marihuana und Dopingmittel sichergestellt

A9 / STREITAU, LKR. BAYREUTH. Bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Parkplatz Streitau an der Autobahn A9 stellten Verkehrspolizisten am Sonntagabend eine größere Menge Marihuana und zudem verbotenes Dopingmittel sicher. Der 33-jährige Fahrer konnte trotz einer kurzen Flucht zu Fuß festgenommen werden und sitzt nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft.

Gegen 19.45 Uhr stellten Beamte der Verkehrspolizei Hof auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung München einen Skoda mit polnischer Zulassung fest. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass nach dem Fahrzeug wegen eines begangenen Tankbetrugs polizeilich gesucht wird. Die Polizisten hielten den mit drei Personen besetzten Skoda am Rastplatz Streitau zur Kontrolle an. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten im Reisegepäck versteckt, eine schwarze Tüte mit rund 900 Gramm Marihuana. Als der Beifahrer im Anschluss von den Beamten durchsucht wurde, ergriff der 33-jährige Fahrer aus Polen plötzlich das schwarze Päckchen mit den Drogen und flüchtete zu Fuß in Richtung der Toilettenanlagen. Noch bevor es dem Mann gelang, das Marihuana zu entsorgen, nahmen ihn die Polizisten fest und legten ihm die Handschellen an. Auch beim 23-jährigen Beifahrer fanden die Polizeibeamten in einer Umhängetasche verbotenes Dopingmittel und stellten es sicher. Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Anti-Doping-Gesetzes gegen die beiden Männer übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde der 33-Jährige aus Polen am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann Untersuchungshaftbefehl erließ. Inzwischen befindet es sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfälle

Ebermannstadt. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Kreisstraße von Ebermannstadt nach Drosendorf. In einer Linkskurve geriet er aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts ins Bankett. Als er schließlich noch bremsen wollte, stürzte er. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der junge Mann in das Klinikum Bamberg verbracht. Am nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Sonstiges

Gößweinstein. Am Sonntagnachmittag wurde ein 63-jähriger Senior in der Umgebung von Türkelstein bewusstlos auf seinen Mofa liegend festgestellt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte Alkoholgeruch bei dem Rentner fest. Ein Wert am Alkomaten ergab einen Wert von 0,74 Promille. Weiterhin bestand bei dem Mann der Verdacht auf die Einnahme berauschender Mittel. Daraufhin wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge.

Ebermannstadt. Am Sonntagvormittag wurden auf der Kreisstraße bei Burg Feuerstein Motorradkontrollen von Zweiradspezialisten der Verkehrspolizei Bamberg durchgeführt. Dabei wurden bei zwei Motorrädern technischen Veränderungen an den Auspuffanlagen festgestellt, die zu einer erhöhten Geräuschemission führten, so dass die Betriebserlaubnis bei beiden Krädern erloschen war. An der Kawasaki des 22-jährigen Biker aus dem Landkreis Bamberg wurde ein unzulässiger Racing-Endschalldämpfer festgestellt. Bei der Triumph eines 45-jähriger Motorradfahrers aus dem Landkreis Forchheim fehlten die erforderlichen Schalldämpfereinsätze an der ‚Arrow‘-Auspuffanlage. Die Weiterfahrt mit den manipulierten Motorrädern wurde unterbunden. Eine Anzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung ist die Folge.

Behringersmühle. Am Sonntagmittag führte die Verkehrspolizei Bamberg eine mehrstündige Geschwindigkeitsüberwachung auf der B 470 durch. Dabei durchfuhren insgesamt 222 Kraftfahrzeuge die Messstelle. Insgesamt wurden 24 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. 15 Verkehrsteilnehmer kamen mit einer Verwarnung noch glimpflich davon, die restlichen neun wurden zur Anzeige gebracht.

Spitzenreiter war ein Motorradfahrer, der von der Radaranlage mit 103 km/h bei erlaubten 50 km/h erfasst wurde.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

Pinzberg. Am Sonntagmittag befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi A3 die Staatsstraße 2236 zwischen Kunreuth und Dobenreuth, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam ins Schleudern und landete ca. 50 Meter weiter dem Straßenverlauf entlang im Graben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Am Pkw entstand Totalschaden.

Polizeipräsidium Oberfranken – Kulmbach

Mit Messer auf Arbeitskollegen losgegangen

KULMBACH. Mit einem Messer versuchte ein 40-Jähriger seinen 53-jährigen Arbeitskollegen am Samstagnachmittag im Stadtteil Katschenreuth zu verletzen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr, geriet der 40-Jährige mit seinem Arbeitskollegen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Katschenreuth in Streit. In dessen Verlauf griff der 40-jährige Pole zu einem Messer und führte Stichbewegungen in die Richtung des 53-Jährigen aus. Der Angegriffene konnte den Messerangriffen ausweichen und mit zwei weiteren Arbeitskollegen den Mann überwältigen. Der 53-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der 40-Jährige muss sich nun wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.